Brésil 2024 : Norris sort du chaos et des 5 drapeaux rouges !

Les qualifications du Grand Prix de F1 du Brésil n'ont pas pu avoir lieu hier après-midi vu la très forte pluie qui s'abattait sur le circuit d'Interlagos (entre les lacs, il porte bien son nom). Elles ont été décalées à ce matin très tôt (7h30 heure de Sao Paulo NDLA) et la pluie est toujours là. Mais, elle est suffisamment moins forte pour que les qualifs aient lieu.

Q1 - La loterie de la pluie

La piste est délicate. Première figure libre de Lawson qui trouve une échappatoire et évite l'herbe. Il va falloir "survivre" durant cette Q1. Ocon se hisse en haut de la feuille des temps ! Le Français est à l'aise sous la pluie, on le sait et son Alpine est souvent comparer à un paquebot...

Zhou, Stroll, plusieurs pilotes se font piéger. 1:20.096 pour Ocon devant 1:30.207 pour Alonso. Suivent Tsunoda, Perez, Verstappen, Sainz, Norris, Gasly et Albon. Mais c'est clairement tendu. Il reste 11 minutes 30 et certains commencent à demander s'il est possible de passer aux slicks. Clairement impossible.

Les pilotes commencent à chercher à repousser les limites et font quelques excursions. Hamilton est piégé dans le bottom 5 pour le moment, tout comme Leclerc et Russell. Ah, Tsunoda améliore énormément le temps d'Ocon en 1:29.172. Cela sècherait-il un peu ? Leclerc se sort de la zone rouge.

Drapeau rouge ! Franco Colapinto s'est sorti dans les pneus, à la sortie des S de Senna. Visiblement il va bien. Mais à 8 minutes 50 de la fin de cette Q1 c'est un coup d'arrêt pour les pilotes dans la zone rouge. La pluie augmente d'intensité. Pour le moment, on a Albon, Zhou, Russell, Hamilton et Bottas éliminés.

Drapeau vert. Il y a un embouteillage à la sortie des stands. Gasly améliore et est en 9e position. Mais le circuit est visiblement un peu moins rapide que tout à l'heure. Piastri se sort du mauvais pas et se hisse 5e. 14e temps seulement pour Hamilton quand Alonso est 6e. Russell s'est raté et est revenu dans la trajectoire d'Albon. Il va prendre une pénalité à coup sûr. Il a déjà gêné Sainz tout à l'heure. Sainz 10e d'ailleurs.

Russell signe le 2d temps alors qu'il se faisait aspirer par l'Aston Martin de Stroll. Allez plus que 2 minutes et Hamilton semble en mesure d'améliorer. Verstappen n'est que 12e après un temps supprimé. Hamilton se loupe et devrait être éliminé sauf à sortir un dernier tour de folie. On a Hamilton, Bottas, Lawson, Bearman et Zhou à risque. Norris n'est que 14e ! 15e même puisque Bottas s'est sorti du bottom 5. Hamilton signe le 14e temps et repousse Norris hors de la qualif !

Albon signe le meilleur temps. Gasly 4e devant Ocon. Bearman se sort de la zone rouge mais Norris repousse tout le monde. Et Lawson aussi ! Hamilton est éliminé de la qualification ! C'est le coup de tonnerre de ce dimanche matin. Sont éliminés Hamilton, Bearman, Colapinto, Hülkenberg et Zhou.

Q2 - Verstappen piégé par un drapeau rouge

La météo semble s'améliorer. La pluie s'est arrêtée. Les pilotes partent tout de même en pneus "full wet" (pleine pluie) mais on pourrait enfin voir les intermédiaires. Mais il faut savoir quand les mettre. Ah tiens Piastri sort en intermédiaire, un peu après tout le monde. Quand on voit Sainz se battre avec son volant, en full wet. On se demande comment va faire Piastri.

1:29 et quelques pour Sainz et Leclerc. Russell aussi. Et PAF ! Stroll qui se hisse à la très provisoire première place. Bottas, Alonso font mieux. Oui, le circuit s'améliore. Perez en 1:28.158. 3e temps pour Piastri en intermédiaire ! Verstappen signe le meilleur temps provisoire en 1:27.771 en FW. Dans les radios, on commence à rappeler les pilotes pour mettre les intermédiaires.

C'est risqué pour Norris qui n'a que le 10e temps pour le moment et abandonne son deuxième tour lancé. Piastri signe le meilleur temps en 1:27.141. Ah Russell fait une toupie. Il n'a pas calé et peut repartir. Piastri a continué son effort et améliore son temps 1:25.179 !

2d temps pour Russell. Mais Sainz s'est mis dans les barrières dans les S de Senna et provoque un nouveau drapeau rouge. Quel timing pour Russell qui a passé la ligne juste avant ! Tout l'arrière de la Ferrari est détruit. En espérant pour Sainz que la boîte n'a pas pris un jeton. Il va y avoir du boulot chez Ferrari pour être prêt pour le Grand Prix.

A 5 min 51 de la fin, on a Piastri, Russell, Stroll, Verstappen, Lawson, Perez, Bottas, Alonso, Leclerc, Sainz. Sont en danger : Norris, Gasly, Albon, Tsunoda et Ocon.

Norris est le premier à reprendre la piste. Il risque gros alors que c'est SON weekend. Il repart en full wet ? Il doit penser qu'il n'a pas le temps de chauffer les intermédiaires. A part une faute, Norris va passer. La piste est tellement plus rapide désormais. 3e temps pour Norris, mais à 1,2 seconde de Piastri. On a désormais Alonso, Leclerc, Sainz, Gasly et Ocon à risque.

Alonso meilleur temps. 1:25.035. Il ne reste que 2 minutes. Ocon 3e. Leclerc 3e. Norris 1er. Stroll est dans les barrières visiblement. Albon 4e. Les deux Red Bull sont dans le bottom 5 ! Drapeau rouge !!! Perez et Verstappen sont out ! Le seul pilote qui était toujours passé en Q3, Verstappen, n'y sera pas cette fois.

Sont éliminés : Bottas, Verstappen (qui partira 17e), Perez, Sainz, et Gasly. Sont qualifiés Norris, Alonso, Piastri, Lawson, Albon, Leclerc, Ocon, Russell, Stroll et Tsunoda. Stroll ne sera pas en mesure de rouler en Q3. Sauf erreur, c'est la première fois que ni Verstappen ni Hamilton ne sont en Q3 depuis qu'ils sont sur les grilles de F1 ensemble.

Q3 - Le rouge est mis

Verstappen s'est montré fort mécontent (euphémisme) du drapeau rouge qui a mis plus de 40 secondes à sortir. Soit on le sort de suite, soit on ne le sort pas et on laisse tout le monde finir son tour. Il a raison. Norris signe le meilleur temps provisoire. Les intermédiaires sont de sortie. Norris, Tsunoda, Piastri, Ocon et Lawson ont signé un temps. Leclerc signe le 2d temps. Ah non, Russell le chasse de cette place.

Ocon en première place provisoire. Mais il se fait chasser par Piastri. Puis par Albon. Norris bat Albon en 1:24.158. Et DRAPEAU ROUGE !!! Alonso cette fois est dans les barrières. Quelles qualifications ! Il reste 7 minutes et la séance reprendra. Mais quel chaos. Bon, on est sûr d'avoir les Aston Martin 9 et 10 sur la grille. Mais pour le reste, c'est encore ouvert.

5 pilotes sont déjà prêts en bout de ligne des stands alors qu'il reste encore 5 minutes à attendre avant le drapeau vert. Russell a failli se sortir au premier virage. Et il sort au large un peu après. Un tour de mise en température on va dire. Est-ce que les pilotes vont pouvoir améliorer leurs temps ? La pluie a cessé mais la piste est toujours glissante. Tsunoda se sort mais rejoint la piste. Et nouveau DRAPEAU ROUGE ! Albon s'est méchamment sorti. 5e interruption.

On a l'impression que les freins arrière l'ont trahi. Il est sorti au freinage du virage #1. Bon, 3 min 31 encore au chrono. Ce n'est pas encore fini. Vu la mécanique qu'il va y avoir, on pourrait avoi 15 voitures sur la grille et le reste partant des stands, s'ils arrivent à reconstruire la voiture.

Et comme tout à l'heure les pilotes se présentent en fin de ligne des stands avant le feu vert. Ocon est en premier. Il est 4e et a une grosse carte à jouer sur cette qualification. Surtout que la pluie fine est attendue désormais. Russell reste aux stands et va tenter le tout pour le tout sur un tour.

Non ! Ocon se rate au premier virage et va faire un tour pour rien. Piastri n'améliore pas. Norris semble en mesure d'améliorer. 1:24.749 pour Ocon qui améliore un peu. Norris améliore sa pole provisoire ! Piastri se sort ! Sans rien tourcher. Leclerc est pris par le drapeau jaune et ne peut pas faire mieux que 6e. Lawson 2d ! WOW ! Tsunoda le bat. Ocon 3e. Cela va être tendu jusqu'à la fin. Norris repousse sa pole 1:23.405.

Russell 2d temps ! Leclerc reste 6e. Et Piastri abandonne son tour. Quel finish ! Pole pour Norris qui va pouvoir profiter à plein des déboires de Verstappen.

Qualifications du GP du Brésil 2024

Lando Norris a semblé un temps en difficulté dans cette qualification. Mais au final il arrive à s'en sortir et signe une superbe pole sans concurrence réelle. Russell a survécu à la pire partie de la pluie pour décrocher une première ligne. Derrière, Tsunoda et Ocon auraient signé des deux mains avant cette qualification pour cette seconde ligne sur la grille.

Bingo pour Racing Bulls avec Lawson 5e, devant Leclerc qui manque un peu le coche. La voiture est plus réglée pour le sec ? Le grand perdant de la qualification est Verstappen qui termine 12e mais doit reculer de 5 places pour une pièce moteur changée. 17e, il va falloir une course chaotique pour qu'il remonte. Pour Norris c'est une chance à saisir.

Le resurfaçage du circuit semble être une catastrophe sous la pluie. Le bitume ne draine pas assez l'eau et le gras semble ressortir. Pas génial pour une course du championnat du monde qui se veut le pinacle du sport auto.