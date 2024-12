La Chine sécurise sa place au calendrier F1 jusqu'en 2030

Zapping Le Blogauto Essai Dacia Jogger

Cette prolongation fait suite au retour réussi de la Formule 1 en Chine en 2024 après une absence de cinq ans – le Covid passa par là en 2020 - où 200 000 fans passionnés ont assisté à la course pour voir Max Verstappen remporter la victoire au Sprint et au Grand Prix. Il est logique que le premier marché mondial automobile soit présent au calendrier.

Depuis sa première édition il y a 20 ans, le circuit de Shanghai, long de 5,45 km, a su se faire une place avec quelques belles courses et des virages atypiques, comme le fameux « escargot » du premier secteur.

Un renouveau dans l'empire du Milieu

Quelques chiffres. Cette prolongation marque "la croissance continue de la Formule 1 en Chine", alors que la popularité et l'audience continuent d'augmenter. D’après les chiffres fournis par la F1, le nombre de fans en Chine a atteint plus de 150 millions (cela semble un peu exagéré, ou alors la notion de fan est à relativiser), dont plus de la moitié ont commencé à suivre la F1 au cours des quatre dernières années, et 50 % sont des femmes.

L'audience télévisée a connu une augmentation de 39 % en 2024 par rapport à la moyenne de la saison 2023, et en ligne, où le nombre d'abonnés à la Formule 1 sur les réseaux sociaux chinois a augmenté de plus d'un million en 2024, avec un nombre combiné d'abonnés de 4,4 millions sur Weibo, WeChat, Toutiao et Douyin. Etait-ce l'effet "Zhou" ? Auquel cas, son absence du peloton en 2025 risque peut-être de pénaliser cette dynamique.

Le Grand Prix de Chine sera la deuxième manche du calendrier 2025, se déroulant du 21 au 23 mars, et accueillera le premier événement F1 Sprint de la saison, ainsi que la première manche de la F1 ACADEMY.

Stefano Domenicali, président-directeur général de la Formule 1, a déclaré :

« Notre retour en Chine cette saison pour la première fois depuis 2019 a été un moment fantastique pour le sport, et c'est incroyable de voir les niveaux de soutien dont nous bénéficions dans le pays continuer à croître d'année en année. « Shanghai est une ville incroyable et le circuit est un formidable test pour nos pilotes. Je suis donc ravi que la Formule 1 poursuive son partenariat fructueux avec le Grand Prix de Chine pour cinq années supplémentaires. Je tiens à remercier notre promoteur pour son engagement et sa passion continus, et j'ai hâte de revenir à Shanghai l'année prochaine. »

La Chine, appelée à devenir un acteur plus important ?

Il sera intéressant de voir comment les constructeurs occidentaux espèrent capitaliser sur cet évènement, alors que le marché chinois devient compliqué pour eux, face à la monté en puissances des marques chinoises et au « nationalisme » croissant des acheteurs dans leurs choix d’acquisition. Il y a fort à parier que, d’ici quelques années, un constructeur chinois d’envergure soit tenté de sauter le pas de la F1. Des rumeurs avaient commencé à fleurir, au moment de la « crise » Alpine-Viry, sur une possible mainmise de Geely, le partenaire de Renault.