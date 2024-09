Essai Cupra Formentor VZ de 333 ch

Zapping Le Blogauto Essai de la Cupra Born en Laponie

Un visage transformé

Cupra VZ +15 Alors on en dit quoi de cette nouvelle signature lumineuse?

Le Cupra Formentor, le premier modèle de la marque qui n’était pas une Seat rebadgée avait déjà un style fort qui l’éloignait de sa maison mère. Il s’émancipe plus que jamais avec un nouveau style très affirmé. Il reprend notamment le « shark nose » vu sur les derniers showcars de la marque. Globalement son visage est carrément transformé, avec en plus une signature lumineuse à trois triangles distinctive.

L’arrière répond à l’avant avec là aussi des feux illustrés par ces lumières géométriques. Surtout le logo rouge rétroéclairé la nuit, lui apporte beaucoup de personnalité. Là aussi, cela fait très largement oublier la mouture précédente. Ce SUV garde son allure hyper sportive qui sied parfaitement à notre version VZ motorisée par le 4 cylindres suralimenté de 333 chevaux, déjà sous le capot de l’Audi S3 et de la Volkswagen Golf R (8 facelift).

Une sellerie remarquable

Cupra VZ +15 Le même esprit sportif demeure à bord

Malheureusement l’habitacle ne subit pas une transformation aussi profonde que l’extérieur. Il y a bien quelques retouches, mais il faut être un initié pour bien les repérer. On adore la sellerie très esthétique et confortable, notamment à l’avant sur les assises baquets (cupbuckets) à l’avant. Les placages ont changé et l’écran hyperconnecté passe de 12 à 12,9 pouces. Parmi les options que l’on aime beaucoup, la sono Sennheiser.

On dispose de beaucoup de place, au regard du gabarit de la voiture. On se sent aussi pas mal à l’arrière, seulement avec deux occupants. Ça passe à trois, mais la vie s’avère alors plus compliquée. Le coffre permet une capacité de 420 litres, mais les versions hybrides lui en rendent une centaine, à cause de la batterie. Notez que les autres versions offrent 450 litres.

Un moteur explosif!

Cupra VZ +15 L’échappement Akrapovic sonne bien!

On regrette évidemment la disparition du 5 cylindres de 390 chevaux qui coiffait la gamme auparavant. Il faut maintenant se contenter du 2.0 TSi de 333 chevaux avec une transmission intégrale baptisée ici 4Drive. Il n’a pas la sonorité tant adorée de son prédécesseur, mais il reste agréable à entendre faire ses vocalises. Il distille peut-être un peu moins d’émotion, mais garde en revanche une sportivité impressionnante!

Il ne manque surement pas de souffle, avec une réactivité et une allonge qui rassure en toutes circonstances! Il ne faut pas hésiter à préférer le mode Cupra qui délivre toute sa puissance. Les chiffres sont à l’avenant avec un 0 à 100 km/h éxécuté en 4,8 secondes. Les plus téméraires et adeptes de la glisse pourront même profiter du mode « drift » qui n’existait pas jusqu’ici sur cette voiture.

Un mode « Drift »

Cupra VZ +15 On la reconnaitra d’encore plus loin!

La facilité de conduite semble avoir guidé les ingénieurs qui ont optimisé son comportement. La transmission à double embrayages électro-hydrauliques est capable de distribuer le couple entre l’avant et l’arrière jusqu’à 100%. Elle saura gérer de la meilleure façon les différentes conditions d’adhérence. Mais en dehors du mode « Drift », cela parait transparent la plupart du temps pour le conducteur qui peut se reposer sur la technologie pour aller vite.

Car le châssis suit cette débauche de puissance très maitrisée. Le grip et la motricité impressionnent par leur efficacité. Il y a certes des grandes jantes avec des pneus fins, néanmoins le confort ne semble pas vraiment sacrifié. Il faut aussi pour ça remercier une fois encore les sièges particulièrement doux pour nos séants. Reconnaissons que sur les chaussées parfois très déformées des routes où nous évoluions, la voiture a parfois rebondi. Mais soyez rassurés, les roues restent toujours bien ancrées au sol.

Pour résumer On a vraiment pris beaucoup de plaisir à conduire ce nouveau Cupra Formentor VZ, même si nous avons une pensée émue pour l’ancien 5 cylindres. Evidemment, il s’agit du plus cher des Formentor à 57 730 €. Malheureusement le malus maximal pénalise d’emblée la carrière commercial de cette version. Heureusement le reste de la gamme s’avère plus accessible avec des motorisations allant de 150 à 272 ch, avec une écotaxe beaucoup plus raisonnable.



Pierrick Rakotoniaina

Rédacteur

