Brésil qualif Sprint 2024 : Piastri bat Norris, les McLaren en force

Le weekend du Brésil est le 3e de suite pour la F1 après Austin (USA) et le Mexique. Ce weekend en prime, il y a une course sprint. Autant dire que les équipes doivent être sur les rotules avec peu de temps pour souffler. La piste de Sao Paulo ("Entre les lacs" Interlagos) est très bosselée et donc il est difficile de régler la voiture. Avec une seule séance d'essai libre avant cette qualification sprint, il risque d'y avoir des surprises.

Première surprise, c'est l'absence de Magnussen qui est malade et cède sa place à Bearman pour le sprint au moins. Mais, on voit mal Haas changer demain pour la "vraie" course. Bearman va vouloir montrer que Ferrari a raison de lui faire confiance pour le placer l'an prochain chez Haas justement. Colapinto profite d'un nouveau weekend pour se montrer. Williams conscient d'avoir une pépite cherche à le placer pour 2025. Mais chez qui ?

Sinon, ce sera un nouvel épisode dans la "guerre" entre Norris et Verstappen. Max est sur la défensive et est nerveux. S'il ne peut pas rivaliser en matière de rythme avec la McLaren, il risque une nouvelle fois de faire du sale.

SQ1 - Les jeunes prennent le pouvoir

Le temps est gris sur Interlagos (la pluie menace) et "frais". Les premiers temps commencent à tomber mais ne veulent pas trop dire grand chose même si on a les Ferrari de sortie. Perez prend la tête provisoire, mais se fait chasser par Albon, puis Russell. Norris le bat en 1:10.692. Ah tiens Lawson se montre dans la Racing Bull en prenant la tête, chassé par Piastri. Le temps au tour est très court et cela pourrait se jouer à un rien entre les 15 premiers.

Verstappen signe le 4e temps et ferme la marche des premiers tours. Colapinto a son temps (qui n'était pas génial) supprimé. Tout le monde est en pneus médiums. Leclerc pour sa deuxième tentative est 2d derrière Piastri pour 188 millièmes. Suivent Hülkenberg et Sainz. Il ne reste que 4 minutes et cela va être tendu pour se sortir de cette SQ1. Pour le moment on a Alonso, Bottas, Stroll, Zhou et Colapinto éliminés. Gasly est 15e, Ocon 13e. Autant dire qu'il va falloir cravacher pour passer.

Alonso devrait s'en sortir ! Stroll n'est que 15e. Bearman remonte au 5e rang. Gasly est 11e. Ocon remonte au 15e rang. Mais se fait repousser hors du top 15 par Bottas. Colapinto passe et repousse Alonso. La claque et le choc des générations. Sont éliminés Alonso, Ocon, Tsunoda, Stroll et Zhou. L'Aston Martin est revenu à l'ancien fond plat du Japon car ils ont visiblement suivi une mauvaise voie de développement. La fin de saison sera dure.

SQ2 - Bearman giffle Hülkenberg

Avec le risque de pluie, personne ne traine au garage. Norris décide d'accélérer et signe un 1:09.063 ! Il survole littéralement la piste. Il met 4 dixièmes à Sainz, 5 à Piastri. WOW ! Russell est 4e devant Leclerc pour le moment. Verstappen est en train de produire son effort et allume en violet le premier secteur. Il rentre dans le rang dans les secteurs suivants et termine 2d à 426 millièmes de Norris.

Derrière ces deux monstres, on se bat pour rentrer dans le top 10. Hamilon est 9e devant Bottas. Puis on trouve Colapinto, Abon, Bearman; Hülkenberg et Lawson. Mais tout change. Albon remonte 8e. A 2 minutes de la fin de cette SQ2 on a finalement Colapinto, Bottas, Hülkenberg, Bearman et Lawson en danger.

Hülkenberg passe dans le top 10 à la 9e place. Mais Bearman fait largement mieux en 6e place. Lawson 9e, voilà Hülk out. Perez rentre aux stands ! Il est éliminé ! Encore une disaster class pour Perez qui n'a pas réussi à passer avant le drapeau à damier de cette SQ2. Leclerc avait décidé de repartir et est 3e. Hamilton aussi est sorti ! 11e. WOW.

Sont éliminés Hamilton, Hülkenberg, Perez, Colapinto et Bottas. Bearman confirme tout le bien que l'on pense de lui.

SQ3 - Une McLaren peut en cacher une autre

Les pneus tendres sont désormais de sortie et on devrait aller encore plus vite. Piastri fait un 1:09.2 mais Norris qui le suit éclate le temps en 1:08.928. Il va être dur d'aller le chercher. 1:10.078 pour Albon qui pouvait espérer mieux sans doute. Il est plus lent qu'en mediums. On ne devrait pas avoir deux tentatives même si le circuit est court. Bearman déclenche son temps rapide. Mais il a été gourmand dans les S de Senna et cela pourrait lui coûter. Bearman fait mieux que Albon mais verra son temps supprimé pour limites de piste. Il aurait dû l'avorter.

Leclerc signe le 2e temps ! Piastri qui a continué sur sa lancée signe le 1er temps provisoire en 1:08.899 ! Norris rentre aux stands et jette l'éponge. Piastri est pour le moment en pole provisoire.

Verstappen n'est que 4e ! Il repousse Sainz d'un cran. Quand ce n'est pas une McLaren, c'est l'autre qui prend la pole et embête Verstappen. WOW !

Qualification de la course sprint du Brésil 2024

Très belle qualification des monoplaces papaya sur ce circuit qui a été resurfacé mais reste très bosselé. Leclerc a su profiter d'une aspiration à priori pour accrocher la deuxième ligne en embuscade, devant Verstappen qui tentera de passer Norris à coup sûr.

Belle qualification de Pierre Gasly avec l'Alpine. Depuis quelques évolutions elle semble retrouver des couleurs en qualification, un peu moins en course. Mais cela pourrait venir. De quoi dépasser Williams pour la 8e place ?

Bearman a encore impressionné mais a commis une boulette par gourmandise. Son ingé piste aurait dû lui dire de couper son effort et de recommencer après. Avec le temps qu'il a fait il serait parti 6 ou 7e. Dommage. Mais il confirme tout le bien que la F1 pense de lui.