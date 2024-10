Alpine vire à l'orange avec Indiana Jones

Zapping Le Blogauto Essai MG ZS EV

Dans le cadre de son partenariat avec Windows Xbox, Alpine arborera lors du grand prix d’Austin une livrée dédiée au légendaire aventurier Indiana Jones, immortalisé au cinéma par Harrison Ford et qui revient ici dans un jeu vidéo, Indiana Jones et le Cercle Ancien, une aventure solo à la première personne éditée par Bethesda Softworks et développée par MachineGames (pour ceux qui connaissent, auteurs des bourrins et jouissifs Wolfenstein) en collaboration avec Lucasfilm Games.

Indiana Alpine et le moteur maudit ?

L’équipe célèbrera la sortie imminente d’Indiana Jones et le Cercle Ancien avec un nouveau look, incluant une livrée unique et des combinaisons sur ce thème pour les pilotes. L’A524 arborera une décoration orange coucher de soleil, inspirée du logo emblématique de la franchise avec des détails tels qu’une ancienne carte et des itinéraires rouges de voyage comme vus dans la série de films, avec le titre du jeu ornant la voiture. De là à dire que c’est une manière de ressembler un peu plus à McLaren, il n’y a qu’un pas)

Esteban Ocon et Pierre Gasly porteront des combinaisons spéciales durant le week-end de course. Celles-ci ont été conçues pour "faire la part belle au côté globe-trotter d’Indy" tout en faisant allusion à une mappemonde aux accents dorés. Red Bull par le passé avait souvent été associée à des sorties de films, comme Superman Returns ou encore Star Wars. Au moins, cela fera parler, à défaut de trôner en haut des feuilles de temps.

Bonne chance aux aventuriers du moteur perdu ! Et si finalement Alpine s'associait à Ford en 2026, pour une dernière croisade avant la vente ?