F1 : Franco Colapinto, objet de toutes les convoitises

La dernière « folie » en date concerne le jeune argentin Franco Colapinto, qui a impressionné depuis qu'il a remplacé Logan Sargeant chez Williams, ayant marqué des points lors de deux de ses six sorties avec l'équipe basée à Grove, tout en affichant une sacrée vitesse de pointe face à Alex Albon.

En plus de son petit air de ressemblance avec Ayrton Senna, Colapinto représente un intérêt certain d’un point de vue marketing en raison de sa nationalité. L’Amérique du Sud a toujours été une terre de Formule 1, mais elle est déshérence depuis quelques années, en l’absence de relève au niveau des pilotes. Cela pourrait changer avec Colapinto qui semble avoir à la fois le talent et le charisme pour susciter une grosse attractivité. Lewis Hamilton, qui a d’ailleurs été doublé par le jeune argentin en course lors du dernier GP du Brésil, a affirmé qu’il devait « être sur la grille en 2025 ».

Problème, c’est Carlos Sainz qui rejoindra Grove pour s'associer à Albon en 2025, tandis que Audi a verrouillé un duo Hulkenberg-Bortoleto. Alors, où cela laisse-t-il le jeune Argentin avec une seule place non confirmée pour l'année prochaine ? Le patron de Williams, James Vowles, a admis que l'équipe travaillait activement avec les équipes rivales pour lui trouver une place sur la grille l'année prochaine.

Colapinto à la place de Perez ?

Les spéculations durant le week-end du Grand Prix du Brésil sont allées jusqu'à le lier à un volant Red Bull aux côtés de Max Verstappen , prenant la place de Sergio Perez, en difficulté. Depuis plusieurs semaines déjà, l’avenir du mexicain, qui connaît une saison 2025 noire, semble compromis, mais les rumeurs tablaient plutôt sur Liam Lawson, pilote VCARB, pour le remplacer en cas de chamboulement interne. L'intérêt pour l'Argentin a été confirmé par les dirigeants de Red Bull eux-mêmes lors du week-end d'Interlagos. Le patron de Red Bull, Christian Horner, s'est rendu à l'accueil Williams pour rencontrer Vowles - quelque chose qui n'a pas manqué à ceux présents dans le paddock.

Le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, voit Liam Lawson , qui a fait un retour en force en F1 depuis le GP des États-Unis, comme coéquipier de Verstappen pour 2025. Dans ce scénario, un siège RB serait disponible aux côtés de Yuki Tsunoda. Cependant, les spéculations suggèrent que le plan de Horner serait de promouvoir Colapinto directement chez Red Bull aux côtés de Verstappen, auquel cas Lawson ferait sa première saison complète en F1 chez RB. On peut déceler dans cette affaire une nouvelle lutte d’influence entre Horner et Marko, l’équipe Red Bull ayant traversé en début d’année de grosses turbulences internes sur fond de luttes de pouvoir.

Horner serait intéressé par ce scénario pour maximiser le potentiel financier de Colapinto, dont la popularité a explosé en Argentine et dans toute l'Amérique centrale et du Sud. Cette décision ne serait cependant pas sans risque, compte tenu de l'expérience limitée de Colapinto, qui a débuté l'année en Formule 2. Pour Marko, la possibilité de promouvoir Lawson représente un retour au processus qui, jusqu'à il y a dix ans, garantissait que l'équipe était capable de puiser avec succès dans son propre bassin de jeunes pilotes. Placer Colapinto aux côtés de Verstappen après quatre saisons durant lesquelles ce rôle était tenu par Sergio Perez serait un coup dur pour le programme junior, et il se retrouverait dans la situation d'enfermer ses jeunes au poste de RB pour la cinquième saison consécutive.

Flavio et Bernie à la manoeuvre

Quoi qu’il en soit, Vowles a placé la barre très haut pour ceux qui s'intéressent à lui, avec des rumeurs faisant état d'une demande de 20 millions de dollars. C’est dans ce contexte qu’une autre rumeur folle a émergé cette semaine liant Colapinto à Alpine, bien que l'équipe ait officiellement confirmé Pierre Gasly et Jack Doohan pour 2025.

Ce scénario, évoqué par la Gazzetta dello Sport, implique Flavio Briatore, qui est revenu cette année comme conseiller exécutif d’Alpine F1, et son ami de longue date et partenaire commercial, l’ancien patron de la F1, Bernie Ecclestone ! Mais oui, Oncle Bernie a conservé une certaine influence. Les deux hommes sont proches et ont de nombreux intérêts économiques en commun, en Amérique du Sud notamment. Ecclestone a toujours été un soutien de poids pour Briatore, du temps où l’un dirigeait la F1 d’une main de maître et que le second était manager de Benetton. Il l’avait soutenu lors des crises politiques des années 1993-94, ainsi que pour racheter Ligier.

Ecclestone, 94 ans, a admis que Briatore l’avait appelé il y a quelques jours pour lui révéler qu’il voulait placer Colapinto dans un baquet Alpine pour 2025 ! Les 20 millions de dollars de frais de libération ne poseraient "aucun problème" à Briatore. Des sources affirment que le contrat de 2025 de l’Australien n’est garanti que pour les cinq premières courses de la saison prochaine. Et Ecclestone pense que même cet accord pourrait être rompu. "En Formule 1, tout est possible. Jusqu’à ce que l’argent soit en banque." Il n’y a pas de quoi s’étonner. On se rappelle comme Briatore avait mené son affaire pour mettre Michael Schumacher dans une Benetton en 1991, ou comment il avait repris Ligier pour mettre un V10 Renault dans la Benetton.