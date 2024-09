F1 : bye-bye Ricciardo, Lawson le remplace !

Zapping Le Blogauto Essai Alpine A110

A Singapour flottait comme un parfum d'adieu sans réellement le dire. Même la Formule 1 y allait de ses mentions sur le Honey Badger. Aujourd'hui, Daniel Ricciardo est donc officiellement débarqué pour la fin de la saison. Et ne pensez pas que ce soit un au revoir pour mieux prendre la place de Perez par exemple. Vu le traitement par VCARB (ex-Toro Rosso) de la sortie du baquet, on a plus de chances de voir Ricciardo outre-Atlantique ou de retour en Australie en V8 Supercars.

Dès Austin, le deuxième baquet de la VCARB sera occupé par Liam Lawson. Un Néozélandais pour un Australien. Il sera évalué face à Tsunoda. Clairement, pour Lawson, le deal est de faire jeu égal avec Tsunoda rapidement. S'il fait mieux que lui sur 2025, il pourrait récupérer le baquet Red Bull. Reste à savoir lequel : celui de Perez ou celui de Verstappen (dont les rumeurs continuent de mentionner un départ) ?

Lawson a déjà goûté à la F1 en 2023 en remplacement de Ricciardo blessé. Et il avait déjà impressionné, au point que l'on voyait déjà l'Australien remplacé pour 2024. Il aura fallu attendre les deux tiers de la saison.

Laurent Mekies, directeur de l’équipe RB, a déclaré : « Tout le monde ici à VCARB tient à remercier Daniel pour son travail acharné au cours des deux dernières saisons avec nous. Il a apporté beaucoup d’expérience et de talent à l’équipe avec une attitude fantastique, ce qui a aidé tout le monde à développer et à favoriser un esprit d’équipe soudé. Daniel a été un vrai gentleman sur et en dehors de la piste et n’a jamais manqué de sourire. Il nous manquera, mais occupera toujours une place spéciale au sein de la famille Red Bull. J’aimerais également profiter de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à Liam. Il connaît déjà bien l’équipe. Il a piloté pour nous la saison dernière et s’est bien débrouillé dans des circonstances difficiles, donc ce sera une transition naturelle. C’est formidable de voir de jeunes talents de la famille Red Bull franchir la prochaine étape. Nous sommes impatients de nous concentrer sur le reste de la saison ensemble. »

On peut trouver très dommage cette sortie de Ricciardo, non dans le fond, il était usé, mais dans la forme. 35 ans, 257 Grands Prix, Ricciardo a remporté 8 courses et signé 3 pole positions et 32 podiums. Daniel Ricciardo a terminé deux fois 3e du championnat : en 2014 derrière les intouchables Mercedes de Hamilton et Rosberg, et en 2016, de nouveau derrière Rosberg et Hamilton.

Ricciardo était prévu par Red Bull pour faire la liaison entre l'ère Vettel et l'ère Verstappen. Mais cette dernière a été précipitée et Ricciardo a dû se rendre à l'évidence : Red Bull n'avait plus vraiment de plan pour lui. Devant l'incertitude qui planait, il a décidé d'aller voir ailleurs, chez Renault. Cela lui permet surtout d'engranger des millions de dollars de salaire (Abiteboul était généreux) avant de filer à l'Anglaise chez McLaren.

Au final, son passage à Woking sera un passage à vide. Zack Brown lui offre la victoire à Monza, mais Ricciardo se fait "plier" par Lando Norris qui n'a que deux saisons dans les pattes. McLaren lui rachètera sa dernière année de contrat et lui demandera d'aller voir ailleurs. C'est le retour par la petite porte chez Red Bull qui le récupère comme pilote de réserve et pour les opérations de communication. Il faut dire qu'avec son large sourire, il passe bien à la télé le Daniel.

Il profite du fait que Nyck de Vries ne plait pas à Helmut Marko pour le remplacer à la mi-saison 2023. Chez AlphaTauri (future VCARB), Ricciardo doit absolument battre Tsunoda s'il veut avoir un avenir chez Red Bull. Ce ne sera pas vraiment le cas. En 2024, Ricciardo ne finit que trois fois dans les points (+1 fois en sprint) pour un total de 12 points. Tsunoda de son côté termine sept fois dans les points pour 22 points au total.

Avec son expérience, Ricciardo peut intéresser une équipe comme Sauber (future Audi). Mais le marché est plein de candidats potentiels et Williams pourrait vouloir y placer Franco Colapinto qui impressionne depuis ses débuts. Pas vraiment un "what if" (des potentiels champions du monde qui ont raté le coche), pas vraiment une pipe, Ricciardo n'a jamais su rebondir et se reprendre une fois parti chez McLaren. Bye bye Honey Badger !

Espérons qu'au COTA il aie un adieu digne de ce nom car à Singapour ce fut ambiance mal au crâne.