Essai MG ZS Hybrid+ de 197 ch

Zapping Le Blogauto Essai Opel Grandland GSE

Un design consensuel

Lancer le diaporama

essai MG ZS +20 La vraie sortie d'échappement est cachée derrière le bouclier.

MG Motor l’a désormais bien compris. Le choix d’un design clivant peut servir pour se faire remarquer et ainsi s’assurer une certaine publicité… Mais pour définitivement plaire à la clientèle du vieux continent, il vaut mieux parfois s’offrir des lignes plus consensuelles, pour ne pas dire « passe-partout ». Le MG ZS a réussi ce pari, sans trop vraiment ressembler pour autant à un concurrent.

Toutefois il s’agit bel et bien d’un SUV parmi tant d’autres. Histoire tout de même de démontrer un certain dynamisme, on trouve à l’avant un bouclier agressif avec une ouverture XXL, finalement comme on peut aussi le voir chez d’autres acteurs du segment. Le logo de la marque s’affiche en grand au bout du capot. Le reste se montre plutôt classique, avec un arrière portant des sorties d’échappement assumées (pourtant factices), alors que la tendance pousse maintenant à les dissimuler.

Des équipements modernes

Lancer le diaporama

essai MG ZS +20 La présentation est classique, mais les équipements modernes

A bord, MG ne s’est pas franchement compliqué la vie, avec une disposition des éléments assez classique. La plupart des commandes s’articulent autour d’un grand écran tactile de 12,3 pouces. Pas de compteurs analogiques, histoire là aussi pour la marque d'être dans le bon siècle. Le sélecteur de la boite automatique type aviation sert même de repose-main, comme dans une Audi. Rien que ça!

Alors d’accord, il faut s’accommoder d’une ergonomie assez alambiquée, avec une arborescence des menus pas toujours très logique. Des boutons raccourcis rendent la vie un peu plus facile, mais il faut quand même faire quelques manipulations pour gérer la ventilation. On note toutefois l’effort sur la qualité des matériaux et de finition qui a fait un bon en avant. On se sent toutefois assez bien installés dans ce MG ZS hybride.

Hybride avec un puissant bloc électrique

Lancer le diaporama

essai MG ZS +20 Un style plutôt consensuel

Il reprend l’architecture moteur apparue sur la « petite » MG3. Un très puissant bloc électrique de 136 chevaux lui permet de démarrer confortablement en silence. On peut donc imaginer en ville une conduite électrique supplantant très largement les autres full hybrid du marché. On peut atteindre les 60 km/h, et même les dépasser en croisière sans entendre le thermique s’activer. Tant que l’on ne sollicite pas trop la voiture, le 1.5 vient juste servir de générateur.

Honnêtement, on l’entend à peine, ou du moins ne transmet pas trop vibrations aux occupants quand il prend vie. Le thermique s’ajoute à l’électrique quand on a besoin de toute la puissance (197 ch) ou pour les plus hautes vitesses. Ne vous inquiétez pas, tout se fait de manière assez transparente pour vous, même s’il existe quelques modes dont un Sport. Avec ce dernier, il faut un certain temps pour avoir droit au coup de boost de l’électrique, comme les vieilles voitures « turbo ».

Une consommation maîtrisée

Lancer le diaporama

essai MG ZS +20 Cet écran est personnalisable

Au-delà de l’agrément de conduite très acceptable, bien que moins agréable que la mécanique e-power de Nissan, on remarque surtout une consommation bien contenue. Sur notre parcours essentiellement routier, nous n’avons pas spécialement jouer les économes, et pourtant le chiffre indiqué ne dépassait pas les 5,4 l aux 100 km. Reste que le confort tient largement la route face à ses concurrents visant le meilleur rapport qualité/prix possible.

Alors d’accord, quand il pleut, on comprend assez rapidement qu’il faut composer avec une motricité relativement aléatoire. Rien de bien grave dans l’absolu, mais on ne peut que conseiller MG de choisir des meilleures gommes pour ce MG ZS. Ne soyez pas surpris, on ne peut pas jouer les rallymen à son volant. Mais le moteur thermique a la justesse de ne pas trop casser les oreilles souvent, ce qui sert le confort.

Vous cherchez un véhicule d'occasion ? Retrouvez des milliers d’annonces sélectionnées pour vous aider à trouver le bon véhicule d’occasion.

Podcast Men Life

Pour résumer Avant même de parler de son prix, MG Motor avance un argument qui pèse très lourd face à la concurrence: une garantie 7 ans ou 150 000 km. Le constructeur sait pouvoir en plus se reposer sur un réseau en France, plus étendu que certaines marques pourtant établies chez nous depuis bien plus longtemps. A 26 9990 € pour notre version d’essai hyper équipée, il frappe fort. Même la version « d’entrée de gamme » déjà très bien dotée à 22 990 € suffira pour le plus grand nombre.

Pierrick Rakotoniaina

Rédacteur

La quotidienne Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail. Je m'inscris