F1 : Monza sécurise sa place jusqu'en 2031

Une bonne nouvelle, qui ravira tout amateur passionné de Formule 1 et de circuits « authentiques ». La Formule 1 a annoncé que le Grand Prix d'Italie resterait au calendrier jusqu'en 2031 inclus dans le cadre d'une nouvelle prolongation de six ans de l'accord existant, qui court jusqu'en 2025. Le nouvel accord fait suite à d'importantes améliorations apportées à l'Autodromo Nazionale Monza avant le Grand Prix 2024, où 335 000 fans se sont rendus tout au long du week-end pour voir Charles Leclerc prendre en vainqueur le drapeau à damier.

Le temple de la vitesse

Construit en 1922, Monza accueille un Grand Prix chaque année depuis le premier Championnat du monde en 1950, à l'exception de 1980, lorsque le circuit a été fermé pour rénovation. Situé juste au nord-est de la ville historique de Milan, le circuit de 5,8 km se targue d'être l'un des tours les plus rapides du calendrier de la Formule 1, les pilotes étant accélérateur à fond pendant 80 % du tour. En 2020, Monza a été le théâtre du tour le plus rapide de tous les temps en F1 en termes de vitesse moyenne, lorsque Lewis Hamilton a décroché la pole position du Grand Prix d'Italie 2020 avec un temps de qualification de seulement 1m 18.887s, avec une vitesse moyenne de 264,362 km/h.

Depuis la disparition du Hockenheim historique, Monza est le dernier vrai circuit de grande vitesse, à l’ancienne, avec ses lignes droites, ses courbes rapides, ses chicanes et sa relative étroitesse, le tout dans l’écrin du parc de Monza. C’est l’un des derniers monuments de la F1 qui n’a pas été trop dénaturé et il est important que la discipline conserve ce patrimoine, alors que cs dernières années se sont multipliés les nouveaux rendez-vous sur des cirucits ultra modernes permanents ou urbains qui n’ont pas la même « âme ». Quel circuit peut égaler la ferveur des tifosis, comme nous l’avons vu cette année avec les images saisissantes des milliers de fans venus célébrer la victoire de Charles Leclerc ?

La Formule 1 continue de connaître une forte croissance en Italie, à la fois à la télévision avec une audience cumulée de 183,3 millions en 2023, et en ligne, où le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux a augmenté de 16 % la saison dernière.

Stefano Domenicali, président-directeur général de la Formule 1, a déclaré : « Je suis ravi que le Grand Prix d'Italie reste au calendrier jusqu'en 2031. Monza est au cœur même de l'histoire de la Formule 1 et l'atmosphère y est chaque année unique, car les Tifosi se rassemblent en grand nombre pour encourager Ferrari et les pilotes.« Les récentes améliorations apportées aux infrastructures du circuit et les investissements prévus témoignent d'un engagement fort en faveur de l'avenir à long terme de la Formule 1 en Italie. Je tiens à remercier le président de l'Automobile Club d'Italia, le gouvernement italien et la région de Lombardie pour leur passion et leur engagement continus envers notre sport. Je tiens également à rendre hommage à nos incroyables fans à travers le pays qui soutiennent la Formule 1 avec tant de passion. »

Angelo Sticchi Damiani, président de l'Automobile Club d'Italie, a déclaré :

« C'est un grand honneur pour nous, l'Automobile Club d'Italie (ACI), d'avoir réussi à garantir l'accueil de six autres saisons du Grand Prix d'Italie de F1 sur l'Autodromo Nazionale Monza après 2025. « Nous devons remercier l'actuel Président et Administrateur Délégué de Formula 1 Group, Stefano Domenicali, pour sa précieuse et décisive contribution, qui a rendu possible cette prolongation de contrat. Nous devons également remercier le Gouvernement italien, la Région Lombardie et toutes les institutions locales qui ont permis au Grand Prix d'Italie d'attirer, lors des dernières éditions, un nombre toujours croissant de fans enthousiastes. « Je tiens à souligner en particulier la contribution essentielle du Gouvernement italien et de la Région Lombardie, qui ont investi des ressources dans ce circuit centenaire et financé les travaux réalisés cette année.

Si Monza a fait des efforts dans ses infrastructures, c’est dans l’offre d’accueil du public que le vénérable circuit italien doit essayer de se mettre au niveau des nouveaux standards proposés par les destinations plus récentes.