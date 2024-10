Yamaha partenaire de Caterham pour son coupé électrique

Zapping Le Blogauto Essai Opel Grandland GSE

Yamaha et la voiture, c'est une longue histoire faite de hauts et de bas. On pourra évoquer la supercar Yamaha OX99-11 par exemple. Ici, pas de moteur thermique au programme mais de l'électrique. Caterham annonce que la marque aux diapasons va participer au développement du Caterham Project V de série. Yamaha fournira son e-axle.

Ce e-axle est une motorisation électrique compacte, légère et puissante. Le but de Caterham est d'avoir un véhicule sous les 1200 kg. Cela implique des choix audacieux pour que le "light is right" (ah non, ça c'est Lotus...) soit toujours de mise malgré le passage à l'électrique et au coupé. Yamaha indique que la société travaille sur le e-axle de façon indépendante. La société fournira aussi d'autres technologies et son expertise.

La prochaine Caterham devrait être une "Caterham Powered by Yamaha Motor". Le but est d'aider Caterham à accélérer la mise en production du véhicule. En fait, Caterham passe aussi par TOKYO R&D, un spécialiste du prototypage. Déjà, on devrait avoir le prototype finalisé et développé pour la mi-2025. Caterham et Yamaha auront pour mission de faire un véhicule "amusant" à conduire. On a hâte de voir la prochaine étape.