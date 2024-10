Essai Audi Q6 e-tron de 387 ch

Zapping Le Blogauto Renault Rafale: nos premières impressions

Plus petit qu’un Q8 e-tron

Lancer le diaporama

Essai q6 etron +20 Alors vous le trouvez comment cet Audi Q6 e-tron?

Audi n’en est pas à son premier gros SUV électrique. L’e-tron devenu depuis Q8 e-tron a montré la voie. Question style, on reconnait au premier coup d’oeil un véhicule de la marque. Le regard s’articule comme de coutume autour d’une calandre pleine, où les anneaux avec le nouveau design trouvent leur place.

Mais si vous ne l’avez pas déjà remarqué, il a quelque chose de particulier au niveau des feux. La signature lumineuse à leds part ailleurs personnalisable, n’intègre pas les phares. Les blocs automatiques se situent en-dessous dans le bouclier, quasiment invisibles. Le profil classique pour une Audi fait le lien avec un arrière là aussi très moderne avec des optiques dont on peut changer le style d’éclairage. On ne vous cache pas qu’avec 4,77 m et 1,68 m de haut, il prend de la place.

N’oubliez pas vos lunettes!

Lancer le diaporama

Essai q6 etron +20 Peut-être que le rétroviseur devrait aussi être un écran…

A l’intérieur, Audi fait la part belle aux écrans, surtout dans notre finition. La planche de bord est habillée d’un énorme double écran incurvé, tourné vers le conducteur. Et si vous n’en avez pas assez pour bien lire toutes les infos au volant, un affichage tête haute complète cet arsenal technologique. Android Automotive est à la baguette, ce qui facilite l’hyper-connectivité que l’on attend d’une voiture aussi moderne, voire futuriste. On apprécie les raccourcis, mais cela parait toujours un peu pénible d’avoir une étape de plus pour simplement baisser la température de la climatisation.

On a failli oublier… Avec le pack qui va bien, même le passager avant peut avoir un écran, histoire d’être sur de s’isoler du pénible conducteur. Sinon on ne manque absolument pas de place à l’arrière, même si l’on se sent à peine moins bien installé qu’à l’avant. Le troisième passager devra composer avec un léger méplat au sol. Côté soute, on peut compter sur 526 litres, voire plus de 1 500 banquette rabattue. On pourra aussi remplir le petit coffre avant.

387 ch, batterie de 100 kWh

Lancer le diaporama

Essai q6 etron +20 Vous les voyez feux cachés?

Notre modèle Quattro développe grâce à ses deux moteurs la généreuse cavalerie de 387 chevaux. Autant vous dire que quand il s’agit de décoller, ce Q6 e-tron ne demande pas son reste. Mais même dans le mode le plus véloce, la puissance semble arriver de façon assez linéaire, sans exagérément bousculer les passagers à bord. De ce point de vue-là il se distingue de son cousin Macan, un peu plus violent sur ce point.

Soyons très clairs, il se sort avec aisance de toutes les situations de conduite avec une réserve de chevaux toujours prête à vous servir. Une batterie de 100 kWh donne l’énergie pour une autonomie annoncée de 625 km selon le protocole WLTP. Comme toujours, elle fluctue en fonction du style de routes empruntées. Mais d’après nos observations et notre consommation, on peut l’imaginer au minimum de 400 vrais kilomètres. Mais ne vous fiez pas à ce chiffre, il faudra le reprendre pour tirer une vraie conclusion sur l’autonomie.

Une priorité: le confort!

Lancer le diaporama

Essai q6 etron +20 Il est tout de même moins grand qu’un Q8 e-tron…

Ce que l’on adore sur ce Q6, ça reste en premier lieu son haut niveau de confort. Il ne s’agit pas que de la sellerie, qui bien entendu tient un grand rôle pour cela. La maitrise de l’acoustique participe à la sérénité qui règne pendant le voyage. Les passagers ne se plaindront a priori de rien. Le conducteur pestera peut-être sur un comportement un peu pataud, mais surtout moins dynamique que le Macan. Il faut toutefois commencer à se laisser aller pour le voir dans les virages.

Cela se ressentira seulement si l’on se passe de quelques béquilles électroniques. Ces dernières veillent en permanence et savent ralentir l’allure en s’approchant d’un virage avant même que vous ne l’anticipiez. Se reposer sur des ADAS d’ailleurs finement réglées et agréables rend la conduite encore plus confortable. Comme on aimerait l’avoir dans toutes les électriques, on peut intervenir via des palettes sur la force de la régénération. Un mode B permet même d’aller jusqu’à l’arrêt.

Vous cherchez un véhicule d'occasion ? Retrouvez des milliers d’annonces sélectionnées pour vous aider à trouver le bon véhicule d’occasion.

Podcast Men Life

Pour résumer Le Q6 e-tron est produit à Ingolstadt en Allemagne, et ses batteries à Györ en Hongrie. Ces dernières grâce à la performante architecture 800 V peuvent se recharger à vitesse grand V, en passant de 10 à 80% en 20 minutes sur une borne délivrant la puissance nécessaire. Sans surprise, il faut mettre la main à la poche. Comptez au moins 83 450 € pour une version Quattro, sans les options avec d’office la grande batterie. La deux-roues motrices démarre à 72 170 € avec des cellules de 83 kWh. Enfin une SQ6 coiffe la gamme à 99 870 €.

Pierrick Rakotoniaina

Rédacteur

La quotidienne Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail. Je m'inscris