WEC 6H Fuji : Estre, Lotterer et Vanthoor (Porsche) se rapprochent du titre

Passant à travers les embuches, les pilotes du Porsche Penske Motorsport Kevin Estre, Laurens Vanthoor et Andre Lotterer ont fait un grand pas vers la couronne du Championnat du Monde d'Endurance FIA ​​avec une victoire aux 6 Heures de Fuji, alors que le principal prétendant au titre de Toyota a abandonné après un accident avec l'autre Porsche 963 d'usine.

La Porsche n°6 est sortie d'une course chaotique, marquée par trois périodes de voiture de sécurité, avec une deuxième victoire de la saison, devenant ainsi la première voiture à remporter plusieurs courses cette année. Avec la Toyota GR010 Hybrid n°7 qui n'a pas réussi à marquer de points et la Ferrari 499P n°50 qui n'a terminé que neuvième, cela signifie qu'Estre, Vanthoor et Lotterer se dirigent vers la finale de la saison de Bahreïn avec une avance confortable de 35 points et 39 restants à jouer.

Action non stop

Dès le départ à 11h00, l’ambiance était électrique. Earl Bamber, en pole position avec la Cadillac n°2, a pris un excellent envol, conservant son avantage. Derrière lui, Marco Wittmann (BMW n°15) s’est hissé en deuxième position, suivi de près par Sébastien Buemi (Toyota n°8). Mais dès le deuxième tour, un carambolage a été déclenché par Robert Kubica, au volant de la Ferrari n°83, qui a bloqué les roues eu freinage de la longue ligne droite percuté la Porsche n°5 de Frédéric Makowiecki, déclenchant une série de collisions avec Antonio Giovinazzi (Ferrari) et Ferdinand Habsburg (Alpine). La voiture de sécurité a été rapidement déployée, tandis que les voitures accidentées regagnaient les stands pour des réparations.

Peu de temps après la mi-course, Lotterer a pris le dessus sur la Ferrari de Nicklas Nielsen pour reprendre la tête, après avoir été brièvement dépassé lors de la précédente série d'arrêts aux stands. À ce stade, la principale menace semblait venir de la Toyota n°7, puisque Nyck de Vries était sur une stratégie décalée, mais ce pari stratégique est tombé à l'eau car la Lamborghini SC63 s'est arrêtée sur le circuit avec un problème de transmission dans la cinquième heure, nécessitant une période de voiture de sécurité virtuelle au cours de laquelle presque tout le peloton Hypercar a choisi de s'arrêter aux stands.

Cela a laissé la Toyota n°7, désormais aux mains de Kamui Kobayashi, en huitième position pour le redémarrage, avec la Porsche Penske n°5 de Matt Campbell juste derrière. Quelques tours plus tard, les deux pilotes étaient engagés dans une bataille acharnée lorsque Kobayashi est entré en contact avec Campbell, laissant les deux voitures avec des dommages irréversibles et mettant pratiquement fin aux ambitions de titre de Toyota.

En tête du peloton, Estre a pu prendre le large sur la BMW M Hybrid n°15 de Dries Vanthoor dans les dernières minutes et finalement s'assurer la victoire avec 16 secondes d'avance. Vanthoor et ses coéquipiers Marco Wittmann et Raffaele Marciello, ont offert à BMW son tout premier podium en WEC avec la deuxième place, grâce à une stratégie décalée.

Alpine en grande forme, Peugeot aussi

Cette course restera aussi mémorable pour les teams Français. Alpine a obtenu son premier top 3 avec sa nouvelle A424. Charles Milesi semblait en bonne voie pour ramener sur le podium la n°35 qu'il partage avec Jules Gounon et Ferdinand Habsburg après avoir dépassé la Toyota GR010 n°8 de Ryo Hirakawa peu de temps après le dernier redémarrage, mais Milesi a reçu un drive through pour une collision antérieure avec la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R de TF Sport, propulsant Hirakawa à la troisième place.

Ce dernier a ensuite été pénalisé d'un drive-through pour ne pas avoir respecté les drapeaux bleus alors qu'il était doublé par Estre au début de la dernière heure après son dernier arrêt aux stands. La position finale sur le podium était disputée entre la Porsche n°12 Hertz Team JOTA de Norman Nato et celle de Mick Schumacher dans l'Alpine n°36, JOTA ayant choisi de ne pas changer de pneus lors de la dernière série d'arrêts avec ses deux voitures. Grâce à un avantage pneumatique, Schumacher a pu prendre l'avantage sur Nato dans les dix dernières minutes et remporter la troisième place dans la voiture qu'il partage avec Nicolas Lapierre ,et Matthieu Vaxiviere.

Avec la P3 et la P7, Alpine signe un superbe résultat qui, quelques jours après le succès de Sebastien Loeb au rallye de Morzine, redonne du baume au cœur à la firme de Dieppe, alors que l’actualité F1 est morose, sur fond de mauvais résultats et de projet moteur F1 sur le point d’être abandonné. Alpine, et par la même occasion Mécachrome qui assemble les moteurs, ont prouvé qu’ils avaient le niveau pour se battre au sommet du spot automobile avec les plus grands ! Les prototypes bleus ont été très véloces, notamment en vitesse de pointe, et la n°35 a décroché le meilleur tour en course, en étant la seule à passer sous la barre des 1.31 !

Peugeot Sport reprend un peu d’air frais également, Mikkel Jensen offrant avec la P4 le meilleur résultat de la 9X8 2024 révisé. Les lionnes sont toujours en retrait en performance pure, mais Peugeot Sport a évité les ennuis et parfaitement exécuté la stratégie pour jouer les bonnes places.

La cinquième place de Nato, Will Stevens et Callum Ilott leur a suffi pour remporter la première place des voitures privées, concluant ainsi la Coupe du Monde FIA ​​des équipes Hypercar avec une course à disputer, tandis que la sixième place revient à la Porsche n°38 de JOTA.

Ferrari et Toyota au tapis

Milesi est remonté à la septième place avec l'Alpine n°35, devant la Peugeot n°94, tandis que la Ferrari n°50 de Nielsen, Miguel Molina et Antonio Fuoco a peiné à la neuvième place, marquant le pire résultat de la marque italienne en WEC avec la 499P. Ferrari est évidemment l’un des grands perdants de Fuji. La Ferrari n°51 n'a pas réussi à terminer la course, alors qu'elle était déjà en queue de peloton après la mêlée déclenchée au deuxième tour par la Ferrari n°83, avant d'abandonner finalement sur un problème de contrôle de puissance électronique ERS.

Hirakawa a remporté le dernier point dans la Toyota n°8 qu'il partageait avec Brendon Hartley et Sébastien Buemi, complétant une course cauchemardesque à domicile pour Toyota, qui était également bien pénalisée par la Bop…

La Cadillac V-Series.R n°2, en pole position et qui a chuté au classement après sa crevaison peu avant la mi-course, a été éliminée de la course lorsque Earl Bamber s'est écrasé dans le virage 4 alors qu'il luttait contre l'une des Alpines. Le Néo-Zélandais a pu ramener la voiture gravement endommagée aux stands, mais la voiture n'est pas revenue sur la piste par la suite.

Manthey PureRxcing décroche le titre LMGT3, AF Corse gagne

La victoire en LMGT3 est revenue à la Ferrari 296 GT3 AF Corse n°54 de Davide Rigon, Thomas Flohr et Francesco Castellacci, mais la deuxième place de la Porsche 911 GT3 R Manthey PureRxcing n°92 a été suffisante pour faire d'Alex Malykhin, Joel Sturm et Klaus Bachler les champions à une manche de la fin.L'équipage n°92 a réalisé une remontée remarquable depuis la 14ème place sur la grille, aidé par le fait d'être l'une des rares équipes à pouvoir effectuer son dernier changement de pilote sous drapeau jaune.

Classements

Avec 150 points, Estre, Lotterer et Vanthoor devraient en toute logique offrir le titre pilotes à Porsche Penske, puisque l’équipage suivant, Fuoco-Molina-Nielsen, a raté la course de Fuji et ne compte que 115 points.

Du côté des constructeurs, tout se jouera entre Porsche (161 points) et Toyota (151 points), Ferrari étant distancé à 134 unités. Alpine tient encore la P4, devant BMW.