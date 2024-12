Ferrari motorisera l'écurie Cadillac F1 à partir de 2026

Zapping Le Blogauto Alpha Tonale Q4 PHEV-2 280ch Veloce

Maranello annonce aujourd'hui un accord pluriannuel débutant en 2026 avec Andretti Formula Racing LLC, concernant la fourniture d'un groupe motopropulseur et d'une boîte de vitesses à l'équipe de course dirigée par TWG Global et General Motors, sous réserve qu'Andretti Formula Racing LLC reçoive une confirmation écrite de la FIA-F1 que son inscription au Championnat de Formule 1 FIA 2026 a été acceptée et approuvée.

Comme cela était attendu, Ferrari a officialisé son partenariat avec l’écurie Cadillac, qui arrive en Formule 1 en 2026 après l’accord de principe de la FIA et de la F1 pour son engagement dans la discipline. En attendant de concevoir son propre moteur, prévu pour 2028 – une condition sine qua non pour avoir l’aval des autorités - les américains se procureront ainsi le v6 turbo hybride de la Scuderia ainsi que la boîte de vitesses.

équilibre des puissances

Détail intéressant, bien que le communiqué, sans aucune déclaration officielle, mentionne une équipe dirigée par « TWG Global » et « GM », le texte fait d’abord référence au nom « Andretti Formula Racing ». Le nom Andretti avait pourtant été « omis » dans le communiqué de la Formule 1 validant la candidature Cadillac, après des mois et des mois de « feuilleton » et de polémiques.

Cette alliance est logique, puisque Mercedes est déjà au complet pour 2026 (avec l’écurie usine, McLaren, Williams et Alpine qui abandonne le V6 Renault), alors que Honda sera en exclusivité avec Aston Martin. Audi (Sauber) et Ford (Red Bull et Racing Bulls) seront des débutants en 2026. Cadillac se rajoute ainsi à Haas comme client de la Scuderia. Petit détail amusant, Ferrari et Cadillac, associés en F1, seront adversaires en WEC !

C’est aussi un petit clin d’œil de l’histoire, puisque le CA de l’écurie comptera dans ses rangs Mario Andretti, qui a gagné sa première course et conclu sa carrière en F1 (à Monza en 1982) avec Ferrari, sans oublier ses succès en Endurance avec le cheval cabré.

Qui au volant ?

Reste maintenant à Cadillac de trouver ses pilotes. Les spéculations vont bon train et un premier nom revient souvent, en la personne de Colton Herta, l’une des stars de l’Indycar, qui avait déjà été pressenti en 2022 pour rejoindre Alpha Tauri avant que le projet ne capote, faute de points suffisants pour que la superlicence de Herta soit acceptée. Mais Cadillac se cherchera sans doute un pilote d’expérience, ce qui pourrait remette en scelle un Daniel Ricciardo, évincé cette année de Racing Bulls, voir un Sergio Perez, au cas où le mexicain serait évincé de Red Bull.