La FIA finalise la règementation technique des F1 2026

À la suite du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA au Rwanda, l'inclusion attendue du refroidissement du pilote - signalée par une nouvelle réglementation sur les « risques liés à la chaleur » lorsque les températures en course dépassent un certain niveau - a été ratifiée, ainsi que des règles plus strictes pour le DRS.

Ces dernières années, nous avons revu des scènes assez stupéfiantes de pilotes totalement déshydratés et passablement épuisés à l'issue de certaines courses, alors que ce sont des athlètes bien plus affutés que dans les années 80. On se souvient de Miami 2023 et, pire, du Qatar 2023, où les pilotes, sans air, avaint suffoqué dans leurs monoplaces. Les nouvelles règles stipulent que, dès que les radars météorologiques officiels de la FIA prévoient des températures supérieures à 30,5 °C (ou lorsque le directeur de course l'appelle avant un événement), un « risque de chaleur » sera déclaré. Cela obligera les équipes à équiper les pilotes de leurs systèmes de refroidissement, et le poids minimum sera ainsi relevé à 5 kg pour l'ensemble du week-end afin de compenser la masse accrue des équipements des pilotes.

De plus, les espaces entre les fentes de l'aileron arrière entre les deux modes du DRS ont été modifiés, l'espace minimum étant réduit vraisemblablement pour couvrir toute tentative de reproduire l'astuce du « mini-DRS » utilisée par McLaren en 2024. Il s'agissait d'une solution où l'espace entre les fentes d'aile s'ouvrait marginalement dans les lignes droites pour réduire la traînée, notamment observée au Grand Prix d'Azerbaïdjan sur l'aile arrière des deux voitures MCL38.

L'écart minimum est passé de 10-15 mm à 9,4-13 mm et, avec le DRS ouvert, la limite supérieure reste à 85 mm. La FIA a également renforcé les règles sur les modes DRS, stipulant qu'il ne doit y avoir que deux positions - et que la fin de l'application du DRS doit ramener l'aile exactement comme défini dans le mode initial.

F1 2026

Nous savons aussi que 2026 verra l’apparition d’une nouvelle génération de F1, plus petites qu’actuellement (20cm de moins sur l’empattement et 1.90 mètre de large contre 2 mètres actuellement), plus légères et donc à priori plus agiles. Après les interrogations et les inquiétudes suscitées par les premières simulations, les choses se sont visiblement bien améliorées. Les F1 devraient ressembler à de grosses F2, mais l'important, c'est que la carrosserie ne soit pas chargée d'appendices et surtout qu'elles soient plus agiles, plus nerveuses à conduire et permettent davantage de bagarre et de dépassements. Un élément qui dépendra beaucoup des pneumatiques...

Les réglementations régissant l'application de l'aérodynamique active – grande nouveauté - ont été entièrement clarifiées, tout comme les dimensions du plancher de la carrosserie. Quelques modifications mineures du package aérodynamique pour 2026 ont également été détaillées.

Les règles aérodynamiques actives précisent désormais clairement que deux volets peuvent être affectés sur l'aile avant, et ces derniers doivent entrer dans deux modes différents - l'un pour les virages, l'autre pour une utilisation en ligne droite. Cela comprend des arrêts physiques pour empêcher les éléments de l'aile de tourner plus que la quantité requise.

La réglementation sur les ailerons arrière a également changé ; après avoir imposé aux équipes d'utiliser trois éléments pour former l'aileron arrière, cette règle a été modifiée à « jusqu'à trois » - permettant ainsi de conserver les ailerons arrière à deux éléments. Cela a également modifié les réglementations aérodynamiques actives pour s'adapter aux ailes à deux et trois éléments, où tous, à l'exception de l'élément principal inférieur, peuvent être tournés. De plus, la portée du plancher a été élargie, pour augmenter globalement l'appui généré par la nouvelle conception. La carrosserie autour des roues a également été modifiée, avec des déflecteurs et une « protection contre les débris » ajoutés à la réglementation.