F1 : un mega show de lancement à Londres en 2025

Il fut un temps, surtout dans les années 90-2000, où les écuries – top teams en particulier – rivalisaient d’imagination et d’audace pour faire des shows de lancement mémorables. En 1997, les Spice Girls se produisent au beau milieu de la présentation de la McLaren MP4-12, dans le décor du luxueux Alexandra Palace de Londres. Pour sa dernière année en F1 en 2001, Benetton voit les choses en grand avec une présentation sur la place Saint-Marc de la B201. La voiture est transportée par voie fluviale, sur un petit bâteau jusqu’au coeur de la ville.

Puis, le temps des économies est venu et, ces dernières années, les lancements de nouvelles F1 se sont souvent limités à des « keynotes » très consensuelles voire même à des présentations en ligne avec des rendus 3D de la nouvelle monoplace. Pas de quoi rêver.

Depuis que Liberty Media a pris les rênes en 2017, force est de constater que la Formule 1 redevient, pour le meilleur et parfois pour le « pire », un méga show et cela devrait encore franchir un pas l’an prochain. La Formule 1 a annoncé un événement de lancement de saison révolutionnaire à l'O2 de Londres qui mettra en vedette toutes les équipes, leurs pilotes et leurs chefs d'équipe, ainsi que des divertissements de premier ordre - avant la campagne 2025, qui marquera les 75 ans de la discipline.

Tous ensembe, tous ensemble !

Pour la première fois dans l'histoire de la F1, l'ensemble des 10 équipes de la grille - Alpine, Aston Martin, Ferrari, Haas, Kick Sauber, McLaren, Mercedes, RB, Red Bull et Williams - ainsi que leurs 20 pilotes et directeurs d'équipe respectifs se réuniront avec les fans pour une soirée spéciale. Cet événement en première mondiale aura lieu entre 20h00 et 22h00 le 18 février 2025 au O2 de Londres. Lors de l'événement interactif, les invités pourront également s'attendre à des entretiens avec les personnalités clés du sport, notamment les pilotes et les directeurs d'équipe, ainsi qu'avec les meilleurs présentateurs de divertissement et les invités spéciaux.

La Formule 1 continue d’évoluer à grande vitesse. D’autres changements majeurs pourraient survenir dans les prochaines années, dont la mise en place d’une rotation de courses en Europe. Avec un calendrier qui n’est pas extensible à l’infini, mais de nouveaux projets lucratifs qui frappent à la porte (en Afrique notamment, potentiellement un retour en Argentine, etc), le vieux continent, berceau historique de la discipline, voit sa place se réduire année après année. Et les nouveaux projets émergeant en Europe se feraient sans doute au détriment de courses déjà présentes, comme l’arrivé de Madrid qui ferait de l’ombre à Barcelone.