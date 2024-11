F1 : Monaco prolonge jusqu'en 2031

Zapping Le Blogauto Essai Mercedes Classe E400E 4MATIC

La Formule 1 continuera à courir dans les rues de Monaco jusqu'en 2031 inclus, après une prolongation de six ans de l'accord existant avec l'Automobile Club de Monaco (ACM) qui se termine fin 2025. Faisant partie du premier calendrier de Formule 1 en 1950 et présent depuis 1955, le Grand Prix de Monaco est l'un des événements sportifs les plus célèbres au monde et le test ultime de concentration et de compétence pour les pilotes de F1.

La ristourne, c'est terminé

Monaco néanmoins sent depuis quelques saisons le souffle de Liberty Media dans sa nuque car les privilèges « ecclestoniens » sont révolus : face aux nombreux projets juteux qui se bousculent au portillon d’un calendrier contingenté à 24 courses, les grands prix européens, malgré leur ancienneté et leur historicité, sont plus que jamais sur la sellette. Stefano Domenicali a récemment confirmé, et ce n’est sans doute pas une coïncidence dans le tempo des négociations, que la F1 pourrait très bientôt mettre en place une rotation des courses européennes au calendrier. Surtout, les faveurs accordées à Monaco sont terminées, en termes de date et surtout de prix du plateau.

Selon plusieurs sources, dont Radio Monte Carlo, le journal Bild et La Gazzetta dello Sport, l’accord coûte beaucoup plus cher à Monaco. On parle d’une place au calendrier qui serait passée de 12 à 25 millions d’euros annuels. Cela reste conforme à ce que payent certaines courses européennes, mais le temps des privilèges est bien derrière. Les négociations entre Monaco et la F1 ont été sans nul doute délicates.

Un circuit qui devra se réinventer ?

N’oublions pas aussi que le circuit est très critiqué depuis quelques années pour le manque de spectacle en piste, l’étroitesse du circuit et des infrastructures, notamment dans le paddock, qui ne peuvent pas être au niveau des standards désormais affichés au Moyen-Orient ou à Miami. Les nouvelles F1 aussi, par leur gabarit de « tracteur » comme dirait Eddie Jordan, n’aident pas, mais Monaco n’est pas responsable de la croissance excessive des monoplaces. Les dépassements sont quasiment impossibles et une modification du tracé est sur la table depuis quelques temps, notamment vers le boulevard du Larvotto pour créer une zone de freinage en épingle.

Le Grand Prix de Monaco 2025 aura lieu du 23 au 25 mai de l'année prochaine et marquera le 75e anniversaire des débuts officiels en F1 de la course, tandis qu'à partir de 2026, l'événement sera disputé le premier week-end complet de juin de chaque année. Cela permettra sans doute de coupler Miami et Montréal, afin de réduire les déplacements logistiques et de regrouper davantage le calendrier par « régions ».

Place aux belles déclarations de circonstance :

« Je suis ravi que la Formule 1 continue de courir à Monaco jusqu’en 2031 », a déclaré Stefano Domenicali, président-directeur général de la Formule 1. « Les rues de Monte-Carlo sont uniques et une partie célèbre de la Formule 1, et le Grand Prix de Monaco reste une course que tous les pilotes rêvent de gagner. Je voudrais remercier tout particulièrement S.E. S. E. Prince Albert II de Monaco, Michel Boeri, Président du Club Automobile de Monaco et tous ceux qui participent à la prorogation de cet important partenariat. »

« Cet accord marque une nouvelle ère de partenariat et d’innovation entre la Formule 1 et Monaco. C'est le futur leadership ciblé de S.A.S. Le Prince Albert II de Monaco, qui nous permettra de créer un calendrier optimisé, qui réduit la pression sur la logistique, et de réduire l'impact environnemental de notre championnat mondial, alors que nous poursuivons la voie vers notre objectif « Net zéro » d'ici 2030. »

M. Michel Boeri, Président du Club de l’automobile de Monaco, a ajouté :