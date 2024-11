F1 Niels Wittich paie son manque de constance

Zapping Le Blogauto Essai Suzuki Vitara

Michael Masi ayant œuvré fin 2021 pour l'un des plus gros imbroglios de la F1 de ces dernières années ("No Mike, no ! This is so not right") il a été remplacé par un duo : Niels Wittich et Eduardo Freitas au poste de Directeur de Course de la Formule 1. Ces deux là ont collaboré sur plusieurs grand-prix jusqu'au grand prix du Japon 2022 avec un épisode catastrophique d'une grue sur la piste, rappelant le GP de 2014 et l'accident de Jules Bianchi.

Bref, Niels Wittich était seul à bord pour le poste de Directeur de Course. Mais, il semble que les derniers atermoiements sur des pénalités "à la tête du client" lui ont coûté sa place. Ca et les décisions polémiques à Interlagos ont fait tombé le couperet. Officiellement, la FIA indique que Wittich a démissionné avec effet immédiat.

“La FIA peut confirmer que Niels Wittich a quitté son poste de directeur de course de la F1 pour poursuivre de nouvelles opportunités. Niels a rempli ses nombreuses responsabilités en tant que directeur de course avec professionnalisme et dévouement. Nous le remercions pour son engagement et lui souhaitons le meilleur pour l’avenir.”

Sauf que l'intéressé indique à plusieurs médias dont Motorsport-Magazin.com qu'il n'a été mis au courant de sa démission que peut de temps avant l'officialisation. En clair, il n'a pas démissionné et a été viré. Sans assumer en plus...bravo la FIA. Il sera remplacé par le Portugais Rui Marques, Directeur de Course en Formule 2 et Formule 3. Bon, pas certain que ce soit plus consistant au niveau des décisions, mais bon, laissons sa chance au bonhomme.

Notre avis, par leblogauto.com

Changer son Directeur de Course à trois grand prix de la fin de la saison, voilà qui est étrange. La F1 et la FIA ont sans doute voulu "faire un exemple" et apaiser certaines tensions. Pour autant, cela fait tâche, surtout quand l'un dit qu'il a été viré et qu'officiellement il a démissionné. Oups !

Depuis le décès de Charlie Whitting, personne ne semble en mesure de prendre le relais. Manque de charisme (Whitting n'était pas exempt de tout reproche dans ses décisions mais savait apaiser les polémiques) ? D'entregent ? Souhaitons la bienvenue et bon courage à Rui Marques. Le GP de Las Vegas a lieu du 21 au 24 novembre et devrait voir le couronnement de Max Verstappen pour la troisième fois consécutive.