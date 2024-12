Kevin Magnussen avec BMW en Endurance

Zapping Le Blogauto Essai de l'Abarth 500E

Après 9 saisons et 185 grands prix, le danois de 32 ans quittera la Formule 1 une fois son contrat actuel avec l'équipe Haas F1 Team arrivé à son terme, après quoi il reviendra à la course de prototypes après plusieurs années d'absence. « K-Mag » avait la possibilité de rester en tant qu’ambassadeur et pilote de réserve de Haas F1 Team, mais il a préféré la compétition à ce rôle subalterne.

Magnussen, le fils de Jan Magnussen, quadruple vainqueur de sa catégorie aux 24 Heures du Mans, a déjà concouru avec la Cadillac DPi de Chip Ganassi Racing en 2021 et a fait ses débuts aux 24 Heures du Mans aux côtés de son père la même année. Magnussen avait connu un "faux départ" avec le WEC, car il devait faire partie de l'équipe LMH de Peugeot en 2022 avant de rejoindre par surprise Haas en F1 à la suite du départ de Nikita Mazepin de l'équipe.

« Je suis heureux et fier de représenter une marque de sport automobile aussi emblématique que BMW dans certaines des courses les plus légendaires du monde », a déclaré Magnussen. « Après dix ans en Formule 1, je me lance dans un nouveau chapitre passionnant et j'ai hâte de relever le défi dans les voitures de sport les plus innovantes et les plus avancées de l'histoire des courses d'endurance. « Un grand merci à BMW M Motorsport pour cette fantastique opportunité. J'ai hâte de commencer les préparatifs et j'ai hâte de lancer la saison 2025 avec le reste de l'équipe. »

BMW n'a pas encore précisé l'étendue des activités de course de Magnussen pour la saison 2025, se contentant de dire que « de plus amples détails sur son futur calendrier de course seront annoncés à une date ultérieure ».Peut-être de l'IMSA, ou un programme partiel, à voir...

Il y a une vie après la F1. Bon nombre de pilotes ont pu s’épanouir après une expérience mitigée en F1, comme Sebastien Bourdais, Sebastien Buemi ou encore Kamui Kobayashi. Nul doute que sa pointe de vitesse sera précieuse dans une Endurance qui adopte un rythme de course de plus en plus soutenu. Certains compères de Magnussen ont connu la joie de la victoire au Mans, comme Fernando Alonso avec Toyota et son équipier Nico Hulkenberg avec Porsche en 2015.