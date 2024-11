Brésil Sprint 2024 : McLaren impose Norris face à Piastri

Zapping Le Blogauto Essai de la Cupra Born en Laponie

Le circuit d'Interlagos accueille la Formule 1 ce weekend avec une course Sprint. Ce format hybride est plus court avec aujourd'hui 24 tours d'un circuit qui se parcourt en 1 minutes 15 en course. Surtout, il ne faut pas (trop) casser la voiture car il y a la qualification du Grand Prix dans quelques heures. Les McLaren sont en tête et vont regarder dans leurs rétros Leclerc et Verstappen.

Attention aussi à certains qui vont chercher les points comme Gasly (P7), ou Bearman (P10). Pour rappel, seuls les 8 premiers marquent de 8 à 1 point. On peut avoir plus à perdre qu'à gagner. Mais cela permet aussi d'engranger des données car on a peu roulé avant ce sprint. Le soleil est de la partie ce qui change d'hier avec les lourds nuages. Cela devrait changer le comportement des gommes mediums.

A noter que Zhou, Alonso et Stroll partent des stands.

Départ - 24 tours

Très bon départ de Piastri qui couvre sa position rapidement à l'intérieur. Derrière, Verstappen attaque Leclerc qui résiste et reste devant. Les McLaren prennent déjà le large sur Leclerc. Le DRS est autorisé au 2d tour. Très bon départ dans l'ensemble en fait. Sainz, Russell, Gasly, Lawson, Hülkenberg (+3 places) et Bearman complètent le top 10. Ah ! Perez dépasse Albon qui a fait un départ cata (-3 places).

Piastri n'a pas réussi a décrocher Norris de la zone DRS, et lui-même a toujours Leclerc et Verstappen dans son sillage. Norris commence à demander sans demander qu'on le laisse passer. Il faut dire qu'il est dans l'air "sale" de Piastri et se fait reprendre par Leclerc et Verstappen. Tiens un autre pilote qui s'est raté au départ, Hamilton, 14e.

Au 9e tour, Perez attaque Hülkenberg. Bearman avait dépassé son coéquipier juste avant. McLaren demande à Piastri de ralentir un peu pour que Norris revienne dans la zone DRS.

Tour 10/24

Perez est déchaîné aujourd'hui ! Il passe Bearman pour la 9e place et va tenter d'aller accrocher les points. Piastri a permis à Norris de raccrocher le DRS, mais reste à la limite. Derrière, Sainz est décroché à 3,3 secondes. Leclerc a été décroché par Norris en un tour ! Résultat il est sous la menace de Verstappen. Malgré le DRS, Verstappen ne peut pas passer Leclerc. Mais, le Monégasque fait quelques erreurs.

Il ne reste déjà que 10 tours à parcourir dans ce sprint. Leclerc revient dans la fenêtre DRS. Pendant ce temps, Alonso dépasse ! Bon, il dépasse Stroll pour la 18e place. Rien de fifou. Perez est revenu sur Lawson mais n'arrive pas à le passer. Attention aux pneus.

McLaren continue de mener et on ne comprend pas trop la stratégie de ne pas laisser passer Norris. Perez a tenté une attaque sur Lawson au virage 1 mais a freiné trop tard et le jeune pilote qui vise son baquet chez Red Bull l'a repassé facilement.

Ah ! Enfin McLaren fait passer le message à Piastri que si Norris l'attaque il ne faut pas trop rendre difficile la manoeuvre. Et Verstappen attaque Leclerc ! Il le passe "facilement". Charles a du mal avec ses pneus à priori. En un tour, Leclerc a 1,6 seconde de débours !

Tour 20/24

Perez lance une nouvelle attaque sur Lawson qui ne défend pas trop durement. Voilà Perez dans les points. Hamilton passe Colapinto qui a fait un joli travers avec sa Williams. Hülkenberg devrait abandonner. Hamilton passe Bearman pour la 11e place. Double drapeau jaune pour la Haas. On ne devrait pas avoir de voiture de sécurité, Hülk s'est rangé dans un endroit "sur". Mais McLaren impose le changement de position immédiatement.

En effet en cas de voiture de sécurité cela aurait figé les positions. Mais voilà Piastri sous la menace de Verstappen. Voiture de sécurité virtuelle ! Cela pourrait sauver Piastri. On est dans le 23e tour. Même si la Haas ne présente pas un énorme risque, il y a toujours un risque. Va-t-on finir sous VSC ? A tout moment cela peut repartir, même pour un demi-tour.

Drapeau vert ! Après les S de Senna. Piastri a chaud à l'échappement. Piastri avait anticipé et rechargé sa batterie suffisamment.

Arrivée

Norris marque 8 points, 7 pour Piastri dont on peut entendre la déception à la radio, 6 pour Verstappen qui est noté pour une potentielle infraction à la voiture de sécurité (il pourrait avoir roulé trop vite avant le drapeau vert), et ainsi de suite jusqu'à Perez qui décroche en plus le meilleur tour.

Gasly marque 2 points pour Alpine. Alpine est à 16 points, Williams à 17 avant le GP de demain.