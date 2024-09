F1 2024 Singapour GP : Norris survole la course

Zapping Le Blogauto Essai Citroën e-C4X de 136ch

Dans le top 10, tout le monde part en mediums sauf Hamilton, 3e, chaussé de pneus softs, et qui pourrait en profiter au départ. Plus loin, Magnussen part en hards, pour sans doute un long 1er run afin de favoriser Hulkenberg.

Départ

Norris part très bien, et Verstappen retient Hamilton derrière lui bien que l’anglais se soit porté à sa hauteur. Leclerc et Alonso ont dû couper le 1er virage. Grosse bataille entre Perez, Tsunoda et Sainz, le mexicain prend le dessus. Albon est le grand perdant de ce départ avec 4 places perdues. Hulkenberg a conservé sa 6e position.

Tour 3

Russell (4e) se montre pressant sur Hamilton, dont le train softs risque de vite souffrir. Norris creuse un petit écart de 1.5 sur Verstappen et enchaîne les meilleurs tours.

Le débutant Colapino se maintient en 9e place, entre Leclerc et Perez. L’argentin s’est imposé au départ sur son équipier Albon, qui n’a pas apprécié le « divebomb ».

Tour 5

Norris a 2s d’avance sur Verstappen, qui prend néanmoins le meilleur tour et se rapproche dans le dernier secteur où Norris a lâché une demi-seconde, sans doute sur une petite erreur. Hamilton et Russell sont déjà à 4.8 et 6.3 secondes.

Tour 8

Le train-train s’installe. On entre déjà dans la gestion de gommes et de carburant. Norris reprend le meilleur tour et remet 2s d’écart entre lui et Max. A la radio, on demande au britannique de se constituer dans l’idéal un « gap » de 5s.

Tour 11

Norris a quasiment ses 5s sur Verstappen. Derrière, on confirme à PIastri le plan B. Vu son rythme, l’australien est sans doute sur un plan différent de Norris. On informe aussi Leclerc que les hards ne fonctionnent pas bien chez Magnussen, le danois se plaint de glisser énormément. Hamilton pour sa part se maintient avec les softs mais navigue à 5s de Verstappen. Ricciardo inaugure les arrêts aux stands et chausse des mediums.

Tour 12

Albon passe les Hards. Colapinto rase les murs, avec Perez à ses trousses. Sainz reste 12e derrière Tsunoda. Norris compte désormais plus de 7s sur Verstappen.

Tour 14

Sainz rentre aux stands et met les hards. Il ressort juste sous le nez d’Albon. On informe Norris que l’undercut est assez conséquent, de l’ordre de 2’’ sur un tour.

Le dilemme commence pour les stratèges, entre conserver la position en piste ou s’exposer aux undercuts.

Tour 16

Albon est au ralenti et va abandonner. Pendant ce temps, Perez rend hommage à Colapinto, qui est « difficile à dépasser ».

Hulkenberg est maintenant chassé de près par Alonso et Leclerc.

Tour 18

Hamilton stoppe à son tour, il s’est débarrassé des softs et bascule sur les hards. Il repart 13e devant Gasly.

Norris a désormais 13s d’avance sur Verstappen. Une course « verstappenesque » ! Leclerc a dû visiblement modifier sa répartition de freins, mais se plaint d’une réaction très différente.

Tour 20

Hamilton et Sainz remontent peu à peu. L’anglais passe Magnussen pour la P12, l’espagnol plus loin s’est débarrassé des Sauber et roule en 16e position. Hamilton signale qu’il a peut-être touché le mur dans les stands, il s’inquiète pour sa roue gauche.

Tour 21

Sainz passe Stroll. Le tour suivant, Hamilton passe Ocon et se trouve à la porte des points. L’anglais semble déjà se plaindre du grip !

Tour 24

Leclerc commence à s’agacer de rester derrière Hulkenberg et Alonso, « très frustrant ». Son ingénieur lui demande de rester calme.

Tour 26

Hamilton n’est pas heureux de la stratégie…l’anglais a raté un freinage d’attaque sur Tsunoda, arrivant en survitesse et le japonais est repassé. Le britannique estime que quelque chose cloche sur sa monoplace.

Leclerc a passé Alonso dans le virage 6, l’espagnol s’arrête dans la foulée.

Tour 27

Piastri s’est rapproché de Russell. Verstappen se plaint de ses pneus en fin de vie, l’arrêt ne devrait pas tarder. « Cela ne devrait pas être trop long » lui répond le stand.

Sainz poursuit sa remontée, en doublant Gasly et Magnussen. Il est 12e. Russell s’est arrêté.

Tour 28

Leclerc est dans les échappements d’Hulkenberg. Piastri de son côté a le feu vert pour passer à l’action.

Superbe dépassement de Leclerc sur Hulkenberg dans le gros freinage du secteur 3. Perez passe aux stands.

Tour 30

Norris se plaint d’avoir des dommages sur l’aileron avant. Il a cependant 22s d’avance sur Verstappen qui va s’arrêter. Le néerlandais repart et Leclerc lui passe sous le nez à la sortie des pits.

Mi-course

Norris s’arrête à son tour. Rien sur l’aileron, l’anglais repart vite. Pendant ce temps, Verstappen est repassé devant Leclerc. Norris est en tête devant Piastri à 4.5s et Verstappen à 16s. Le replay montre en effet que Norris a raté un freinage au 29e tour et a frôlé les pneus de protection.

Tour 34

Russell est revenu sur Leclerc qui ne s’est toujours pas arrêté, ses mediums ont 34 tours dans les pattes. Le monégasque donne tout, mais ça glisse fort.

Tour 35

Russell a tenté l‘extérieur au freinage sur Leclerc dans la 3e zone DRS mais la Ferrari a bien défendu, l’anglais a dû sortir un peu large et lever le pied.

Tour 37

Leclerc enfin aux stands. 2s2 c’est rapide. Il ressort devant Hulkenberg, ça s’est joué à rien. Piastri s’arrête le tour suivant et ressort 5e derrière Hamilton, mais avec des pneus tous neufs.

Tour 40

Norris est solidement en tête, avec plus de 23s d’avance sur Verstappen, Russell est lui-même à 14s du néerlandais. Piastri va attaquer Hamilton et le passe par l’extérieur au freinage du secteur 1. Leclerc est revenu su Alonso. Le monégasque est mieux ressorti de l’épingle de mi-circuit et passe l’espagnol.

Tour 42

Meilleur tour pour Leclerc qui revient vite sur Sainz. Hamilton est peut-être prenable, même s’il est 14s devant. Ferrari demande à Sainz de laisser passer Leclerc. C’est fait dans le secteur 3, le monégasque remercie son équipier.

Tour 43/44

Meilleur tour de Piastri, qui fond sur Russell, puis Leclerc reprend la meilleure référence. Leclerc a déjà repris 3s à Hamilton.

Tour 45

Et Piastri refait la même manœuvre sur Russell, comme avec Hamilton. Dépassement au freinage par l’extérieur. Joli ! Il est à 18s de Verstappen, que va-t-il se passer ?

Tour 47

Leclerc est déjà revenu à 8.5s d’Hamilton. Plus loin, Hulkenberg est sous la pression de Perez, le duo revient sur Alonso. Et Colapinto n’est pas loin non plus.

Tour 49

Norris reprend le meilleur tour ! Leclerc n’est plus qu’à 3s d’Hamilton ! Quel rythme ! Il pourrait aussi aller chercher Russell ?

Tour 50

Leclerc est déjà revenu dans le DRS d’Hamilton ! Et il passe au freinage de la première ligne droite du secteur 1. Magnussen est au ralenti, il a subi une crevaison en touchant le mur extérieur au virage 3.

Tour 52

Russell se plaint de survirage et sous-virage. La totale quoi ! Leclerc lui reprend quasiment 1 seconde au tour. Pendant ce temps, Perez est toujours derrière « Hulk » qui réalise encore une course splendide. Pour l’instant, la v-max de la Haas aide bien l’Allemand.

Tour 54

4.0s entre Russell et Leclerc. L’anglais a effleuré le mur. La Mercedes est nerveuse, les gommes sont au bout.

Tour 56

Perez est plus rapide, mais la Haas a une très bonne sortie de viage. Malgré le DRS, Hulkenberg réussit à contenir la Red Bull. Attention, le mexicain est chaud, il frôle le diffuseur de la Haas sur certains freinages…

Tour 57

2s entre Russell et Leclerc. Devant les écarts sont figés.

Tour 58

Leclerc est dans la zone DRS de Russell. La bataille commence.

Tour 60

Leclerc intimide sur des trajectoires un peu originales sur les zones de freinage. Russell a une bonne traction en sortie de virage, ce qui pour l’instant lui permet de tenir Leclerc sur les zones DRS. Russell est à la limite, mais il résiste.

Arrivée

Victoire magistrale de Lando Norris, avec plus de 20s d’avance sur Verstappen qui limite bien la casse. Le pilote McLaren a survolé la course, avec un rythme stupéfiant surtout sur le premier tiers de course. Il convertit enfin sa pole position en victoire et a réussi son départ, ce qui était l'un de ses points faibles. La course a été parfaite ! Piastri est sur le podium et permet à McLaren de réaliser une excellente opération. Russell conserve sa P4 devant Leclerc, Hamilton, Sainz, Alonso, Hulkenberg et Perez. Ricciardo, 18e, prend le meilleur tour à Norris. "Merci Daniel", dixit la radio de Verstappen. Quand on est aux abois, tout est bon à prendre !!!

Avec ce succès, le 3ème de la saison, Lando Norris totalise 279 points. Il est désormais à 51 points de Verstappen (331), ce qui est encore conséquent. La saison de Max ressemble un peu à celle de Senna en 1991, qui avait dominé la première partie du championnat avant de devoir résister à la remontée de Williams et Mansell. Leclerc (245) reste 3ème mais Piastri se rapproche avec 237 unités. Suivent plus loin Sainz (190), Hamilton (174) et Russell (155).

Du côté des constructeurs, McLaren fait le break, avec 516 points contre 475 à Red Bull, soit quasiment un doublé d’avance ! Red Bull souffre clairement d'un Perez pas dans le coup. Avec 441 points, Ferrari est désormais distancé et ne peut guère espérer jouer le titre.