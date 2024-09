Quelle surprise : Hyundai en endurance !

Zapping Le Blogauto Essai Alpine A110

En rallye mondial WRC, Hyundai est en passe de décrocher les deux titres, pilote et constructeur. Mais, pour l'endurance, ce ne serait pas avec Hyundai N que le groupe irait. Non, ce ne serait même pas avec Kia. On l'oublie souvent en Europe, mais Hyundai possède une marque premium/luxe : Genesis.

Et c'est donc la marque ailée qui irait se frotter aux Ferrari, Porsche, Toyota et consort. Le communiqué est succinct et officialise la demande de Genesis de rejoindre le WEC "dans un futur proche". Evidemment, dans ce petit monde, les décisions sont souvent prises avant d'être officialisées et si Genesis et le WEC se fendent d'une officialisation, c'est que tout est bouclé.

Néanmoins, il reste une approbation formelle du comité de sélection du WEC, et à présenter le prototype. Genesis va arriver en LMDh et non en LMH ou LMGT3. Pour rappel, le LMDh est la version "américaine" du règlement hybride même s'il est largement adopté dans les paddocks WEC. Le principe est de choisir un des 6 châssis homologué, de prendre la partie hybride commune à tout le monde, et d'y adjoindre un moteur thermique et une carrosserie de son choix.

Ce règlement LMH/LMDh est une sacrée trouvaille pour le WEC qui était à la peine avec le règlement LMP1 et ses budgets colossaux (pas merci Porsche et Audi). Pour réguler un peu le flot des prétendants, il faudra dès 2025 aligner au moins deux prototypes (pas forcément dans une même équipe). Isotta Fraschini a jeté l'éponge face à cela (et au manque de performance de sa voiture).

Pour Genesis, ce sera une page de publicité grandeur nature, Outre-Atlantique et en Asie, même si la marque est diffusée en Europe. Pour Cyril Abiteboul, patron de Hyundai Motorsport, c'est une sacrée réussite.