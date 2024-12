F1 2024 Qatar GP : Verstappen en champion, McLaren sous pression de Ferrari

Zapping Le Blogauto Essai de la Volkswagen ID3 (2023)

Avec près de 60 tours au menu, un tracé exigeant et de nombreuses courbes rapides en appui, la course s’annonce difficile, notamment pour les pneus. George Russell est en pole position après que Max Verstappen a été pénalisé d’une place à cause d'un tour lent en Q3. Le Néerlandais est en première ligne devant les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri. Charles Leclerc suit devant Lewis Hamilton Carlos Sainz et Fernando Alonso. Sergio Pérez et Kevin Magnussen complètent le top 10.

Départ

Verstappen se porte à la hauteur de Russell ! Norris dépasse aussi Russell, la McLaren vient à la hauteur de la Red Bull sur la droite à la sortie du 1er virage mais le néerlandais conserve l’avantage. Verstappen prend les commandes en patron.

Derrière, c’est la cata ! Colapinto et Ocon se sont accrochés au départ. La voiture de sécurité est déployée. C’est en fait Hülkenberg qui est parti en tête-à-queue et, tel un effet domino, a percuté Ocon, l’envoyant sur Colapinto. Outre Hamilton, qui a bougé avant le départ, c’est Zhou qui est le grand perdant du départ avec trois places perdues. Le magnifique Strolla harponné Albon dans un virage rapide, et Zhou a été obligé de passer dans les graviers. Avec tout ce ramdam, la safety-car est déployée !

Tour 5 : La course est relancée. Verstappen garde la tête devant Norris et Russell, tandis que derrière, Bottas et Lawson s’accrochent ! Le Finlandais reprend la piste directement, et Lawson est en tête-à-queue mais repart dernier.

Tour 6 : Meilleur tour en course de Verstappen en 1’26"724

Tour 7 : Gasly a passé Alonso. Verstappen porte son avance à 1"4. Stroll écope de 10 secondes de pénalité, et l’équipe lui dit de rentrer abandonner. Il va juste faire sa pénalité avant de revenir au stand.

Tour 9 : Alonso s’énerve : "Je ne peux pas y croire putain, deux ans avec les mêmes problèmes en ligne droite !" Aïe, Aïe. La relation avec Aston Martin commence à tourner aigre...

Tour 10 : Verstappen leader avec deux secondes d’avance sur Norris. Le faux départ de Hamilton est noté par la FIA.

Tour 14 : Après plusieurs meilleurs tours consécutifs de Verstappen, Norris reprend le meilleur en 1’25"794. Gasly a dépassé Tsunoda. Ce dernier concède aussi une place à Alonso. Hamilton écope de 5 secondes de pénalité pour son faux départ.

Tour 15 : Leclerc chip le meilleur tour avec un chrono en 1’25"660. Verstappen mène toujours avec 2’’ sur Norris, qui lui-même dispose de 2’’8 sur Russell.

Tour 16 : Norris reprend le meilleur chrono en 1’25"535

Tour 17 : Norris enchaîne en 1’25"508. Piastri a fait une erreur à la fin du 16e tour et pointe à 1"5 du Britannique. Leclerc revient à 2"3 de la McLaren. Sainz est à 1"7 de son équipier.

Tour 18 : ça continue de se répondre ! Verstappen prend le meilleur temps en 1’25"460, et Norris réplique immédiatement en 1’25"390 !

Tour 19 :Verstappen accélérère encore avec un 1’25"079 et remet quasiment 2'' d'écart avec Norris.

Tour 24 : La bataille continue entre Verstappen et Norris, et le premier cité qui reprend le meilleur chrono en 1’24"856 ! Russell s’arrête au stand, laissant la P3 à Piastri. Mince, cafouillage chez Mercedes ! Russell ressort en 11e place car Mercedes a raté son arrêt ! Le Britannique est resté immobilisé 7 secondes et repart entre Alonso et Zhou avec des pneus durs.

Tour 25 : Verstappen bat le meilleur tour, aussitôt repris par Norris.

Tour 27 : Norris bat son meilleur tour en 1’24"537, et l’écart entre les deux leaders est maintenant de 1"5.

Tour 29 : La mi-course a été franchie. Verstappen est en tête devant Norris et Piastri. Leclerc suit devant Sainz, Pérez, Hamilton, Gasly, Alonso et Russell. Seuls Russell, Magnussen et Bottas ont fait des arrêts dans la fenêtre d'arrêt estimée par Pirelli pour le moment.

Tour 30 : La voiture d’Albon a perdu un rétroviseur dans la ligne droite. Celui-ci est au milieu, et c'est très dangereux s'il est percuté à pleine vitesse.

Tour 31 : Les équipes se préparent en cas de voiture de sécurité virtuelle, mais rien n’est déclenché. Mais que fait la direction de course ? Ah oui, des têtes sont tombées à la FIA. Donc c'est le baptême du feu d'une nouvelle équipe !

Tour 32 : Verstappen accélère de nouveau et roule en 1’24"413. Il se plaint que Norris n’ait pas ralenti sous drapeau jaune. Ah ah, la radio est aussi une arme de course !

Tour 33 : L’écart est repassé au-dessus des 2 secondes entre Verstappen et Norris.

Tour 34 : Bottas a détruit le rétro d’Albon en laissant passer les Ferrari. Crevaison pour Hamilton ! Course cauchemardesque pour le britannique ! Oh, crevaison également pour Sainz ! Est-ce dû au retro de Albon ?

Tour 35 : Piastri, Sainz, Verstappen, Norris et Leclerc rentrent car la Safety Car est déployée.

Tour 36 : Pérez, Gasly, Russell, Alonso et Zhou s’arrêtent aux stands à leur tour. Ces pilotes bénéficient d’un arrêt sous voiture de sécurité.

Tour 37 : Verstappen mène devant Norris et Leclerc, qui a dépassé Piastri grâce à la SC. Pérez est cinquième devant Gasly, grand gagnant de cette neutralisation, puis Russell et Sainz. Zhou et Alonso complètent le top 10. Albon fait le pari des pneus tendres pour la fin de course.

Tour 38 : Les pilotes sont toujours derrière la voiture de sécurité, et ils empruntent la voie des stands pendant que la ligne droite est nettoyée. Verstappen en remet une couche à la radio : "Il y a une enquête, ou on peut rouler à fond sous drapeau jaune ?", demande le Néerlandais. Red Bull fait sans doute le nécessaire auprès de la FIA, on peut leur faire confiance.

Tour 39 : La course va être relancée ! Pérez se rate avant même le départ en faisant un tête-à-queue dans le tour de relance ! Il dit avoir eu un souci de transmission et met pied à terre. La saison 2024 est un chemin de croix pour le mexicain, Red Bull est définitivement hors course pour le titre constructeur, mais c'était déjà plié depuis quelques courses déjà...

Tour 40 : C’est reparti ! Verstappen manque légèrement sa relance. Lando Norris l’attaque mais le Néerlandais est intraitable. Hülkenberg part dans les graviers et abandonne ! Il ne reste plus que 15 pilotes en piste, et la voiture de sécurité est de nouveau déployée !

Tour 42 : Norris est sous enquête des commissaires pour ne pas avoir assez ralenti sous drapeau jaune ! Radio Red Bull fonctionne.

Tour 43 : Leclerc attaque Norris mais ne passe pas, contrairement à Albon qui passe Magnussen !

Coup de théâtre : Norris écope d’un stop and go de 10 secondes pour ne pas avoir ralenti sous drapeau jaune ! C'est une lourde pénalité qui, survenant juste apès la relance d'un peloton regroupé, va le mettre hors des points. McLaren perd tout espoir d’obtenir le titre ce soir !

Tour 45 : Verstappen bat le meilleur tour en 1’23"533, mais Norris, sans doute bien remonté, le reprend aussitôt en 1’23"473. La direction de course note l’incident entre Albon et Magnussen, qui a percuté la Williams.

Tour 46 : Norris purge sa pénalité. Il ressort à 17 secondes de Lawson, avant-dernier, alors qu’il reste 12 tours. Hamilton est sous enquête pour avoir roulé trop vite dans les stands.

Tour 47 : Hamilton écope d’un drive through pour avoir roulé trop vite dans les stands. Le calice jusqu’à la lie.

Tour 48 : Verstappen lâche Leclerc derrière lui, et Norris profite d’être tout seul pour battre le record du tour en 1’22"936.

Tour 49 : Norris bat encore le meilleur tour et fond sur les pilotes qui ferment le top 10. Magnussen dépasse Albon pour la neuvième place. On demande à Hamilton de rentrer abandonner mais il reste en piste.

Tour 50 : Norris a fait la jonction avec le peloton.

Tour 51 : Norris a dépassé Lawson et il est blotti dans le sillage de Tsunoda pour viser la 12e place.

Tour 52 : L’écart dépasse les 5 secondes entre Verstappen et Leclerc, tandis que Norris se défait de Tsunoda. Il est à 1"6 de Bottas, qui est dans l’échappement d’Albon.

Tour 53 : Bottas a dépassé Albon, et Norris en profite pour dépasser la Williams à son tour. Devant, Gasly résiste à la pression de Sainz pour conserver la P5. L’exploit du jour pourrait venir de Guanyu Zhou, qui tient solidement sa 8ème place avec la Sauber. Il pourrait enfin donner des points à l’équipe !

Tour 54 : Norris dépasse Bottas et rentre dans les points. Albon écope de 10 secondes de pénalité pour avoir un peu trop attaqué Magnussen.

Tour 55 : Norris signe le meilleur tour. Sainz attaque Gasly mais ce dernier a bien fermé la porte au freinage de la ligne droite. Hamilton a dépassé Lawson pour la 14e place.

Tour 56 : La direction de course note un incident sur Russell sous voiture de sécurité virtuelle.

Arrivée : Verstappen remporte une nouvelle victoire avec une Red Bull métamorphosée entre le Spint et le GP, sa deuxième consécutive au Qatar, après une course parfaitement maîtrisée. Au lendemain de la perte de sa pole position, il prend sa revanche en piste. Leclerc termine deuxième devant Piastri et fait une excellente opération. Russell écope de 5 secondes de pénalité mais conserve malgré tout la P4 devant un Gasly héroïque qui a tenu Sainz en respect et a parfaitement profité des safety car. Alonso, qui retrouve les points discrètement, est 7e devant un Zhou héroïque qui débloque enfin le compteur de Stake avec 4 points ! Un résultat inespéré, le premier top 10 de l’équipe cette année, et il est élu pilote du jour. Norris est dixième et inscrit deux points grâce au meilleur tour en course.

Championnats

Au championnat constructeurs, Ferrari inscrit 26 points, contre 17 pour McLaren, qui garde 21 points d’avance avant le dernier week-end de la saison, quisera donc décisif pour le titre. 640 points pour McLaren, 619 pour Ferrari, le suspense est total. Grâce à la superbe course de Gasly, Alpine reprend la P6 à Haas.

Du côté des pilotes, Verstappen compte 429 points. Norris suit avec 349 points, mais désormais il a Leclerc sur ses talons. Le monégasque fait une excellente opération et revient à seulement 7 longueurs de Norris. Le suspense sera là aussi entier pour la place de vice-champion. Gasly revient à 1 point de Hulkenberg et peut briguer la 10ème place du championnat à Abu Dhabi.