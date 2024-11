Théo Pourchaire "rebondit" chez Peugeot en endurance

Zapping Le Blogauto Essai Jeep Avenger de 156 chevaux

Théo Pourchaire a déjà pris le volant de la Peugeot 9X8 hypercar il y a quelques jours lors des "rookies test" de Bahreïn en prolongation de la manche finale du FIA WEC. Aujourd'hui, Peugoet TotalEnergies annonce que le champion 2023 de F2 intègre l'équipe en tant que pilote d’essai pour son programme en Championnat du Monde d’Endurance FIA (WEC).

Théo a touché à l'indycar avec Arrow McLaren, mais s'est fait licencier après 6 courses. Non par manque de résultats car il a montré sa capacité à viser régulièrement le top 10 potentiellement, mais par manque de financement. C'est hélas ce qui barre une nouvelle fois la route à un potentiel français en monoplace. Résultat, Pourchaire se rabat sur l'endurance à seulement 21 ans.

Olivier Jansonnie, Directeur Technique de Peugeot Sport « Nous sommes très heureux d’accueillir Théo Pourchaire au sein du Team Peugeot TotalEnergies en tant que pilote de développement. Lors du Rookie Test à Bahreïn, il a montré un grand potentiel et une compréhension fine des spécificités de notre voiture. Théo apporte une nouvelle perspective grâce à son expérience en monoplace, ce qui est un atout précieux pour le développement de notre programme d’endurance. Nous avons hâte de travailler avec lui et de l’intégrer pleinement dans notre équipe. »

Théo Pourchaire, pilote d’essai et de développement « Je suis très content de rejoindre Peugeot Sport en tant que pilote de développement pour la saison à venir, c’est une magnifique opportunité. Je le vois aussi comme un nouveau départ, pour moi l’endurance est un nouveau challenge. J’ai beaucoup aimé les rookies test de Bahreïn, qui se sont très bien passés. La PEUGEOT 9X8 est une voiture très puissante, différente de ce que j’ai eu l’occasion de piloter. Les voitures d’endurance sont des voitures très abouties à la pointe de la technologie, ce qui les rapproche des Formule 1. Être pilote d’essai est une très belle opportunité, je remercie le Team Peugeot TotalEnergies de m’avoir offert cette opportunité et j’ai hâte de débuter ce nouveau rôle. »

Quand le timing n'est pas bon

Evidemment, il n'y a pas que la F1 dans la vie. Cependant, en rejoignant l'endurance, il y a de très forts risques de ne jamais voir Pourchaire en Formule 1. Surtout que pour le moment, il ne s'agit que d'un rôle de pilote de tests et développement. Sans vouloir nous montrer pessimistes, Pourchaire devrait rejoindre la liste des "what if".

Ah s'il avait été titré dès 2022, sa trajectoire aurait sans doute été différente. Frédéric Vasseur lui avait promis le baquet Sauber Alfa Romeo dans ce cas là. Mais en 2023, le deal ne tenait plus. Zhou était dans la place avec Bottas. Une nouvelle fois, la Formule 1 pêche par son manque d'essais privés, de possibilité de faire rouler de jeunes pilotes et de les tester "en vrai", et surtout d'équipes engagées. Il y a bien quelques séances d'essais libres FP1 qui sont prises de temps en temps par des espoirs (Isack Hadjar aura droit à une FP1 dans la voiture de Max Verstappen NDLA), mais c'est limité.

Bref, pour Théo, il va falloir se montrer patient pour espérer choper l'an prochain un baquet de titulaire chez Peugeot. Et en attendant ?

A noter que le champion de F2 2022, Felipe Drugovich, se morfond en pilote de réserve chez Aston Martin en F1. Mêmes causes, mêmes effets. Le manque de places et de tests. Ce n'est pas l'arrivée de GM/Cadillac en F1 qui changera réellement la donne.