La FIA épingle Alpine et Honda

Juste après avoir mis un plafond budgétaire pour les écuries, la FIA et la F1 ont décidé de plafonner aussi les dépenses du côté des moteurs, autre nerf de la guerre. Comme on termine la génération 2014 de motorisation (V6 1600 turbo bi-hybride), la FIA a considéré que 95 millions de dollars par an était suffisant jusqu'à la fin de la saison 2025. Pour 2026 et la nouvelle génération de moteurs, cela sera relevé à 130 millions de dollars.

La FIA a donc chargé la Cost Cap Administration (CCA), organe interne, d'éplucher les comptes de la partie moteur pour Ferrari, Mercedes, Honda et Alpine, en plus des 10 écuries. Selon le communiqué laconique de l'organe régulateur du sport automobile mondial, les 10 écuries se sont conformées au plafond budgétaire pour 2023.

En revanche, si les quatre motoristes sont trouvés en conformité avec les dépenses, des "manquements aux procédures" ont été détecté pour Alpine Racing SAS et Honda Racing Corporation (HRC). Il est bien précisé que le plafond n'a pas été dépassé, mais que tout n'est pas carré.

Pour le moment, on ne sait pas quelles sont les "brèches dans le règlement" qui ont été commises, mais on devrait le savoir bientôt puisque les deux motoristes coopèrent avec la FIA. Un document d'agrément de règlement du différent sera prochainement publié. Alpine et Honda devraient avoir une tape sur les doigts et sans doute une amende légère comme c'est la première année de ce règlement financier côté moteurs et qu'il s'agit de manquement aux procédures et pas un dépassement de budget.

En 2021, Aston Martin et Red Bull avaient été trouvées en infraction au "Budget cap" par la FIA. Là, Red Bull avait - un peu - dépassé le plafond, tandis qu'Aston Martin avait aussi commis un manquement à la procédure. Williams avait un temps été sous enquête mais s'était conformé au règlement en temps et en heure. Cela ne changera pas la face du championnat, ni cette saison, ni les prochaines.