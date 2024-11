Brésil 2024 : Verstappen, Ocon, Gasly, ce podium fou-fou-fou !

Zapping Le Blogauto Au volant avec Chat GPT

La séance de qualification a laissé des traces avec 5 drapeaux rouges. Bravo les mécaniciens ! Les deux Aston Martin d'Alonso et Stroll sont sur la grille. La voiture de Colapinto est sur la grille de même que la Ferrari de Sainz. Seul manque à l'appel la Williams de Albon qui n'a pas pu être réparée. Et contrairement à ce qu'il se passait avec Sargeant, ici Albon n'a pas été favorisé. Il faut dire que Colapinto a des résultats et qu'il a amené des sponsors pour cette partie américaine de la F1.

Sur la grille, la 7e place restera vide. De quoi aider Alonso (9e) dans son départ ? Verstappen est 17e et Sainz partira de la pit lane car Ferrari a dû changer des pièces de la transmission qui ont pris cher dans le choc des qualifications.

La piste est encore humide et cette course sera forcément piégeuse. La piste devrait sécher sous le passage des monoplaces. Mais, la pluie est annoncée aussi en fin de course. Le GP a d'ailleurs été avancé à 12h30 heure locale pour éviter un gros orage prévu dans l'après-midi. Bref, il va falloir un soupçon de chance et faire les appels aux stands à bon escient.

Départ - 71 tours

Tout le monde est chaussé d'intermédiaires. Mais, la pluie s'annonce si on en croit les radios. Mais non ! Lance Stroll se plante dans les graviers pendant le tour de formation. Il a tenté de traverser les graviers alors qu'il aurait du faire demi-tour. Quel nul ! Carlos Sainz attend au bout de la pitlane. Ce grand prix n'est pas encore parti qu'il est déjà chaotique. Départ annulé ! La confusion règne avec des pilotes qui n'ont pas compris s'il fallait repartir pour un tour de formation ou rester sur la grille. Du grand n'importe quoi encore. Tellement n'importe quoi que les pilotes qui sont repartis pour un tour sont sous enquête pour infraction à la procédure de départ. Cela ne donnera rien tellement c'était la confusion.

Re-départ - 70 tours

Enfin on part ! Russell prend le meilleur départ et prend la tête de la course devant Norris. Derrière, cela se chiffonne mais c'est propre. Perez part en tête à queue dans l'herbe mais peut repartir. Dans la bagarre, Verstappen est remonté à la 10e place ! Oui oui. Devant Hamilton 11e. Norris a été décroché par Russell à près de 2 secondes, mais commence à avoir les pneus en température visiblement. Tsunoda, Ocon, Leclerc, Lawson, Piastri, Alonso, Gasly et Verstappen complètent le top 10.

Sortie de piste de Bearman qui chute à la 17e place. Visiblement il aurait été "aidé" par Colapinto. Verstappen passe Pierre Gasly au 5e tour. Le voilà 9e et lancé dans une folle remontée. Norris remonte sur Russell mais vu la piste mouillée, le DRS n'est pas encore autorisé. Il y a moins d'une seconde, et s'il veut doubler, Norris devra le faire à l'ancienne. Piastri et Verstappen ont passé Alonso.

Ah finalement c'était Bearman l'auteur de la collision avec Colapinto, il est pénalisé. Verstappen passe Piastri à l'orée du 10e tour. L'Asutralien n'a pas cherché à fermer la porte salement. Verstappen est remonté derrière son volant. Le voilà derrière Liam Lawson et commence à lui faire des "appels de phares" (il se décale pour se montrer). Lawson ouvre complaisamment la porte et laisse passer Verstappen. Et voilà le double champion du monde derrière Leclerc.

Hamilton fait une sortie de piste. Et Colapinto dépasse Hamilton ! Dans les S de Senna sous les vivas de la foule. Ocon est dans l'aileron de Tsunoda, mais sans DRS et avec une unique trajectoire, ce n'est pas simple de doubler. Un petit train se forme. Même Norris n'arrive pas à se faire aspirer par la Mercedes. Cela pourrait se jouer dans les stands et le changement de pneus. Et après Colapinto dans la Williams, c'est Bearman dans la Haas qui se paie Hamilton.

Tour 20/70

Alpine est pour le moment en excellente position avec les 4e et la 9e places. Mais, cela durera-t-il jusqu'au drapeau à damier ? Tiens on annonce que c'est finalement 69 tours pour ce Grand-Prix. Verstappen attaque Leclerc au bout de la "ligne droite". Mais le Monégasque couvre bien l'intérieur et ressort des S de Senna en tête. Cela aide un peu Ocon qui a repris un peu d'air sur la Ferrari. Sainz a fait une excursion hors piste et repart 15e.

25e tour, Leclerc rentre aux stands et libère Verstappen. Intermédiaires encore. Il repart 13e, dans le paquet. Lawson hors-piste. Hülkenberg aux stands. La pluie augmente d'intensite. Russell est toujours en tête. Hülkenberg hors-piste. La Haas est stoppée. Ocon passe Tsunoda ! Voiture de sécurité virtuelle. On va assister aux changements de pneus. Mauvais choix pour Ferrari. Hülkenberg a pu repartir. Russell et Norris passent aux stands mais la VSC s'arrête !

Ocno est en tête de la course ! Suivent Verstappen et Gasly. On stoppe tout !!! Tsunoda, Lawson et Perez sont partis en pneus pleine pluie. Mais la pluie a redoublé. Voiture de sécurité ! Ce qui est hallucinant c'est qu'en intermédiaire usé, Ocon a creusé l'écart sur Verstappen. Visiblement la voiture de sécurité est de sortie car la direction de course estime que c'est dangereux. Ah ! Norris a passé Russell avant la SC. Par contre Hamilton et Russell aurait eu des pressions pneumatiques ajustées moins de 10 minutes avant la course, ce qui serait une infraction. A suivre.

Calpinto a crashé sa Williams encore une fois ! L'Argentin va provoquer un drapeau rouge. Il est dans la remontée vers la ligne d'arrivée et sous safety car ! En une course, il a refroidi tout le monde sur son compte. Mais les conditions sont compliquées. Avec le drapeau rouge, normalement tout le monde peut changer de pneumatiques et donc c'est tout bon pour Ocon, Verstappen et Gasly.

Tour 33/69

Tiens, Hülkenberg est éliminé durant ce drapeau rouge. Il aurait reçu de l'aide pour repartir. Il a été repoussé en arrière par des commissaires. C'est interdit depuis des années. Débile, mais interdit. Le nouveau départ sera lancé. C'est sans doute moins bien pour le spectacle. Mais sans doute mieux pour les chances d'Ocon.

Bonn relance de Ocon qui ne permet pas à Verstappen de tenter quoi que ce soir. Idem pour Gasly. Pendant la fin de la SC, Bearman et Zhou ont été dans l'herbe. Sacrée relance. Norris dehors ! Russell revient sur lui et le passe. Ocon maîtrise son sujet pour le moment, avec une piste libre. Hamilton dépasse Alonso. On ne voit pas grand chose à l'image. Ocon compt 2,6 secondes sur Verstappen. Et si ?

Trop d'ambition pour Bearman qui tente de suivre Sainz et part en toupie. Il touche les barrières mais l'aileron semble en place. Pour le moment, Ocon fait ce qu'il faut pour rester en tête. 3,4 secondes d'avance. Pour Verstappen, c'est une bonne course puisque Norris est derrière lui. Ah Verstappen remonte sur Ocon.

Carlos Sainz a tapé les barrières ! Décidément, ce n'est pas son weekend. Tour 40/69, nouvelle voiture de sécurité. Freinage sur la ligne blanche, cela ne pardonne pas.

Drapeau vert. Mauvaise relance de Ocon qui se fait surprendre à l'intérieur par Verstappen. Quel move ! Derrière Lando Norris trop nerveux se sort une nouvelle fois. Le voilà 7e. Alonso qui avait fait un bon nouveau départ est dans l'hebre. Bye bye Fernando. Verstappen, Ocon, Gasly, Leclerc, Russell, Piastri, Norris, Tsunoda, Lawson et Perez forment le top 10. Quelle course à rebondissements ! Tiens chez McLaren on demande à Piastri de laisser passer Norris. On est au 46e tour. Norris remonte rapidement sur Leclerc qui a fait une erreur et a laissé passer Russell.

Si les deux Français restent sur le podium, ce serait une première depuis 1997 avec Panis et Alesi au GP d'Espagne (sur Prost et Benetton, derrière Jacques Villieneuve).

Tour 50/69

Verstappen a creusé un écart de 6 secondes sur Ocon qui a 3 secondes sur Gasly qui a lui-même 1,6 seconde sur Russell. On continue de croiser les doigts chez Alpine. Figure de style de Piastri. Cela offre une occasion à Tsunoda de le dépasser, mais le pilote McLaren résiste pour conserver sa 7e place. Il devrait pleuvoir une nouvelle fois dans 7 tours. et pour plusieurs minutes. Décidément, ce GP n'est pas fini.

Perez tente un "dive bomb" sur Lawson. Mais cela ne passe pas. C'est typiquement un move pour impressionner un "petit jeune" et concurrent chez Red Bull. Russell de son côté n'a plus que 1,1 seconde sur Gasly. A trop en faire, Perez se rate et doit laisser passer Hamilton. Pour le moment pour Gasly, cela tient encore devant Russell. Mais il ne faut faire aucune erreur.

Norris est toujours sous enquête pour le départ qui a été annulé. Il n'aurait pas dû bouger en fait. Ce sera jugé après la course. Hamilton et Perez sont à la bagarre pour le dernier point. Allez, 10 tours encore. Pour le moment, Ocon tient sa deuxième place. Pour Gasly c'est plus tendu car il a toujours Russell dans son échappement. Si cela va au bout, Alpine passerait de 9e à 6e au championnat ! Une course à des millions de dollars de retombées.

Hamilton est proche de Lawson qui pilote proprement. Piastri prend 10 secondes de pénalité pour un contact il y a longtemps. Tout bon pour Tsunoda pour le moment, et peut-être Lawson s'il se rapproche de son coéquipier. Verstappen devant ne voit personne devant et personne derrière. 15 secondes d'avance, il est plutôt tranquille et revient de loin.

Verstappen s'amuse et signe un nouveau meilleur tour en course (MT qu'il avait déjà). Ocon est à 18 secondes, Gasly à 3 secondes et Russell à 1 seconde. Leclerc est à 6 secondes de Russell. Perez tente un freinage sur Hamilton qui est toujours derrière Lawson.

Arrivée

Victoire de Max Verstappen devant Esteban Ocon et Pierre Gasly ! Ce doublé sur le podium d'Alpine vaut des dizaines de millions de dollars. Bravo aux deux Français et à Max Verstappen parti 17e. Il a fallu des conditions de course particulières, mais il fallait savoir saisir sa chance.

Pour Norris, c'est un coup d'arrêt dans la lutte pour le titre pilote.

Max Verstappen (MT) Esteban Ocon Pierre Gasly George Russell Charles Leclerc Lando Norris Yuki Tsunoda Oscar Piastri Liam Lawson Lewis Hamilton Sergio Perez Oliver Bearman Valtteri Bottas Fernando Alonso Zhou Guanyu Carlos Sainz Franco Colapinto Nico Hülkenberg Alex Albon Lance Stroll Oscar Piastri

Classement du championnat équipe

McLaren reste en tête du championnat par équipe. Il faut dire que le weekend aurait pu être pire pour les "Papaya". Alpine remonte à la 6e place, 3 points devant Haas. Il faudra tenir jusqu'au bout.

Pos Team Pts 1 McLaren Mercedes 593 2 Ferrari 557 3 Red Bull Racing Honda RBPT 544 4 Mercedes 382 5 Aston Martin Aramco Mercedes 86 6 Alpine Renault 49 7 Haas Ferrari 46 8 RB Honda RBPT 44 9 Williams Mercedes 17 10 Kick Sauber Ferrari 0

Classement du championnat pilote

Verstappen reprend de l'air au championnat avec 62 points sur Norris. A trois GP de la fin de la saison, c'est une main et demi sur le titre.