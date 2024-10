F1 2024 Austin Sprint : Verstappen goûte de nouveau à la P1

Zapping Le Blogauto Au volant avec Chat GPT

Cela faisait longtemps ! Pour la première fois depuis le grand prix d’Espagne – une éternité – Max Verstappen est arrivé en tête d’une course. Max Verstappen s’est imposé au Sprint du Grand Prix des Etats-Unis, le Néerlandais remportant une victoire assurée depuis la pole position pour reprendre un peu d’avance sur son rival au championnat Lando Norris, qui a perdu la P2 face à Carlos Sainz dans les derniers instants.

Après un bon départ de Verstappen depuis la première place sur la grille, Norris a également impressionné à l’envol en devançant les deux Ferrari et George Russell pour se placer à la deuxième place. À partir de là, la Red Bull n'a plus eu de difficulté à prendre la tête, remportant sa quatrième victoire Sprint de la saison.

Sainz en forme

Le deuxième tour a été marqué par un duel palpitant entre Leclerc et Sainz, l'Espagnol tentant de prendre la quatrième place. Au 6e tour, Sainz avait finalement trouvé le moyen de dépasser Leclerc, après avoir plongé à l'intérieur de son équipier dans le virage 15. « Allons-y et attaquons-les », a commenté un Sainz confiant.

Norris a dû faire face au retour des Ferrari en fin de course, et à une attaque tardive de Sainz, l'Espagnol prenant l'avantage après que la McLaren ait bloqué ses freins au 1er virage. Norris a réussi à contenir Leclerc pour la troisième place, le monégasque frôlant même le tête-à-queue dans une ultime attaque désespérée. Russell et Hamilton se classent cinquième et sixième devant les voitures Haas de Magnussen et Hulkenberg, qui permettent à l’écurie américaine de doubler Racing Bulls au championnat. Perez a pris la neuvième place devant Piastri, tandis que Tsunoda était onzième pour RB devant Franco Colapinto de Williams en douzième position.

Un peu plus loin, Perez se battait pour la 10e place face à Yuki Tsunoda. Piastri se joignait bientôt à la bagarre, mais tout ne tournait pas comme prévu pour l'Australien, qui avait écopé d'une pénalité de cinq secondes pour avoir forcé Pierre Gasly à quitter la piste. Cette bataille a finalement vu Piastri prendre la dixième place au premier virage, alors que les choses devenaient intéressantes à l'avant. Sainz était à une seconde de Norris et Leclerc était également sur les talons de son coéquipier après leurs duels précédents.

Demain est un autre jour. Norris doit absolument devancer Verstappen pour s'accrocher encore à ses rêves de titre. Ferrari pourrait bien se mêler à la victoire, en ayant affiché un très bon rythme. Ce sont, encore une fois, les qualifs qui pénalisent un peu la Scuderia.