Essai Mini Aceman de 218 ch

Le constructeur a eu la bonne idée de mettre sur le parking les trois modèles l’un à côté de l’autre. Cela rendait de façon beaucoup plus claire le positionnement de l’Aceman. Il est très nettement plus imposant qu’une Mini Cooper, et reste effectivement bien plus petit que le géant Countryman. En termes de style, il reprend les codes de Mini qui ont cours aujourd’hui, avec quelques spécifications.

Les feux avant semblent identiques au Countryman au premier regard, et pourtant ce n’est absolument pas le cas. Il apparait aussi beaucoup moins haut sur pattes que son géant grand frère. Les codes habituels sont là, comme le toit flottant par ailleurs à la peinture passant du bleu au blanc sur notre modèle d’essai, la calandre typique et les feux à pixels à l’arrière. Il faut bien admettre que cette carrosserie se diffère de manière évidente de ces deux autres modèles du catalogue.

Un habitacle plus spacieux

Un intérieur pas vraiment conventionnel

A bord en revanche, on se retrouve dans un univers qui se distingue beaucoup moins de celui de la Mini Cooper. Même nous, si l’on nous bande les yeux, il nous serait difficile de savoir dans quelle voiture nous sommes, une Mini Cooper ou dans un Aceman dans les premiers instants. Le volant, l’écran circulaire, la petite console et même les revêtements sont identiques. A défaut de se différencier, l’Aceman rassure le client Mini.

On adore cette ambiance chatoyante et atypique, avec la présence de tissu, dont on s’interroge toutefois sur sa tenue dans le temps. On craque devant toutes les petites attentions comme l’éclairage spécial, projetant des points de de lumière de chaque côté de la dalle tactile. L’ergonomie de ce dernier reste perfectible pour ceux qui ne sont pas familiers de l’univers maison. Effectivement on se sent bien mieux à l’arrière, mais à deux, pas vraiment à trois. Le coffre de 300 l fait preuve d’une bonne contenance pour une voiture de 4,07 m.

Puissante et économe en énergie

Un "S" qui ressemble à des virages...

La voiture est motorisée par un bloc que l’on retrouve notamment dans la Mini Cooper SE, de 218 chevaux et 330 Nm de couple. Autant dire qu’il ne manque pas de souffle, comme en témoigne son chrono du 0 à 100 km/h exécuté en 7 secondes. L’Aceman fait preuve ainsi d’une réactivité impressionnante qui lui permet de se sortir à peu près de n’importe quelle situation de conduite qui réclame de la puissance.

On a toutefois une petite réserve concernant la motricité lorsque l’adhérence devient précaire, à cause de son fort couple. Les différents modes n’influent pas sur le châssis, mais sur la réponse de l’accélérateur, la régénération pour la conduite, mais aussi l’ambiance sonore, lumineuse et l’affichage sur l’écran. Le mode Go Kart reste le plus « rapide », et les autres sont un peu moins intéressants. La consommation est une belle surprise, puisque nous avons relevé 14 kWh aux 100 km sur un parcours principalement routier, mais avec toutefois un peu d’autoroute.

Des suspensions typiques de la maison

N'hésitez pas à utiliser cette touche suivant votre humeur...

Sa batterie de 54,2 kWh assure théoriquement une autonomie de 406 km, mais on table plutôt sur un peu plus de 300, et sans doute un peu moins sur autoroute. En termes d'équilibre, on regrette malheureusement un amortissement beaucoup trop ferme, pour ceux qui ne sont pas habitués spécialement aux suspensions très typées « Mini ». Il s’agit d’un point qui n’aide pas à conquérir de nouveaux clients, mais cela rassure les anciens de la maison.

Du coup on pourrait s’attendre à un comportement particulièrement dynamique. En effet, la plate-forme fait preuve d’une rigueur qui est sécurisante, plutôt dynamique, mais qui manque malgré tout de confort. Les sensibles des vertèbres ne passeront pas forcément un bon moment à bord. Néanmoins la clientèle friande de ce châssis endurci s’y retrouveront. Notez que Mini n’a pas prévu d’alternative plus ouatée. On peut toutefois jouer sur la taille des jantes et des pneus pour avoir une voiture un peu moins percutante.

Pour résumer La nouvelle Mini Aceman réclame 30 minutes sur une borne adéquate pour passer de 10 à 80%, grâce à son chargeur embarqué de 95 kW. On aurait aimé un meilleur chiffre de puissance de charge admissible en DC, mais le temps est dans la moyenne. La voiture est encore fabriquée en Chine, avec une surtaxe de 20,7% à l’importation. La production sera rapatriée à terme à Oxford d’ici 2026. Les tarifs vont de 33 550 € à 46 800 € hors options.

Pierrick Rakotoniaina

Rédacteur

