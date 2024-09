F1 2024 Singapour Qualifs : Norris-Verstappen, le duel continue

Zapping Le Blogauto Essai du Mercedes GLC 220D

Match au sommet

Les deux principaux protagonistes du championnat s'aligneront côte à côte en première ligne. Norris devra réussir son départ – ce n’est pas son fort – pour continuer sa remontée au championnat sur le néerlandais.

Lando Norris a décroché la pole position devant Max Verstappen pour le Grand Prix de Singapour à l'issue d'une Q3 interrompue, le vainqueur de l'année dernière, Carlos Sainz, ayant percuté le mur dans son tour de lancement et provoqué un drapeau rouge. Verstappen a réalisé un chrono de 1'29''791 pour prendre la tête, mais il l'a fait sous double drapeau jaune juste après l'accident de Sainz, et ce chrono a donc été annulé. L'incident a également coûté à Norris une chance de prendre la tête, car ses deux secteurs violets ont finalement été gâchés par l'arrêt de la course.

Lorsque la séance a repris 15 minutes plus tard, aucun de ceux qui n'avaient pas fait de tour n'a choisi de faire un tour rapide avec des pneus usagés et a plutôt attendu le crescendo final avec un nouveau jeu de pneus tendres.

Oscar Piastri, qui était en pole position provisoire, a établi un chrono de référence de 1'29.953s, mais Norris l'a rapidement battu avec un tour impressionnant en 1'29.525s. Verstappen s'est rapproché le plus, en réalisant un tour en 1'29.728s pour se hisser sur la première ligne.

Les deux Mercedes ont réservé la deuxième ligne devant Piastri, Lewis Hamilton ayant terminé troisième avec 0,026 s d'avance sur George Russell. L'équipe de Brackley semble plus compétitive samedi.

Désarroi chez les rouges

Ferrari a connu une séance désastreuse puisque le tour de Charles Leclerc a été supprimé - même s'il ne valait que la septième place puisqu’un étonnant Nico Hulkenberg était quatre millièmes de seconde plus rapide. Le monégasque a expliqué avoir subi une chute de température de ses pneus qui lui a fait faire un écart hors-piste lors de son tour chrono, entraînant l’annulation du temps en question. Ainsi, Leclerc et Sainz s'élanceront respectivement neuvième et dixième, derrière Fernando Alonso et Yuki Tsunoda sur la quatrième ligne.

Alex Albon n'a manqué que 0,024 seconde d'accéder à la Q3, après avoir été éjecté par Fernando Alonso en toute fin de séance. On a pu entendre le pilote Williams réprimander son équipe pour son manque de communication avec la préparation des pneus avant son premier tour ; bien qu'il ait amélioré la fois suivante, cela n'a finalement pas suffi.

Franco Colapinto était dans la zone de relégation avant les derniers tours de Q1, mais l'Argentin a réalisé le neuvième meilleur temps de cette séance avec sa Williams. Mais lui aussi est tombé du mauvais côté de la limite en Q2, à seulement 0,007 s de son coéquipier. Néanmoins, le jeune rookie est convaincant, en étant très proche d’Albon en rythme. Peut-il gagne-t-il sa place chez Audi,mais plutôt en 2026, car Bottas aurait resigné pour 1 an.

Perez, Ricciardo, Bottas : les vétérans galèrent

Sergio Perez a échoué Q2, se qualifiant seulement 13ème avec un tour de moins que son équipier Verstappen lors de cette séance. Il devance ainsi Kevin Magnussen et Esteban Ocon sur Alpine.

Daniel Ricciardo a été éliminé en Q1 par Ocon, après avoir culminé à la 12e place dans son dernier tour. Pour l’australien, ça sent le roussi…cela pourrait bien être sa dernière course, puisque la rumeur évoque son remplacement par Liam Lawson dès Austin.

Lance Stroll n'a pas non plus pu progresser et, bien que Pierre Gasly ait amélioré dans son ultime tour, il n'a fait que la différence entre la 18ème et la 19ème place. Le Français a pris l'avantage sur Valtteri Bottas mais a été éliminé en Q1. Les Sauber ont clôturé le classement, Bottas ayant une demi-seconde d'avance sur son équipier Zhou Guanyu. Quel calvaire pour Sauber !