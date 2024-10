Essai Renault R5 E-TECH de 150 ch

Zapping Le Blogauto Essai Cupra Formentor VZ5 sur neige

Un style qui fait l'unanimité

Lancer le diaporama

essai Renault R5 +20 Alors on en dit quoi de cette bouille?

Nous l’avons déjà rencontrée plusieurs fois en détail, mais peut-être que la plupart d’entre vous ne la connaissent pas encore. Si vous trainez dans la région de Nice, près de la promenade des Anglais, vous aurez encore l’occasion de la voir passer plusieurs fois par jour. La nôtre était jaune pop avec un toit noir, exactement comme le concept-car. Autant vous le dire tout de suite : elle en jette ! L’effet de fraîcheur y contribue sans doute, mais elle attire tous les regards.

Il faut dire que l’attente est grande. Le constructeur a su faire monter la pression, et il va maintenant devoir se confronter au public qui la découvre « pour de vrai ». Nous avons été interpellés plusieurs fois par deux types de curieux. Sur les routes de l’arrière-pays niçois, lors d’une pause, un cycliste nous a fait part de ses souvenirs avec sa Turbo, mais il trouve notre R5 trop grande avec ses 3,92 m. Et puis, il y a les plus jeunes, qui l’observent surpris de la voir là et d’autres qui la regardent avec admiration.

Un habitacle "stylé"

Lancer le diaporama

essai Renault R5 +20 La planche de bord est un peu envahissante, mais les équipements complets

Nous avions hâte de nous glisser à l’intérieur et d’apprécier un peu mieux ce que nous avions découvert il y a quelques mois. Tout d’abord, cet habitacle a beaucoup de style ! On se sent hyper bien installés dans les sièges avant, inspirés de la R5 Turbo, mais en version plus moderne. Même si la voiture est plus grande, la planche de bord peut sembler un peu envahissante. Le style est moderne, avec de multiples clins d’œil : le ciel de toit matelassé, le revêtement devant le passager et plein d’autres détails.

Au-delà des éléments nostalgiques, on fait face à de nombreux boutons et informations. Derrière le volant à droite, on trouve trois comodos : un sélecteur pour la boîte (personnalisable), la commande des essuie-glaces, et celui pour la gestion du son et de la radio. Le bouton « multi-sense » des modes de conduite accroché à une branche du cerceau, est facilement accessible. Évidemment, l’écran est hyper-connecté, avec un Open R-Link pas toujours facile à appréhender. On se sent bien à l’avant, un peu à l’étroit à l’arrière. Le coffre n’est pas ridicule, avec 326 dm³.

Un comportement dynamique

Lancer le diaporama

essai Renault R5 +20 Si on l'aime déjà comme ça... Vivement l'Alpine A290!

Dès les premiers tours de roues, on comprend que nous tenons là une citadine plutôt agréable à conduire. La direction, précise, rend la voiture facile et surtout très plaisante à mener. Lors de nos premiers kilomètres en ville, nous serions même tentés de dire que nous n’en demandions pas tant. Car la bonne surprise continue dès que l’on quitte la cité. Avec un centre de gravité très bas et les batteries bien agencées dans le plancher, la R5 fait preuve d’une stabilité insoupçonnée.

Son comportement est une très bonne surprise. Cela est dû à ses roues aux quatre coins de la plateforme AmpR Small, à son train arrière multibras, et à son poids contenu pour une électrique, à moins de 1 500 kilos. On a connu des petites sportives nettement moins rigoureuses, et ce n’est pas une exagération. Elle se montre rassurante, même lorsqu’on la pousse à ses limites. On doit cependant reconnaître qu’elle apparaît un peu ferme et oblige à aborder certaines déformations avec prudence, mais rien de trop méchant.

150 ch bien suffisants!

Lancer le diaporama

essai Renault R5 +20 Ça c'est le détail qui tue!

Le moteur de 150 chevaux, synchrone à rotor bobiné et sans aimants permanents ni terres rares, semble sur le papier un peu juste, surtout face aux 184 chevaux d’une Mini Electric. Pourtant, dans les faits, il ne manque pas de peps, avec un couple de 245 Nm disponible instantanément. Le 0 à 100 km/h est réalisé en moins de 8 secondes, un chiffre qui semble parfaitement réaliste compte tenu des sensations ressenties. La consommation reste un point d’interrogation. Nos allers-retours rapides pour les besoins de la vidéo l’ont sans doute nettement faussée.

Tant mieux, cela nous donne une belle excuse pour la reprendre et vérifier à quel point, dans la réalité, nous nous rapprochons des 410 kilomètres annoncés sur la fiche technique. Sur notre parcours d’environ 150 kilomètres, comprenant un quart d’autoroute et beaucoup de montagne, nous avons consommé un peu moins de 50 % de la batterie de 52 kWh. Notez toutefois que nous avons également eu beaucoup de descentes entre Gréolières-les-Neiges et Nice. Un chargeur de 11 kW AC est embarqué, alors qu’elle peut supporter des recharges à 100 kW de puissance en CC pour passer de 10 à 80 % en 30 minutes. Elle est compatible avec le V2L (pour brancher des équipements) et le V2G (qui rend de l’électricité au réseau et réduit la facture).

Pour résumer Cette Renault R5 E-Tech a tous les atouts pour devenir, à sa façon, un revival à la Mini. La petite Anglaise de BMW fait d’ailleurs partie des rivales désignées. Aujourd’hui, elle est disponible en vert, jaune et bleu nuit, et la gamme va vite s’enrichir de séries spéciales, dont une Roland-Garros sans doute à l’occasion du tournoi 2025 en mai. Actuellement, elle est accessible à partir de 27 990 €. Notre version dépasse les 31 000 €. Mais comme promis, Renault assure qu’une version avec la petite batterie de 40 kWh sera disponible à moins de 25 000 €. Ces prix s’entendent sans déduction du bonus 2024 de 4 000 €.

