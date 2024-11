F1 : GM Cadillac sera la 11e écurie à partir de 2026 !

Zapping Le Blogauto Essai de la Honda CRV, PHev 2024

Il y aura 22 pilotes sur la grille en 2026 ! La rumeur avait enflé ce weekend à Las Vegas, et c’est désormais officialisé. La Formule 1 a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de principe avec General Motors (GM) pour soutenir l'arrivée de GM/Cadillac comme 11e équipe sur la grille de Formule 1 en 2026.

La Formule 1 rappelle avoir « maintenu un dialogue avec General Motors et ses partenaires de TWG Global concernant la viabilité d'une entrée suite à l'évaluation commerciale et à la décision prise par la Formule 1 en janvier 2024. » La décision de janvier en question, c’était la fameuse candidature Andretti, associée en partenariat avec Cadillac pour son projet d’écurie, qui avait été validée par la FIA, mais que la FOM, soucieuse de satisfaire les autres équipes hostiles à l’arrivée d’un 11e concurrent, avait ensuite recalé sèchement.

Les indésirables écartés

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts. Surtout, un premier verrou a sauté : Michael Andretti, qui avait cristallisé beaucoup d’inimitiés dans le paddock après ses multiples déclarations rentre-dedans, a pris du recul en octobre dernier, lâchant les rênes du groupe Andretti Global à Dan Towriss…qui n’est autre que le directeur de TGW Global, le groupe cité dans la déclaration officielle de ce lundi comme partenaire de General Motors ! Tiens donc.

Si Andretti n’est nullement cité dans le communiqué, on comprend ainsi que l’entité sera tout de même impliquée, ce qui corrobore les nombreux recrutements récemment annoncés et/ou postes mis en candidature. Dernière recrue de taille, Rob White, ancien directeur du département moteur de Renault. Mieux, Cadillac a confirmé la nomination de Mario Andretti comme membre du conseil d'administration de l’écurie Cadillac GM. Le fils était donc un paria.« Mon premier amour a été la Formule 1 et aujourd’hui, 70 ans plus tard, le paddock de F1 est toujours mon lieu de prédilection. Je suis absolument ravi de cette annonce. Pour être encore impliqué à ce stade de ma vie, je dois me pincer pour m’assurer que je ne rêve pas. » a déclaré le champion du monde 1978.

L’action légale lancée, via le ministère de la Justice américain, contre Liberty Media, au titre de la loi contre les monopoles, a peut-être pesé dans la balance. Six membres du congrès américain avaient également réagi dans une lettre officielle au rejet du projet mené par Michael Andretti, s'inquiétant de voir deux entreprises américaines empêchées de rejoindre la F1 de manière injuste . Enfin, un autre verrou a sauté avec le départ du pdg de Liberty Media, Greg Maffei, qui semblait être un opposant tenace à l’arrivée des Andretti.

Quel moteur ?

La FOM rappelle qu’au cours de cette année, « ils ont franchi des étapes opérationnelles importantes et ont clairement indiqué leur engagement à faire de la onzième équipe une marque GM/Cadillac, et que GM entrerait ultérieurement en tant que fournisseur de moteurs. La Formule 1 est donc heureuse de poursuivre ce processus de candidature et fournira de plus amples informations en temps voulu. » Malgré le revers du début d’année, Andretti avait poursuivi ses projets en ouvrant une usine à Silverstone, et en recrutant plusieurs ingénieurs de haut niveau, dont l'ancien directeur technique de la F1, Pat Symonds

En effet, GM s’engage à devenir motoriste, mais plutôt à l’horizon 2028 car un moteur de F1 ne se conçoit pas d'un claquement de doigts. Avec Mercedes au complet, Renault qui s’en va (alors que le constructeur français avait été le premier supporteur d'Andretti et avait conlu en 2022 un accord de fourniture...les temps changent vite) et Honda qui devrait se limiter à Aston Martin, c’est Ferrari qui pourrait combler le vide en attendant qu’un bloc américain n’arrive. Quoi qu’il en soit, l’emprise américaine s’intensifie un peu plus sur la Formule 1 au détriment de l’Europe.

Déclarations

Liberty Media adopte en tous cas un ton bien plus affable que lors du communiqué su le refus d'Andretti. Il faut croire que les pressions politiques et judiciaires ont fait leur effet, sans oublier évidemment "l'effet GM" qui est sans doute plus "sexy" d'un point de vue financier que le nom Andretti.

« Avec les plans de croissance continue de la Formule 1 aux États-Unis, nous avons toujours pensé qu'accueillir une marque américaine impressionnante comme GM/Cadillac sur la grille et GM en tant que futur fournisseur de groupes motopropulseurs pourrait apporter une valeur et un intérêt supplémentaires au sport. Nous reconnaissons que le leadership de General Motors et de ses partenaires a permis des progrès significatifs dans leur préparation à l'entrée en Formule 1. Nous sommes ravis d'avancer dans le processus de candidature pour que l'équipe GM/Cadillac puisse participer au Championnat en 2026. »

Mohammed Ben Sulayem, Président de la FIA :

« General Motors est une marque mondiale de premier plan et une puissance dans le monde des constructeurs automobiles et travaille avec des partenaires impressionnants. Je soutiens pleinement les efforts déployés par la FIA, la Formule 1, GM et l’équipe pour maintenir le dialogue et œuvrer en faveur de ce résultat, à savoir un accord de principe visant à faire avancer cette demande visant à faire entrer une équipe de la marque GM/Cadillac sur la grille du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA 2026. Toutes les parties, y compris la FIA, continueront de travailler ensemble pour garantir le bon déroulement du processus. »

Mark Reuss, président de General Motors :

« En tant que sommet du sport automobile, la F1 exige une innovation et une excellence qui repoussent les limites. C'est un honneur pour General Motors et Cadillac de rejoindre la plus grande série de courses automobiles au monde, et nous nous engageons à concourir avec passion et intégrité pour élever le sport auprès des fans de course du monde entier. Il s'agit d'une scène mondiale qui nous permet de démontrer l'expertise en ingénierie et le leadership technologique de GM à un tout autre niveau. »

Dan Towriss, PDG de la division sport automobile de TWG Global :

« Nous sommes ravis de nous associer à General Motors pour apporter une présence dynamique à la Formule 1. Ensemble, nous rassemblons une équipe de classe mondiale qui incarnera l'innovation américaine et offrira des moments inoubliables aux fans de course du monde entier. Nous apprécions le soutien de la FIA et de la FOM à notre candidature et leur reconnaissance de la valeur que nous pouvons apporter au championnat. »

Bien qu'évincé, Michael Andretti a tout de même salué la décision :