Renault 4 E-Tech Electric : la nostalgie a du bon

Réinventer des icônes automobiles n'est jamais simple. Souvent "casse-gueule", l'exercice est réussi stylistiquement pour la R5 et semble aussi atteint pour cette R4. On pourra la découvrir en entier à l'occasion du Mondial de l'automobile 2024. Mais en attendant, elle s'effeuille pour nous.

On y retrouve plein d'éléments iconiques comme la vitre de custode arrière (qui distinguait la R4 de la R3), mais aussi sa calandre oblongue. Ici, elle passe aux LED et aux guides lumineux. A l'arrière les feux singent les petits feux de la 4L qui étaient "posés" sur la carrosserie. En bas des portières, on retrouve les trois plis, mais pas de plastique comme sur l'ancienne.

Cette R4 fleure bon "la France surannée". C'est évidemment une fausse impression puisqu'elle sera 100% électrique, et sans doute un poil chère pour les bourses modestes. Mais en usant de la fibre patriotique et nostalgique, Luca de Meo est intelligent. Il fait ce que Citroën aurait dû faire depuis très longtemps avec la 2CV mais n'a jamais osé. Surtout que la R4 ce n'est pas franco-français mais cela parle à beaucoup de pays. La première R4 a été vendue dans plus de 100 pays dans le monde.

Elle sera plus grande que la R5. La R5 mesure 3,92 m de long, la R4 4,14 m. Elle repose elle aussi sur la plateforme AmpR Small et devrait offrir un volume à bord intéressant. Avec son arrière typique, espérons qu'elle propose du coffre. Cette R4 E-Tech Electrique sera produite à Maubeuge en France et arrivera en 2025, 64 ans après son aïeule. On notera enfin un toit ouvrant en toile.

Dans la galerie, nous avons zoomé sur la vitre de custode arrière. On y trouve un petit "oeuf de Pâques" qui devient la mode en automobile.

Notre avis, par leblogauto.com

Sur ces premiers clichés (vues 3D), elle est très appétissante cette Renault 4 E-Tech Electrique. Oh, on ira sans doute pas à la déchetterie avec comme on le fait avec les mamies 4L. Mais elle a ce petit côté franchouillarde sympathique. Après tout, Mini ou Fiat ont bien joué sur le côté nostalgique pendant des années.

Enfin un constructeur ose regarder son passé sans honte. Dans la boutique d'en face, Peugeot a présenté le concept E-Legend hommage à la 504 coupé sans aller plus loin, et Citroën a empilé les Survolt, Revolt et autres concepts héritiers de la 2CV sans jamais, là non plus aller plus loin. Bravo Renault.