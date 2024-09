F1 Baku 2024 : Piastri s'impose sur Leclerc

Zapping Le Blogauto Essai de la Cupra Born en Laponie

Les deux grosses nouvelles sont les départs de Esteban Ocon et surtout de Lewis Hamilton depuis les stands. En effet, chez Alpine ont a profité du départ en 18e position pour changer des pièces et avoir du stock. Chez Mercedes, il semble que ce soit aussi un pari sur une course folle et une remontée possible dans les points.

Pour rappel, Gasly a été disqualifié de la qualification après un flux instantané de carburant trop élevé. Il partira dernier sur la grille, donc 18e, derrière Zhou. Norris doit espérer une course zinzin avec voiture de sécurité pour remonter et profiter d'une Red Bull rétive.

La majorité de la grille part en pneus médiums (jaunes), Albon, Ricciardo, Norris, Zhou, Gasly et Ocon en pneus durs (les blancs). La chaleur est forte aujourd'hui et pourrait changer la donne.

Départ - 51 tours

Extinction des feux ! Leclerc s'est très bien envolé et vire en tête. Derrière, Perez a fait un meilleur départ que Sainz et peut lui faire l'intérieur au deuxième virage. Quel départ de Leclerc et Piastri qui creusent l'écart en quelques virages. Verstappen 5e. Crevaison pour Stroll ! Même pas un tour et déjà un ennui. Norris et Gasly ont gagné trois places. 12e pour Norris, 15e pour Gasly.

Norris dépasse Tsunoda qui se fait aussi passer par Hülkenberg. Leclerc tente de mettre Piastri au-delà d'une seconde pour éviter le DRS. Tsunoda se décale et laisse passer Ricciardo et Gasly. Souci sur la VCARB ? Hamilton le passe aussi. Ah Stroll tente un passage en force sur Tsunoda. Les deux s'accrochent mais continuent. Pendant ce temps, Piastri est revenu sur Leclerc et est dans la zone DRS. Mais en deux tours Leclerc recrée le gap.

Chez McLaren on semble changer son fusil d'épaule pour Piastri qui passe "au plan B". L'écart passe à 2,4 secondes sur Leclerc. Norris est rentré dans les points en passant Bearman qui emmène dorénavant Hülkenberg. Haas a demandé aux pilotes d'échanger les positions. Ainsi fut fait.

Tour 10/51

Chez Sauber aussi on a inversé les positions avec Zhou devant Bottas. On pourrait avoir des soucis techniques au cours de la course car la piste est très très sale et on a déjà des trucs logés dans les pontons. Colapinto s'arrête au 11e tour. 2,7 secondes. C'est correct. Il repart en pneus durs, au 15e rang. Il est imité par Alonso un tour après. L'Espagnol repart devant l'Argentin mais Williams a peut être voulu favoriser Albon qui a piste libre désormais.

Verstappen et Russell aux stands ! A la fin du 12e tour. 3,1 s pour Verstappen, Hamilton rentre aussi, 3,6 s d'arrêt. Ce n'est pas génial pour le moment les arrêts. Colapinto et Williams ont un peu précipiter les arrêts d'autres pilotes. A la faveur des décalages, on a Albon 5e devant Norris, Hülkenberg, Bearman, Ricciardo et Verstappen 10e. Perez s'immobilise aux stands et repart 6e. Si on a une voiture de sécurité ou même une voiture de sécurité virtuelle, ce serait un coup génial pour Albon ou Norris.

Bearman est passé par les stands. Il repart 16e, dans le trafic. Chez McLaren, on demande à Norris de "bloquer" Perez pour protéger Piastri. Dans le sinueux, Norris a ralenti. Et Piastri repart des stands devant Perez. Merci Norris. Allez, abandon de Tsunoda au 16e tour. La voiture est trop endommagée suite au freinage idiot de Stroll.

Leclerc s'arrête et couvre la stratégie de Piastri. Il repart juste devant Albon (pas encore arrêté) qui a Piastri juste derrière. Bien joué Ferrari. Sainz a pris le commandement de la course, devant Leclerc, Albon, Piastri, Perez, Norris, Verstappen, Russell, Alonso et Gasly. Sainz est aux stands, Sainz repart devant Verstappen. Mauvaise opération pour l'Espagnol. Perez peut enfin passer Albon, mais c'était juste. La grande inconnue c'est le nombre d'arrêts. Pirelli voyait plutôt un arrêt vers le 32e tour et pas au 16e.

Tour 20/51

Piastri passe Leclerc ! Surprise ! On voyait la McLaren revenir mais on pensait que Leclerc allait résister. Magnifique dépassement. C'est Perez qui est content de cette bataille puisque désormais c'est un match à trois. Piastri est une fusée désormais. Leclerc a du mal à suivre. Norris est en chasse-patate à la 6e place (dépassé par Sainz), toujours pas passé par les stands. Il doit compter sur 2 arrêts pour les autres et une McLaren qui ne mange pas trop les gommes.

Sainz passe Albon pour le gain de la 4e place. Albon aussi ne s'est pas encore arrêté. Chez Mercedes on a des problèmes de surchauffe des gommes. La Mercedes aurait préféré des températures plus clémentes. Les freins commencent aussi à souffrir. On est rentré dans une guerre tactique et de pilotage fin pour garder les gommes tout en allant vite. Devant, Piastri ne s'est pas envolé et Leclerc se fait tirer par le DRS. Perez est légèrement décroché mais à 1,2 seconde seulement.

Avec Albon qui "bouchonne" un peu Norris et Verstappen (aidant Norris au passage), Russell revient. Piastri impressionne car il résiste à Leclerc. La bataille pour la tête est de toute beauté.

Tour 30/51

On pensait que Norris allait rentré mais on lui demande de rester en piste. On est passé sous les 20 tours restants et on calcule sans doute une stratégie agressive chez McLaren. D'autant plus que Verstappen derrière Norris est attaqué par Russell. Albon est rentré aux stands, reparti 11e. Cela donne une indication pour Norris qui a piste libre et doit pousser pour faire un "overcut".

Piastri se place sur la piste comme un vieux briscard. Et dire qu'il pourrait être dans une Alpine... Verstappen n'arrive pas à aller "vite". Comme Hamilton qui traite sa voiture de "thing" (chose), Verstappen estime que le train arrière sautille et n'a pas de "grip" (accroche). Perez s'est remis dans la zone DRS de Leclerc. Et Russell passe Verstappen qui n'a pas vraiment défendu. On entame le 34e tour.

Pendant ce temps, à l'arrière, on se bat pour les points. Colapinto qui était 9e se fait passer par Hülkenberg. On est à 15 tours de l'arrivée. Albon a passé Colapinto qui sort des points et se retrouve sous la menace de Bearman. Olie n'a pas tenté le diable. Hamilton est derrière lui. La galère pour le septuple champion du monde.

On se demande désormais s'il y aura un deuxième arrêt. Perez est décroché. Norris rentre enfin aux stands et repart en mediums neufs. Il repart devant Alonso, à la 7e place. Par contre aller chercher Verstappen va être compliqué à 16 secondes derrière. Et Leclerc n'arrive pas à passer Piastri. Chez Ferrari, on pense au "Plan C"...c'est-à-dire ? S'arrêter et mettre les tendres ? Vu ce que coûte un arrêt, ce serait très étonnant. Norris a évidemment pris le meilleur tour en course (1 point).

Tour 40/51

Et Piastri choisit encore de défendre à l'intérieur du premier virage. 11,6 secondes de retard pour Norris sur Verstappen à 10 tours. Hamilton fait parler ses 349 GP face aux 2 de Bearman pour le dépasser et prendre la 12e place. Bon, Leclerc ne s'arrêtera plus. Le "plan C" était une fausse piste ? Sans doute. On a une bataille pour la victoire et le podium entre Piastri / Leclerc / Perez, mais aussi pour la 6e place entre Verstappen et Norris qui n'a plus que 8,5 secondes. Cela pourrait se terminer dans le dernier virage et la longue ligne droite avec DRS.

Bon, on attendait une voiture de sécurité à Baku, il semble que l'on en n'aura pas. Pourtant la piste poussiéreuse et les murs très proches auraient pu la faire sortir. C'est le 8e GP sans SC consécutif. Près de 20 ans que ce n'était pas arriver. 6,6 secondes de retard pour Norris à 7 tours. Il doit commencer à sentir l'aspiration dans la ligne droite.

Leclerc est très proche cette fois. Mais Piastri défend bien et Leclerc est prudent. 4,6 secondes pour Verstappen sur Norris alors qu'on est au 46e tour. Leclerc continue de mettre la pression sur Piastri. Sainz revient sur Perez. Et si on avait un podium pour Sainz ? Tout derrière, les pilotes n'ont pas encore changé de gommes, attendant désespérément une voiture de sécurité qui ne vient pas. Stroll abandonne, souci de frein pour lui.

Tiens, Leclerc se fait décrocher. Est-ce pour refroidir les gommes ? Ou Piastri a-t-il appuyé sur le champignon ? Plus de pneus arrière pour Leclerc. Aïe aïe ! Allez, c'est bon pour Piastri qui a 2,4 secondes d'avance. Norris fait la jonction avec Verstappen à 3 tours de la fin ! Et Norris dépasse Verstappen ! Bravo. C'est un petit avantage repris au championnat. Pour aller chercher Russell en revanche, ce n'est pas gagné.

Perez attaque Leclerc et Leclerc défend ! Sainz en profite pour passer Perez qui recroise et les deux pilotes s'accrochent ! Mais quel accrochage. On voit Sainz qui se décale légèrement et cela se touche. Voiture de sécurité virtuelle déployée, Pas de record de GP consécutif sans SC.

Quel final ! On a Piastri qui file vers une nouvelle victoire, devant Leclerc et Russell qui hérite du podium.

Arrivée

Deuxième victoire en carrière de Piastri qui devance Leclerc un peu chanceux vu les performances sur les derniers tours. Russell hérite de la 3e place devant Norris et Verstappen.

Très belle 8e place de Colapinto et 10e de Bearman. A noter que Bearman a deux GP dans les pattes, deux arrivées dans les points, avec deux constructeurs différents !

[Mise à jour 15h30 : Attention, Verstappen pourrait avoir enfreint le régime de "virtual safety car" après le drapeau à damier en dépassant Norris pour le féliciter. Si c'est le cas, la pénalité risque de piquer.]

Oscar Piastri Charles Leclerc George Russell Lando Norris Max Verstappen Fernando Alonso Alexander Albon Franco Colapinto Lewis Hamilton Oliver Bearman Nico Hulkenberg Pierre Gasly Daniel Ricciardo Zhou Guanyu Esteban Ocon Valtteri Bottas Sergio Perez Carlos Sainz Lance Stroll Yuki Tsunoda

Classement pilote 2024

Norris revient un peu sur Verstappen, mais ne grapille que 3 points. Pour mettre la pression sur le double champion du monde en titre, il faudrait des victoires ou des secondes places. Il reste sept rendez-vous et 59 points de retard. Piastri met la pression à Leclerc au championnat.

A noter que Bottas réussi l'exploit d'être toujours bon dernier, même derrière Sargeant. Et on parle de conserver Bottas chez Sauber ?

1. Verstappen - 313 points

2. Norris - 254 points

3. Leclerc - 235 points

3. Piastri - 222 points

5. Sainz - 184 points

6. Hamilton - 166 points

7. Russell - 143 points

8. Pérez - 143 points

9. Alonso - 58 points

10. Stroll - 24 points

11. Hülkenberg - 22 points

12. Tsunoda - 22 points

13. Ricciardo - 12 points

14. Albon - 12 points

15. Gasly - 8 points

16. Bearman - 7 points

17. Magnussen - 6 points

18. Ocon - 5 points

19. Colapinto - 4 points

20. Zhou - 0 point

21. Sargeant - 0 point

22. Bottas - 0 point

Classement constructeurs 2024

Baku est un tournant du championnat ? En tout cas, McLaren se porte en tête du championnat devant Red Bull. Ferrari n'est pas loin mais l'accident de Sainz gâche de gros points. Pour McLaren, c'est un retour 10 ans en arrière. En effet, lors du tout premier GP de 2014, en Australie, McLaren avait fait 2 et 3 et pris la tête avec Button et Magnussen avant de sombrer au cours de la saison en 5e place.

C'est la cata pour Alpine qui se fait déposer par Williams qui marque 10 points sur ce GP.

1. McLaren - 476 points

2. Red Bull - 456 points

3. Ferrari - 425 points

4. Mercedes - 309 points

5. Aston Martin - 82 points

6. RB - 34 points

7. Haas - 29 points

8. Williams - 16 points

9. Alpine - 13 points

10. Sauber - 0 point