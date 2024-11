Une saison WEC 2025 folle folle folle ?

Zapping Le Blogauto Essai de la Volkswagen ID3 (2023)

Le constat est sans appel : 13 grandes marques seront réparties dans les deux catégories. 12 marques qui étaient là en 2024 repartent pour la saison 2025. Et Mercedes-AMG rejoint ce grand Barnum en partenariat avec Iron Lynx (Italie) en LMGT3.

Dans les changements, on peut noter que Lamborghini se retire du WEC, GT et Hypercar. Un "one shot" pour la marque ou un retour un peu plus tard ? En Hypercar, "Lambo" est remplacé par Aston Martin avec sa Valkyrie Hypercar. La marque anglaise fera à la fois l'hypercar et le GT.

Evidemment, l'équipe la plus titrée de l'époque FIA WEC (débutée en 2012 on le rappelle), Toyota Gazoo Racing, reste pour défendre son titre constructeur acquis de haute lutte. Surtout, Toyota visera le retour à la victoire aux 24 heures du Mans après en avoir été privé par Ferrari et AF Corse deux années de suite. Ferrari remet le couvert avec les 24 heures en objectif, mais aussi le titre constructeur.

Ils pourront compter sur Porsche (titre pilotes), Alpine, BMW, Cadillac (qui passe à Team Jota) et Peugeot tenteront de grimper dans la hiérarchie et capitaliser sur une dernière course 2024 favorable (pour les Français). Mais, que fera Aston Martin ? A voir, avec la balance de performance "verte" pour l'écurie. AM ambitionne de gagner les 24 heures du Mans officiellement. Ce serait un grand retour puisque la dernière victoire au général date de 1959.

En GT, on a donc Mercedes qui revient après 26 ans (ils ont arrêté après 1999) d'absence. La marque à l'étoile devrait aussi arriver en hypercar en 2026 ou 2027. A suivre. Mercedes aura fort à faire avec Ferrari, Porsche, Corvette, Ford, Lexus, etc. A noter que les Iron Dames change aussi de monture. Elles s'associent à Manthey Racing et rouleront en Porsche.

La liste des engagés et certains pilotes déjà confirmés pour le WEC 2025.