F1 : Zandvoort (Pays-Bas) sort du calendrier !

Zandvoort fait pourtant l'unanimité. Que ce soit les pilotes qui adorent cette piste variée, avec du dénivelé et le fameux banking (virage relevé) qui offrent des possibilités de dépassement, ou même les spectateurs qui viennent très nombreux se masser pour voir l'idole de tout un pays : Max Max, Super Super Max !

La Formule 1 a annoncé ce matin la prolongation pour une année du contrat qui la lie avec le promoteur du Grand Prix de Zandvoort. Pour autant, cette prolongation n'est que pour un an. Cela nous amène à 2026. Dans la foulée, le promoteur, Robert van Overdijk, a annoncé jeter l'éponge après 2026. Ce seront donc les deux dernières éditions du GP, sauf si un autre promoteur se lance dans l'aventure.

On ne peut que s'interroger sur les raisons réel de cet abandon. Officiellement, la F1 et le promoteur du GP auraient cherché une solution pour prolonger. Parmi les pistes évoquées, une alternance, ou plus d'événements sur le circuit au cours de l'année. Mais, visiblement, ce n'était pas convaincant pour le promoteur.

En coulisse, il se dit que la F1 est de plus en plus gourmande avec les promoteurs. Monaco a du accepter de fortes concessions pour rester au calendrier. Et le traitement de faveur que lui avait accordé Ecclestone en laissant un prix "modeste" a vécu. Pour Monaco, c'est une page de publicité mondiale que le rocher s'achète. Mais pour un promoteur, il faut qu'il rentre dans ses frais. Visiblement, ce n'était plus le cas.

La menace de Max qui part de la F1 plane sur Zandvoort

On aura donc une dernière épreuve en fanfare en 2026 puisque ce GP aura droit à une course Sprint en plus. "Nous sommes une entreprise privée et nous devons trouver un équilibre entre les opportunités que nous offre la poursuite de l’organisation de l’événement et les autres risques et responsabilités. Nous avons décidé de terminer sur une note positive avec deux autres Grands Prix des Pays-Bas incroyables en 2025 et 2026" déclare van Overdijk.

C'est donc clairement l'équilibre financier qui est en question. Il y a aussi un doute sur le départ de Max Verstappen de la F1. Le quadruple champion du monde n'a jamais caché qu'il ne se voyait pas rester aussi longtemps que d'autres pilotes avant lui (ou toujours présents comme Hamilton ou Alonso). Un départ est de plus en plus envisagé et il faut le dire, sans Max Verstappen en piste, Zandvoort ne fera pas le plein.

Revenu en 2021 (2020 fut annulé à cause de la Covid-19), le GP des Pays-Bas va donc repartir. La dernière fois, cela avait duré plus de 35 ans...et cette fois ?