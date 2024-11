F1 - Viva Las Vegas pour George Russell et Max Verstappen

Zapping Le Blogauto La Porsche Panamera en avant premiere

Le deal est simple avant ce grand-prix de Las Vegas pour Norris : il doit, au minimum repartir de Vegas avec 3 points de mieux que Verstappen. Sinon, le Batave sera titré pour la quatrième fois. Vu les rythme en qualification, on voit mal comment, à la régulière, cela pourrait arriver.

Russell part de la pole. Il n'a jamais transformé une pole en victoire. Gasly part en 3e position et espère de gros points (29 millions de différences dans le prize monney final pour Enstone). Enfin, Colapinto part des stands. La Williams a été entièrement reconstruit. Alonso est le seul pilote parti en pneus tendres. Perez, Bottas et Colapinto partiront en durs. Sinon tout le monde est en médium.

Départ - 50 tours

Très bon départ de Russell. Derrière, Gasly se fait pousser légèrement vers l'extérieur. C'est suffisant pour que la Ferrari de Leclerc s'infiltre. Le Monégasque passe même Sainz. Derrière, cela se chamaille sans toucher. Magnussen s'est raté avec 3 place perdue. Perez en avait perdu 2 mais a pu repasser Albon. Ocon est 11e derrière Hamilton 10.

Gasly s'est fait décrocher par Sainz et n'a donc pas le DRS. Cela le met en danger face à Verstappen et Norris. Le Français doit faire sa course mais doit aussi résister sans perdre de temps. Verstappen finit par passer Gasly qui n'a pas montré plus de résistance que cela au freinage. Sans doute pour éviter de flinguer ses gommes. Pendant ce temps, Leclerc a tenté une première attaque puis une deuxième sur Russell qui résiste quand même.

Norris perd du temps derrière Gasly. Autre mauvaise nouvelle pour McLaren, Piastri aurait fait un faux départ. C'est sous enquête. De façon étonnante, après ses deux tentatives, Leclerc est décroché de Russell. Est-ce qu'il y a eu une alerte sur les pneus ? Désormais c'est Hamilton qui harcèle Piastri pour le passer. Le vent à Vegas semble géner pas mal les pilotes. Pour Leclerc, ce n'est pas qu'une petite pause avant d'y retourner sur Russell. En effet, il s'est fait passer par Sainz et c'est même Verstappen qui le passe.

Norris passe enfin Gasly au 9e tour. Pour Leclerc, on se demande si c'est mécanique ou s'il a un souci sur les pneus. A priori, ce sont les pneus. Toujours ces pneus.

Tour 10/50

Hamilton continue sa remontée. Après Piastri, c'est Tsunoda qui se fait doubler. Leclerc et Norris sont appelés aux stands pour mettre les pneus durs ! C'est très tôt dans le GP. Verstappen double Sainz et Hamilton passe Gasly. Décidément, très animé ce début de GP. Pour Leclerc, ce serait sa décision de repasser aux stands. Piastri observe 5 secondes de pénalité pour "faux départ". Il aurait bougé et serait sorti légèrement de sa position avant le départ.

On oublierait presque Russell qui a désormais un bel écart avec Verstappen. 9,6 secondes. Cela s'anime totalement avec des changements de pneus dans tous les sens. Verstappen repart derrière Perez, Russell repart derrière Hamilton qui mène le grand prix. Dans cette folie, Ocon a dû passer deux fois par les stands. L4équipe n'était pas prête pour le premier passage ! Heu....ok. Tsunoda et Gasly se sont chiffonné dans les stands, le Nippon repartant devant le Français, mais en 12 et 13e place.

Hamilton change aussi ses gommes et redescend dans le classement. 9e rang mais au milieu de ceux qui n'ont pas changé de gomme encore. Et avec ses pneus durs au départ, Perez est remonté au 2e rang ! Cela ne durera pas. Au final, Leclerc et Norris changeant très tôt de pneumatiques ont mis un peu le désordre dans les changements prévus. Non ! Pierre Gasly a le moteur dans le sac ! Cela ne paiera pas ce dimanche. Il rentre. Bon, en quelques tours, Alpine a effacé les bonne impressions du Brésil.

Hamilton est en feu ce samedi soir (on est encore samedi à Las Vegas). Il passe Perez et Norris pour le gain de la 5e place. Perez rentre juste après pour mettre les mediums. Vu le nombre de tours qu'il reste, ce sera forcément un nouvel arrêt pour le Mexicain. Cela fait aussi bosser tous les stratégistes dans les écuries. Car il n'a fait que 17 tours et il en reste plus de 30 pour ceux qui sont passés aux durs il y a quelques minutes.

Au final, après ce petit moment de folie, on retrouve Russell, Verstappen, Sainz, Leclerc, Hamilton, Norris, Tsunoda, Piastri, Albon et Hülkenberg.

Tour 20/50

On est rentré dans un "ronron" de gestion de la dégradation des pneus. On atteint la mi-course. Perez remonte 12e. Mais la différence entre Perez et Verstappen est encore une fois criante. Ocon est 14e malgré son double passage aux stands. Et une nouvelle cata : Albon doit abandonner. Pour Williams, ce sont des petits points qui s'envolent. Et Piastri repasse aux stands ! Il repasse 15e et devrait provoquer un nouveau moment de folie.

Hamilton signe le meilleur tour en course. Sainz voudrait repasser par les stands, mais Ferrari ne l'entend pas ainsi, pas maintenant. Chez Ferrari, on demande à Sainz d'échanger sa position avec Leclerc. Quel revirement. Sainz rentre et Hamilton non ! Mais Sainz ressort de la ligne. C'est interdit en théorie. Mais est-ce que Ferrari ne l'a pas envoyé au casse-pipe en lui demandant de rester dehors trop tard ?

"We were not ready". Décidément c'est la soirée des clowns dans les stands. Ferrari n'était pas prêt pour Sainz qui est rentré un tour après. Sainz repart derrière Hamilton, à la 6e place. Verstappen qui est aussi repassé par les stands est 4e. Tsunoda repasse par les stands aussi. Il repart 13e. Lewis dépasse Max qui ne cherche même pas à défendre. Il a un titre à décrocher. Hamilton joue le podium. Leclerc repasse par les stands à son tour on est au 32e tour.

On a deux Mercedes en tête du GP avec Russell très confortablement en tête avec 32 secondes sur Hamilton. Leclerc est reparti derrière Sainz. Chez Ferrari on aurait préféré que Leclerc reparte devant mais Carlos a visiblement "tapé" du chrono pour que cela n'arrive pas. Petite "revanche" sur l'écurie ? Les changements de pneumatiques ont encore rebattu les cartes.

Tour 35/50

Bon, Russell a un peu moins de 10 secondes sur Hamilton déchaîné. Est-ce que Mercedes va figer les positions pour assurer le doublé ? Petite éclaircie pour Alpine ? Ocon est 9e et se bat avec Tsunoda pour la 8e place. Hamilton est vraiment en feu et est en train de refermer l'écart. Mais ne tape-t-il pas dans ses gommes ? Ocon se fait doubler par Hülkenberg quand Alonso passe Lawson. Cela change à chaque tour décidément.

Quel dépassement de Perez ! Deux d'un coup dans une chicane. Voilà ce que l'on voudrait voir plus souvent de sa part. Hamilton améliore encore son meilleur tour en course. 7,6 secondes. Russell contrôle mais va devoir montrer qu'il peut réagir aux temps d'Hamilton. Les Ferrari remontent gentiment sur Verstappen. Bon, pour Ocon, les points s'éloignent réellement. Perez le passe pour la 11e place. Tsunoda a pris la 8e place à Hülkenberg.

42e tour, Sainz fait le freinage à Verstappen. Leclerc lui met aussi la pression. Colapinto a pris la 13e place à Ocon. On se demande si Sainz ne fait pas exprès de maintenir Verstappen dans sa zone DRS pour que Leclerc ne puisse pas passer. Hamilton de son côté remonte inlassablement sur Russell. 5 secondes à 6 tours de la fin. Cela semble difficile à la régulière tout de même.

Tour 45/50

Hülk repasse Tsunoda. C'est une bataille pour les écuries tellement importante. Ca y est, Verstappen est sorti du DRS de Sainz. Mais il a tout de même de l'aspiration. Ocon repasse aux stands après des vibrations dans les pneus. De toute façon il n'y a plus rien à espérer sans une voiture de sécurité ou autre. Et Leclerc plonge à l'intérieur de Verstappen et le passe.

Verstappen est assuré du titre donc ne cherche pas à défendre bec et ongles mais tout de même que ce fut long. Hamilton a tapé dans ses pneus et l'écart avec Russell regrandit de nouveau. On file vers un doublé Mercedes devant Sainz. Norris repasse aux stands et met les tendres pour tenter le meilleur tour en course. C'est totalement inutile mais bon.

Arrivée

Doublé de Mercedes. C'est à noter que c'est la quatrième écurie qui signe (au moins) un doublé cette saison après Red Bull, Ferrari et McLaren. A voir, mais c'est sans doute une première dans l'histoire de la F1.

Pour Russell, c'est une première : première fois qu'il signe la pole et gagne. C'est sa troisième victoire en carrière et il rejoint Lando Norris (dans les pilotes en activité). Mais l'essentiel est que Max Verstappen décroche son quatrième titre de rang, comme Vettel avant lui. Il rejoint Alain Prost au palmarès.

George Russell Lewis Hamilton Carlos Sainz Charles Leclerc Max Verstappen Lando Norris Oscar Piastri Nico Hülkenberg Yuki Tsunoda Sergio Perez Fernando Alonso Kevin Magnussen Franco Colapinto Zhou Guanyu Lance Stroll Liam Lawson Esteban Ocon Valtteri Bottas Alex Albon Pierre Gasly

Classement du championnat F1 2024 pilotes

63 points d'écart et deux grand-prix restant dans la saison. Max Verstappen ne peut plus être mathématiquement rejoint par Lando Norris qui va désormais se concentrer sur sa deuxième place et sur le championnat constructeur.

Max Verstappen 403 points Lando Norris 340 points Charles Leclerc 319 points Oscar Piastri 268 points Carlos Sainz 259 points George Russell 217 points Lewis Hamilton 208 points Sergio Perez 152 points Fernando Alonso 62 points Nico Hulkenberg 35 points Yuki Tsunoda 30 points Pierre Gasly 26 points Lance Stroll 24 points Esteban Ocon 23 points Kevin Magnussen 14 points Alexander Albon 12 points Daniel Ricciardo 12 points Oliver Bearman 7 points Franco Colapinto 5 points Liam Lawson 4 points Zhou Guanyu 0 point Logan Sargeant 0 point Valtteri Bottas 0 point

Classement par équipe 2024

McLaren compte 24 points d'avance sur Ferrari. Insuffisant pour souffler dans la course au titre. Surtout après avoir perdu 12 points ce weekend à Vegas. Red Bull se retrouve à 53 points, contre 49 en arrivant. Merci Sergio...

Sauber a toujours 0 point. Alpine s'est fait repassé par Haas après un grand prix foireux. Le Brésil a créé l'euphorie chez Alpine, mais le soufflé retombe et l'écurie pourrait terminer à la 8e place. Il y a des dizaines de millions d'euros en jeu.