F1 2024 Abu Dhabi GP : Norris offre à McLaren son 1er titre constructeurs depuis 1998 !

Ce grand prix d'Abu Dhabi restera dans les annales, non pas tant pour le déroulement de sa course, que pour l'émotion qui planait sur cet évènement. C'était probablement la dernière course de plusieurs pilotes, dont Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Guanyu Zhou et peut-être aussi Sergio Perez, dont l'avenir chez Red Bull semble bien menacé. C'était aussi la fin d'un cycle, Lewis Hamilton disputant sa dernière course avec Mercedes, après 11 ans de collaboration, 6 titres pilotes et 7 titres constructeurs décrochés ensemble. C'était aussi la dernière course de Carlos Sainz avec Ferrari, l'espagnol partant chez Williams en 2025.

Aux qualifications, Lando Norris et Oscar Piastri ont verrouillé la première ligne, alors que Ferrari avait compromis ses chances avec le changement de batterie de Charles Leclerc, qui a vu son temps annulé en Q2 et s'est retrouvé 19e sur la grille. Hamilton aussi a souffert en qualifs et n'est que 16e.

Départ

Lando Norris part bien et vire en tête...Incroyable ! Piastri est accroché par Verstappen au freinage ! Les deux partent en tête à queue, le néerlandais a été bien optimiste ! Piastri a aussi raté un freinage quelques hectomètres plus loin. Le pilote Australien est 18e et McLaren a perdu très gros.

Perez est touché par Bottas et part en toupie ! Il met pied à terre, nouveau cauchemar pour le mexicain !

Victime d'une crevaison, Franco Colapinto s'est arrêté pour remplacer ses pneus. Il ressort en gommes dures.

Verstappen est pénalisé de dix secondes. Le classement est totalement chamboulé après ces premiers tours de piste. Pierre Gasly est désormais 3e de cette course devant Russell, tandis que Leclerc a fait un bond de géant en passant de la 19e à la 8e place en 1 tour ! Incroyable !

Tour 8

Leclerc remonte et passe Magnussen, il est déjà 7e. Oscar Piastri est pénalisé de 10 secondes pour avoir percuté l'arrière de la monoplace de Colapinto. C’est un coup dur pour McLaren qui ne peut compter que sur Norris pour marquer des gros points face aux deux Ferrari.

Tour 10

Verstappen a passé Magnussen. Leclerc prend le DRS et double Alonso, il est 6e

Tour 12

Leclerc revient sur Hulkenberg. Verstappen talonne Alonso. Plus loin, Hamilton a passé Lawson dans la 1ère ligne droite mais Lawson reprend son bien dans la foulée. Non, l’anglais finalement a le dernier mot au tour suivant et entre dans le top 10.

Leclerc passe magistralement Hulkenberg dans le banking, et Verstappen s’est défait d’Alonso au même endroit dans la foulée.

Tour 13

Magnussen rentre aux stands pour les durs, mais l’arrêt est long !

Tour 14

Hulkenberg et Alonso aux stands. Russell est toujours très offensif sur Gasly, qui pour l’instant tient bon. Mais le français rentre aux stands.

Tour 15

Gasly ressort 10e mais son équipier Doohan, qui ne s’est pas encore arrêté, lui cède sa 9e position immédiatement.

Tour 16

Leclerc est revenu sur Russell.

Tour 17

Gasly passe Tsunoda dans la 1ère zone DRS…mais le japonais reprend son bien dans la ligne droite suivante….et non le français profite du grip sur la partie extérieure banking pour résister et conserver sa position ! Superbe.

Tour 19

Hulkenberg passe Tsunoda pour la P9.

Tour 20

Appel stand pour Leclerc…qui reste en piste. Mais le monégasque bute sur la Mercedes. Finalement, on lui a bien demandé de rester en piste. Hamilton, sur une stratégie décalée durs-mediums, est revenu à la P6.

Tour 21

Leclerc s’arrête bel et bien. Bon arrêt. Il ressort 8e derrière Gasly.

Tour 23

Lawson est sous pression de Gasly et de Leclerc. Gasly passe le néo-zélandais dans la 1ère zone DRS. Leclerc passe à son tour dans la 2e zone DRS, en paquet avec Gasly juste devant. Wow.

Tour 24

Leclerc plonge au freinage de la 1ère zone DRS et passe Gasly

Tour 25

Norris mène toujours, mas Sainz est revenu à moins de 4 secondes. Russell est loin, à 18’’ de l’espagnol. Lawson s’est arrêté mais il y a eu un souci sur la roue avant gauche.

Tour 26

Sainz stoppe. 2’’2, excellent arrêt. McLaren est obligé de répliquer.

Tour 27

Norris aux stands. 2’’, nickel. Russell suit. 2’’4. Sainz a fait un excellent tour de sortie de stands, il est à 1’’6 de la McLaren.

Russell- Gasly, ça recommence ! Cette fois-ci, ça passe pour la Mercedes.

Tour 28

Meilleur tour de Sainz, qui est à moins de 2’’ de Norris.

Mi-course

Norris est en tête et maintient Sainz à 2’’. Verstappen est 3e à 8’’ de Sainz, toujours sur ses mediums. Il ne s’est pas arrêté, et parie sur une safety-car peut-être. Hamilton est 4e à 3’’ de Verstappen, toujours sur son train dur de départ. Leclerc est 5e et remonte sur l’anglais, à 7’’5. Russell, Gasly, Hulkenberg, Alonso et Piastri suivent.

Tour 30

Verstappen rentre aux stands et purge sa pénalité de 10 secondes. Il ressort 11e, entre Stroll et Albon.

Tour 31

Bottas au ralenti, une roue en charpie…aïe, gros contact avec Magnussen au freinage de la 1ère zone DRS !!! Le danois avait pris le dessus, mais le finlandais a complètement foiré le freinage, bloqué ses roues et heurté violemment la Haas qui prenait le virage.

Tour 32

Quelques débris de carbone…est-ce que la SC va être déclenchée ? Hamilton, qui ne s’est pas arrêté, l‘espère car son rythme est en train de s’effondrer. Leclerc lui fond dessus, il n’est plus qu’à 3’’7 de l’anglais.

Tour 34

Arrêt de Piastri, qui repart 15e. Magnussen fait le meilleur tour, après avoir été obligé de repasser aux stands après le contact de Bottas.

Tour 35

Hamilton aux stands. Leclerc est 3e ! L’anglais ressort 7e juste devant son vieil ami Alonso et Verstappen. Avec les mediums, on va voir ce que ça donne. Alonso a tenté de plonger au freinage de la 1ère zone DRS mais Hamilton a bien fermé la porte. L’espagnol est maintenant sous pression de Verstappen.

Tour 37

Verstappen passe Alonso et s’en va chasser Hamilton ! Comme au bon vieux temps. Gasly est revenu en 5ème position.

Tour 39

Piastri passe Stroll pour la P14. Il a devant lui Jake Doohan. Devant, Norris a mis Sainz à 3’’5 et semble gérer. Hamilton se rapproche d’Hulkenberg et de Gasly.

Tour 40

On demande à Norris s’il se sent capable, en cas de nouvel arrêt stand, de revenir sur Sainz et de le redoubler. L’anglais répond oui. McLaren veut éviter peut-être un scénario « 2021 »…mais cela serait quand même osé. Norris creuse néanmoins l’écart, désormais de 4’’5.

Tour 41

Doohan a été doublé par Stroll mais a tenté de résister, c’est bien, le rookie se montre.

Tour 42

Hamilton a passé Hulkenberg et désormais se trouve dans le sillage de Gasly. Il passe sans soucis dans la 1ère zone DRS.

Tour 43

Hamilton demande quel écart le sépare de Russell. 14 secondes répond Wolff, ce qui semble interloquer le septuple champion du monde. « Tu peux le faire » lui dit-on. Une phrase qui a souvent fait mouche.

Tour 44

Verstappen double Hulkenberg

Tour 45

Hamilton est à 11’’ de Russell. Verstappen double Gasly avant le banking et remonte 6ème.

Tour 46

Sainz est à 5’’5 de Norris. Il a peut-être trop tapé dans ses pneus.

Ouch, Piastri a failli perdre sa McLaren dans le double droit rapide, en étant déventé derrière Tsunoda.

Tour 47

McLaen demande à Piastri de rester calme et de ne pas risquer un crash, cela pourrait déclencher une SC et ruiner la course en tête de Norris. PIastri est néanmoins en grosse bagarre avec Tsunoda…Zak Brown en sueur.

10 derniers tours

Hamilton est revenu à 8’’5 de Russell, il devrait pouvoir le rattraper s’il conserve ce rythme.

Tour 49

Piastri se défait de Tsunoda après un très beau dépassement par l’extérieur du Bankng.

Tour 50

Norris se plaint du « dirty air » et dit souffrir. Pourtant, il creuse l’écart sur les Ferrari. Hamilton est en « chasse » pour finir en beauté.

Tour 52

Pas d’arrêt pour Ferrari…à quoi bon. Loin derrière, Zhou attaque Doohan.

Ça se barre aussi entre Stroll et Tsunoda, et encore Alonso et Albon.

Tour 53

Sainz semble ressentir une crevaison lente. Hamilton est à 5’’ de Russell. Ça se jouera peut-être dans le dernier tour.

Tour 54

Meilleur 1er secteur pour Hamilton, en mode « Hammertime »

Tour 55

2’’2 entre Russell et Hamilton. Leclerc demande l’écart entre Sainz et Lando. Evidemment, la réponse ne le rend pas heureux…

Tour 57

Hamilton est quasiment dans le DRS de Russell. Wolff demande à Russell d’être clean, « of course » répond le pilote britannique.

Tour 58 - dernier tour

Hamilton dans la boîte de vitesses de Russell. DRS « on ». Hamilton passe à l’extérieur du banking, jolie manoeuvre. Une belle fin pour cette aventure entre le britannique et Mercedes.

Arrivée

Norris gagne son 4e GP de l’année et c’est le titre mondial pour McLaren !!!! Pour la première fois depuis 2009, ce n’est pas Mercedes ou Red Bull qui remporte ce titre. McLaren renoue avec le sacre pour la première fois depuis 1998, soit 26 ans ! Oui, c'était au temps de Mika Hakkinen et David Coulthard, ça ne nous rajeunit pas ! Quelle résurrection pour Woking, qui était au fond du trou début 2023 avec une monoplace apparemment ratée. La reconstruction avait été entamée dès 2020, et Andrea Stella a vraiment mené de main de maître cette ascension progressive.

Sainz finit en beauté également son aventure Ferrari avec cette P2, il ne lui manque que deux points pour coiffer au poteau Piastri pour la P4 du championnat. Il devance un Charles Leclerc inspiré qui est remonté de la 19e place pour décrocher ce podium. Le monégasque accuse le coup néanmoins, il y a cru.

Hamilton gratifie le public de quelques « donuts » pour cette ultime P4 avec Mercedes. 11 ans d’une collaboration incroyable, avant d’entamer un challenge excitant avec Ferrari. Les radios évidemment témoignent de l’émotion qui règne sur Abu Dhabi. Les larmes sont de mise, mais plus apaisées qu'en 2021.

Verstappen termine 6e, devant Pierre Gasly qui sauve donc la P6 constructeurs pour Alpine. Il devance Hulkenberg, Alonso et Piastri.

Championnats

Pilotes

Constructeurs