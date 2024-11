F1 : Alpine - Mercedes, c'est signé pour longtemps

Zapping Le Blogauto La Porsche Panamera en avant premiere

Dans le communiqué officiel, on apprend ce que l'on savait déjà, à savoir que BWT Alpine Formula One Team (Enstone) utiliserait un moteur de chez Mercedes, alias Mercedes-AMG High Performance Powertrains. Mais, les contours de cet accord restaient à préciser. On sait désormais que l'accord porte non seulement sur le groupe motopropulseur, mais aussi sur les boîtes de vitesse.

L'accord débute à partir de la saison 2026 et porte à minima sur 5 saisons, et sans doute au-delà. Alpine précise que c'est pour la durée de la nouvelle ère réglementaire. Sans doute une dizaine d'année comme celle actuelle, en place depuis 2014.

Alpine se concentrera donc sur son seul rôle de créateur de châssis à Enstone. Financièrement, c'est aussi un moyen d'économiser sérieusement puisque le budget motoriste, bien, que capé, sera remonté de 95 à 130 millions de dollars à partir de 2026. Cela s'ajoute au budget de l'écurie. Sauf qu'en tant que client, la facture retombe à 15 millions d'euros par an.

Une sacrée différence financière, et tant pis pour l'histoire de la marque. Après tout, McLaren démontre une nouvelle fois que même une écurie cliente peut jouer la gagne, le titre constructeur et être devant l'écurie officielle.