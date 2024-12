Genesis dévoile l'hypercar GMR-001 attendue en WEC pour 2026

Zapping Le Blogauto Essai de la Honda CRV, PHev 2024

Grande première pour Genesis

La présentation s’est faite à Dubaï, au pied de la Burj Khalifa, devant un parterre de journalistes et de personnalités du sport automobile, dont Hugues de Chaunac, patron d’Oreca, et Jacky Ickx, ambassadeur de prestige de la marque. En pleine expansion, la marque premium du géant automobile coréen Hyundai est sur le point de devenir le septième constructeur à participer au championnat WeatherTech, rejoignant Acura, Aston Martin, BMW, Cadillac, Lamborghini et Porsche. Pour Genesis, ce sera aussi une grande première en compétition.

Alors que Genesis souhaitait se lancer initialement dans une double campagne dans les deux championnats, la marque n'avait jusqu'à présent confirmé formellement son intention de rejoindre le WEC qu'en annonçant la création de son programme LMDh. Contrairement au programme WEC, qui se déroulera sous la bannière de Genesis Magma Racing, le championnat WeatherTech se déroulera avec une équipe « partenaire ».

Une LMDh racée

La présentation avait pour but aussi de dévoiler l’hypercar GMR-001, qui répond à la formule LMDh et qui fera ses débuts ​​en 2026. La GMR-001 a été développée par Genesis Design Europe sous la direction de Luc Donckerwolke.Les détails techniques de la voiture n'ont pas été dévoilés, mais elle utilisera la configuration hybride, batterie et boîte de vitesses LMDh qui a fait ses débuts dans la formule en 2023. Visuellement, la GMR-001 propose un design séduisant et agressif, avec l'éclairage à deux lignes caractéristique de Genesis. Après, n'oublions pas que la base Oreca ne permet pas non plus de tout révolutionner.

« L'hypercar GMR-001 et nos modèles Magma représentent une fusion des ambitions de performance de Genesis avec notre ADN axé sur le design », a déclaré Luc Donckerwolke, directeur de la création de Genesis.« De l'orange intense du Magma, symbole de la passion et de l'énergie coréennes, à l'ingénierie de précision derrière chaque composant, nous entrons dans un nouveau chapitre, où la vitesse rencontre l'élégance. »

La GMR-001 est le troisième modèle LMDh à être construit sur le châssis Oreca, rejoignant l'Acura ARX-06 et l'Alpine A424, qui courent actuellement exclusivement dans le championnat WeatherTech et le WEC, respectivement.

Cyril Abiteboul, qui dirige actuellement l’équipe de rallye, occupera le poste de directeur d'équipe pour la nouvelle équipe Genesis Magma Racing. Est-ce à dire que Hyundai pourrait revoir son engagement en WRC à court terme ?

« Le lancement officiel de Genesis Magma Racing est un événement unique, a déclaré Cyril Abiteboul, président de Hyundai Motorsport GmbH et directeur de l'équipe Genesis Magma Racing. En tant que pilier des activités mondiales de Hyundai Motor Group dans le domaine du sport automobile, Hyundai Motorsport jouera un rôle essentiel dans ce programme ambitieux. Nous élevons notre expertise en matière de course sur circuit à un tout autre niveau alors que nous nous préparons à concourir dans certaines des séries les plus difficiles au monde. »

Deux pilotes déjà connus

L'équipe d'usine consolidera ses opérations dans une « base stratégique permanente » sur le Circuit Paul Ricard, tirant parti de sa proximité avec ORECA Motorsport et IDEC Sport pour « rationaliser la collaboration ».

Il a également été confirmé que l'équipe IDEC Sport dirigée par Nicolas Minassian inscrira une voiture LMP2 en European Le Mans Series l'année prochaine dans le cadre de la phase de développement de Genesis pour le programme LMDh.

Genesis Magma Racing a également officialisé l'identité des deux premiers pilotes amenés à défendre ses intérêts, et c’est du lourd, avec Pipo Derani et André Lotterer. De nationalité brésilienne, le premièr cité est un transfuge de Cadillac, marque avec laquelle il a gagné à quatre reprises les 12 Heures de Sebring tout en ayant emporté à deux reprises le championnat IMSA.

Plus connu en Europe, André Lotterer est une autre recrue de poids. Tout juste sacré pour la seconde fois champion du monde des pilotes en WEC avec Porsche, triple vainqueur des 24 heures du Mans, l'Allemand de 43 ans va apporter une expérience considérable au Genesis Magma Racing.