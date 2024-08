F1 : McLaren prolonge son team-manager Andrea Stella

Zapping Le Blogauto Essai de l'Abarth 500E

McLaren a accordé à Andrea Stella une prolongation de contrat de plusieurs années après une excellente première moitié de saison qui a vu l'équipe britannique emblématique devenir de véritables prétendants au championnat du monde.

Un management avec succès

Stella a rejoint McLaren en 2015, travaillant en tant que responsable des opérations de course et directeur des performances, avant d'être promu directeur exécutif des opérations course en 2019. Depuis qu’il est devenu Team Principal en 2022, une première dans sa carrière, l’équipe a progressé rapidement – ​​remportant deux victoires en Grand Prix, 18 autres podiums et une victoire en Sprint.

McLaren est actuellement sur une série de 10 podiums successifs et ne compte que 42 points derrière le leader du championnat, Red Bull. C’est l’écurie en forme du moment, celle qui a la meilleure voiture, confirmant donc un redressement spectaculaire des « Orange ».

"C'est un privilège de faire partie de l'équipe McLaren de Formule 1, et je suis honorée de continuer à assumer mon rôle de Team Principal", a déclaré Stella. « Nous avons fait de grands progrès au cours de la dernière année et demie et nous avons encore beaucoup de travail à faire pour nous battre constamment en tête de la grille, ce qui représente un défi passionnant.

« Le succès vient du fait que l'équipe travaille en synergie, et j'apprécie mon rôle, qui m'a permis de contribuer à libérer les talents individuels et de donner aux gens les moyens de travailler ensemble pour atteindre les objectifs de notre équipe.

« Mes remerciements vont à Zak pour sa confiance en moi en tant que leader, à toute mon équipe de direction et à tous mes collègues de l'équipe, pour leur collaboration et leur soutien continus. Je suis enthousiasmé par ce que nous pouvons continuer à réaliser ensemble.

Zak Brown, PDG de McLaren, a ajouté : « Je suis ravi de confirmer que nous avons prolongé le contrat d'Andrea en tant que directeur de l'équipe F1 pour plusieurs années. Son excellent leadership, son expertise et le respect qu’il porte au sein de l’équipe et de la Formule 1 signifient que nous ne pourrions pas avoir une meilleure personne en place pour continuer à nous battre constamment en tête de la grille.

"Son impact sur McLaren F1 dans son rôle de Team Principal a été profond, non seulement à travers nos résultats en piste et la trajectoire de l'équipe, mais aussi dans son développement de notre culture et de notre état d'esprit. Grâce aux prolongations de plusieurs années déjà convenues avec Lando, Oscar et maintenant Andrea, nous pouvons poursuivre en toute confiance notre quête pour devenir champions du monde. Nous attendons tous avec impatience les années à venir sous la direction d'Andrea.

Au cours de la dernière année, McLaren a prolongé de plusieurs années ses pilotes Lando Norris et Oscar Piastri alors que l'équipe se concentre sur la stabilité dans sa quête pour retrouver un premier Championnat du Monde depuis 2008. La stabilité, c’est en effet l’une des clés du succès. Suivez mon regard…