F1 2024 Qatar Sprint : Piastri remporte la purge de l'année

Norris en pole et Piastri 3e lors des qualifs annonçaient la supériorité de la McLaren sur ce tracé. George Russell s'était intercalé entre les deux.

Au départ, Norris a conservé la tête alors que Piastri est passé devant Russell. Derrière, Sainz a légèrement glissé dans la 1ère courbe, ce qui a gêné Leclerc qui s'est fait passer par Hamilton pour la P5. Verstappen, 6e, a raté son envol et a souffert d'un manque de grip et a glissé dans les premiers virages, ce qui lui a valu de se faire passer par Hulkenberg et Gasly ! De la science-fiction !

Plus loin, Sergio Perez continue son best-of 2024. Partant des stands, il s'est visiblement endormi au moment du feu vert puisque Colapinto, également en partance des stands juste derrière lui, l'a doublé dans la pitlane ! Et dire que Pierre Gasly a été viré de Red Bull au bout d'une demi-saison...mais Perez a de gros sponsors et il reste "bankable" en Amérique latine. Tant pis s'il coûte au moins la P2 constructeurs à Red Bull, voire un titre...

Que dire du reste de la course sprint ?

Le top 4 Norris / Piastri / Russell / Sainz est resté groupé en deux secondes pendant 19 tours, mais ce fut le train train en grande partie. Russell a bien essayé à deux reprises de passer Piastri à l'intérieur du 1er virage, mais le jeune australien a défendu virilement sa position, en fermant la porte sèchement sur le 1er essai puis en faisant un décalage assez tardif sur le second essai de l'anglais, qui nous a livré son quotas de pleurnicheries à la radio.

Derrière, Leclerc a attaqué Hamilton et cela a donné lieu à un belle passes d'armes propre sur 3-4 virages, avec une petite touchette au début mais sans pour autant finir dans le mur. Verstappen n'était pas là pour les envoyer dehors. Le monégasque a pris le dessus sur la Mercedes mais n'a pas réussi à recoller au quatuor de tête. Il a ensuite fait une "berger" en claquant le meilleur tour subitement à la fin.

Pour couronner le tout, Norris, qui a mené toute la course, nous a fait une spécial dédicace "Barrichello Autriche 2002" en levant le pied sur la ligne pour offrir la victoire à Piastri. Pourquoi donner ce petit point à Piastri ? En retour du sacrifice au Brésil où c'est ce dernier qui avait donné la victoire à Norris, quand il espérait encore disputer le titre à Verstappen.

En tous cas, bonne opération pour McLaren qui marque 15 points contre 9 à Ferrari, ce qui porte l’écart à 30 points entre les deux équipes en faveur de McLaren. L’équipe de Woking pourrait sceller le titre mondial des constructeurs dès la course demain, à condition d’inscrire encore 15 points de plus que la Scuderia.

Pour finir, Perez est repassé par les stands pour changer d'aileron et finit bon dernier, derrière la Sauber de Zhou. Masterclass.