Essai Mercedes G580 de 587 ch

Quel monstre! Tout le monde a toujours peu ou prou la même réaction en voyant cet OVNI automobile. En bleu, on le remarque encore un peu plus. Il garde ses formes historiques, cette allure cubique qui lui donne tant de caractère. Quelques détails demeurent, comme les clignotants avant posés sur les ailes, dont l’incidence sur l’aérodynamique semble anecdotique.

Parmi les éléments qui ne le quittent pas depuis plus de 40 ans, on retrouve les charnières des portières visibles, ou encore les poignées si caractéristiques, carrément anachroniques. Mais il n’oublie pas pour autant d’être moderne, à l’image des rétroviseurs, des feux de haute technologie, des jantes de sportives ou des caméras. Pas de roue de secours, mais une malle extérieure à la place, où l’on peut disposer les câbles de recharge.

En ouvrant la portière, on constate qu’elles « claquent » à l’ouverture et à la fermeture comme les précédentes générations de Classe G. Un autre détail qui tue! En revanche il faut toujours une bonne condition physique pour grimper à bord, sans vraiment savoir où s’accrocher. Mais on pénètre alors bel et bien dans une Mercedes d’aujourd’hui. Il reste toutefois encore un petit clin d’oeil au passé, la poignée de maintien (bien utile!) devant le passager.

Pour le reste, on trouve les éléments d’autres modèles du catalogue, comme les aérateurs de Classe A, le pad et tous les boutons, le volant de Classe C. Si les formes rappellent bien le modèle d’antan, les deux écrans nous propulsent au 22ème siècle. Un utilisateur de Classe B trouveraient aussi facilement ses repères que dans sa voiture. Le soin apporté aux finitions s’avère fascinant. On ne gère plus les différentiels au milieu, mais d’autres fonctions très intéressantes, on y reviendra. On ne manque ni de place, ni de coffre.

Vous imaginez? Un Classe G sans malus… Pour réussir cet exploit, Mercedes a glissé 116 kWh de batterie dans le châssis-échelle. Il s’agit d’un pack conçu pour lui, à l’écart des agressions extérieures grâce à un soubassement en carbone évidemment très résistant. Ces cellules alimentent 4 moteurs de 147 chevaux (587 ch) et 291 Nm de couple chacun. Il fallait au moins ça pour bouger ce mastodonte de 3 tonnes. D’après la fiche technique, il pourrait toutefois atteindre les 473 km d’autonomie.

Notez d’ailleurs qu’il embarque un chargeur capable de supporter une puissance de recharge sur une borne adéquate de 200 kW. Cela peut théoriquement assurer une régénération de la batterie de 10% à 80% en tout juste 32 minutes. On pourrait vous parler de la consommation, de 27,7 kWh aux 100 km d’après le protocole WLTP. Dans notre réalité sur notre boucle routière sans autoroute, elle dépassait les 30, mais nous n’avons pas cherché à battre un record…

Conduire un Classe G, reste une expérience particulière. En étant si haut perché, on s’attend bien entendu à un comportement plus proche du camion poids lourd que de la sportive. Et pourtant, nous sommes surpris de le voir tourner aussi facilement. Heureusement, ses gommes de qualité l’empêchent de glisser à l’extérieur à chaque virage, même s’ils crissent assez rapidement pour nous rappeler le poids qu’ils doivent supporter.

Mais les kilos, on les oublie à la première accélération. Il ne tangue pas tant que ça, du moins pas autant qu’on l’attendait. Dans son genre, il apparait en fait plutôt bien équilibré. Nous ne l’avons pas emmené faire du tout-terrain, mais nous avons testé deux fonctions amusantes. La première, le G-Steering. Il permet de braquer court en bloquant la roue intérieur arrière. On ne sait pas à quoi ça sert, mais c’est très efficace. Le plus sympa reste encore le G-Turn. Il permet de faire pivoter le Classe G sur lui-même, sur 360 degrés, deux fois si nécessaire. C’est très spectaculaire, mais ça abime soit les pneus, ou le terrain, voire les deux.

Pour résumer Mercedes l’assure, il garde sa très haute capacité à évoluer en tout-terrain. Cela nous laissera l’occasion d’en reprendre le volant pour le vérifier. Ce G580 capable d’abattre le 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes, et d’atteindre les 180 km/h s’échange contre un très gros chèque, finalement d’une certaine façon à son image et celle qu’il véhicule. Comptez au moins 175 000 euros. Vous le trouvez cher? Le G63 AMG réclame près de 205 000 € et deux lourds malus.

Pierrick Rakotoniaina

Rédacteur

