Baku 2024 : Charles Leclerc pour une 26e pole position

Olie Bearman a droit à une nouvelle tentative en F1 cette saison puisqu'il remplace Magnussen chez Haas ce weekend. Le Danois a été suspendu pour 12 points sur sa licence. L'actualité de la semaine a été la confirmation de l'arrivée de Adrian Newey chez Aston Martin. La mise à l'écart de Newey n'est sans doute pas étranger aux mauvaises performances de la voiture.

Q1 : la mauvaise surprise Norris

Russell et Hamilton tentent un pari en chaussant les pneus mediums. S'ils passent en Q2, ils pourraient avoir un train de tendre de plus par rapport aux autres. Les voitures glissent encore beaucoup. Ce n'est pas un tracé permanent donc il est gras et sale de la circulation quotidienne. Il y a aussi des rafales de vent qui peuvent piéger les pilotes. On a vu d'ailleurs plusieurs accidents dans les essais libres. Du côté d'Alpine et d'Ocon c'est un weekend galère. Un premier (vieux) moteur dans le sac, puis une pompe à essence qui lâche et il n'a pu rouler qu'une heure sur trois.

Verstappen signe un premier temps de référence mais se fait battre largement par Perez que l'on sent revivre sur ce tracé. 1:43.436 pour le Mexicain. Leclerc s'intercale entre les deux Red Bull. A Baku, on peut (doit) jouer les coéquipiers modèles avec la longue ligne droite où l'aspiration est primordiale. Va-t-on voir Piastri aspirer Norris par exemple ?

Les Williams sont des flèches dans le vent et Colapinto signe le 3e temps provisoire à 1 dixième de la tête. Perez améliore son meilleur temps pendant que Sainz fait un tout-droit dans l'échappatoire du virage 2. Ah, Leclerc prend la tête en 1:42.775 ! Verstappen n'est que 8e à près de 9 dixièmes de Leclerc; Verstappen se plaint de sa voiture. La Red Bull reçoit quelques "évolutions" ce weekend sur le plancher et le diffuseur. C'est une évolution en retour arrière par rapport à la voie suivie jusqu'à présent. Une fausse route du fait de l'absence de Newey mis à l'écart en attendant d'aller chez Aston Martin ?

A 3 min 30 de la fin de cette Q1, on a Leclerc, Russell, Perez, Hamilton, Sainz, Colapito, Norris, Piastri, Verstappen et Albon. Les Mercedes ont finalement passé les tendres. 4e temps de Tsunoda ! La piste s'accélère sous le soleil. Zhou qui doit partir dernier suite à des changements de pièces, donne l'aspiration à Bottas. Les deux ne savent pas encore de quoi sera fait leur saison 2025, mais Bottas pourrait être conservé pour épauler Hülkenberg dans le projet Audi.

Ah ! Ca a tapé pour Ocon qui a le pneu arrière gauche déjanté. Il fait attention de ne gêner personne. Ocon est 19e, il ne fera pas mieux. La grosse claque pour le moment c'est Verstappen 16e. Mais dans sa dernière tentative il passe 3e, ah non 4e avec Gasly 3e. Imaginez si Ocon avait provoqué un drapeau rouge ou s'il y avait eu un drapeau jaune plus long, Verstappen aurait été viré.

Et finalement c'est Norris ! Le pilote McLaren qui était 17e devait faire un gros tour et a visiblement dépassé les limites de piste au virage 17. C'est le coup de massue ! Pour un pilote qui vise le championnat c'est une énorme erreur. Il n'avait qu'à finir son tour sans pousser. Ricciardo, Norris, Bottas, Zhou et Ocon sont éliminés.

[NB : il semble qu'un drapeau jaune a été brandi durant le tour de Norris]

Q2 : Colapinto impressionne

Les premiers tours se font en pneus rodés. Russell est impressionnant avec des pneus qui ont 6 tours. Mais on sait que cela va aller plus vite avec des pneus tendres neufs. Revoilà Verstappen qui se plaint moins de sa voiture puisqu'il signe le meilleur chrono devant Perez. Leclerc échoue pour 14 millièmes mais ça doit passer.

Russell repart en piste avec des pneus neufs. C'est plus tranquille comme séance. On voit tout de même que les pilotes se battent avec leur monoplace. Russell n'est que 4e. Il a pas mal patiné. Bravo Colapinto ! 5e temps sous le drapeau à damier. Mais pas mal de voitures sont encore en piste. Alonso déloge colapito.

Verstappen n'améliore pas et le meilleur temps reste à 1:42.042. Bearman est le premier éliminé. Mais...le protégé de Ferrari dépasse Hülkenberg ! Bearman est éliminé pour 128 millièmes par rapport à Albon. Sont éliminés Bearman, Tsunoda, Gasly a une belle 13e place, Hülkenberg, et Stroll.

On peut noter donc la bonne performance de Bearman qui bat Hülkenberg réputé rapide en qualification et qui connait mieux la Haas que lui. Komatsu, le patron de Haas pourrait être tenté de remplacer Magnussen pour la fin de saison. Mais on se demande si Haas ou Ferrari auraient un vrai intérêt, ou bien il vaut mieux attendre la saison 2025.

Autre point à noter : Albon est battu en Q2 par Colapinto ! Colapinto sait qu'il a une demi-saison pour impressionner Williams et leur faire se poser des questions. Pour rappel, chez Williams on aura Sainz et Albon en 2025. Un Argentin en top 10 d'une grille de départ, il faut remonter à Carlos Reutemann en 1982...

Q3 :

Très bon temps de Leclerc en 1:41.610 ! Il devance Sainz de 2 dixièmes pour sa première tentative. Piastri est d'un souffle derrière l'Espagnol. A noter le "mauvais" temps de Russell que l'on pensait être plus devant au début de la séance de qualification. Visiblement, les pneus n'arrivent pas à vraiment monter en température. Perez devance Verstappen qui a fait une énorme figure en remettant les gaz trop tôt au 16/17.

Suivent Hamiton qui n'arrive pas à chauffer les gommes, Albon, Colapinto et Alonso. On va repartir pour une deuxième et dernière série de tours lancés.

Mais cette boulette chez Williams !! Albon est reparti avec le ventilateur chargé de carboglace encore fixé ! Il s'arrête en sortie des stand, déjà un peu sur la piste et doit attendre que tout le monde passe pour qu'on lui enlève. Il va être sous enquête à coup sûr pour "unsafe release".

C'est la fin du chrono, on va savoir dans peu de temps qui est en pole. Russell n'a pas voulu de l'aspiration d'Hamilton (où chez Mercedes on n'a pas donné de consignes ?). Russell reste 4e. Sainz n'améliore pas. Tandis que Leclerc améliore en 1:41.365 !

Verstappen améliore en 5e position, mais se fait chasser par Perez qui grimpe à la 4e place. Pole de Leclerc !

Résultats de la qualification du GP de Baku 2024

26e pole position pour Charles Leclerc. Malheureusement, en général et à Baku, cela ne signifie pas la victoire pour autant. Pour Leclerc, c'est 25 pole (avant celle-ci) et 7 victoires.

PIastri est un beau second, sachant qu'il a brossé le mur. Surtout, il met une sacrée pression à Norris et s'affirme comme un petit caillou dans la chaussure de McLaren. Jouer le titre constructeur ou le titre pilote ? Pour l'un, il faut pousser les deux pilotes, pour l'autre, il faut favoriser Norris...

Perez bat ENFIN Verstappen en qualif. Cela faisait 33 qualifications de rang en étant derrière son chef de fil. Déception pour les Mercedes que l'on pensait plus proche de la pole. Pour Verstappen, le côté positif de cette qualif est la grosse boulette de Norris 17e.

Et BRAVO Colapinto qui bat Albon. Les deux Williams en Q3 c'est déjà une super performance. A noter que Sargeant, que Colapinto remplace pour la fin de saison n'est passé que 2 fois en Q3 en 36 qualifications. Et surtout, aucune fois en 2024. L'Agentin donne déjà satisfaction. Pour mettre un bémol sur le duel Colapinto-Albon, il faut savoir que le Thaïlandais n'a pas pu faire de second tour rapide suite à sa mésaventure avec le ventilateur coincé. Il n'a pu passer avant le drapeau à damier.