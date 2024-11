Mercedes-AMG en FIA WEC en 2025 !

Zapping Le Blogauto Renault Rafale: nos premières impressions

Quand on veut s'aligner en LM-GT3, il faut trouver une écurie "partenaire". En effet, plus de 100% pro dans cette catégorie et donc plus d'écurie officielle. Evidemment c'est un peu biaisé car souvent les constructeurs fournissent des personnes clefs aux partenaires. Ici, Mercedes arrive en WEC via Iron Lynx.

Si vous suivez le championnat, vous savez qu'Iron Lynx engageait cette saison une Lamborghini Huracan GT3 EVO2. Exit la Lambo ? Sans doute. A la place on aura donc deux Mercedes-AMG GT3 qui fait fureur en compétition GT ces dernières années. C'est par exemple trois victoires de rang aux 12 heures de Bathurst.

A quand l'Hypercar ?

C'est le retour de l'étoile dans la Sarthe aussi. Pour la première fois depuis les 24 heures du Mans 1999, il n'y a pas eu de Mercedes (proto ou GT) sur le double tour d'horloge sarthois.

« Ce n'est un secret pour personne que nous sommes très désireux de revenir au Mans depuis un certain temps », a reconnu Christoph Sagemüller, responsable de Mercedes-AMG Motorsport. « La saison 2025 avec la participation au FIA WEC est le bon moment. La première saison du FIA WEC avec les voitures LMGT3 a déjà été extrêmement intéressante, et nous voulons apporter encore plus de suspense à l'avenir ! » « Notre Mercedes-AMG GT3, voiture à succès, et l'équipe expérimentée Iron Lynx forment le bon duo pour poser un nouveau jalon important dans la réussite de notre programme Customer Racing. Je suis particulièrement impatient d'entamer la nouvelle saison, et notre 'nouveau départ' aux 24 Heures du Mans sera certainement un moment fort. »

On connait aussi déjà deux premiers pilotes avec l'ancien champion italien de Formule 3 Matteo Cressoni qui fait déjà partie de la famille Iron Lynx depuis le début de l'aventure. Le deuxième est le Suisse Claudio Schiavoni, lui aussi déjà chez Iron Lynx (avec un podium aux 6h de Spa-Francorchamps 2024) et qui faisait de l'ELMS et du WEC cette saison.

Porsche, Ferrari, Aston Martin, McLaren, Ford Mustang, Lexus, Corvette, BMW et donc Mercedes-AMG. A moins que Lamborghini ne trouve un autre partenaire, la Huracan ne sera pas là la saison prochaine. Quel prochain constructeur à rejoindre les rangs ?

Quant à Mercedes, certains les voient déjà se désengager en partie de la F1 pour rester motoriste (désengagement partiel de la partie châssis), pour pouvoir s'engager en Hypercar. Crédible ? D'autres comme Ferrari mènent les deux programmes de front, et même la GT.