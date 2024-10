Près de 800 km d'autonomie pour un ID.7 Pros S : oui mais

Zapping Le Blogauto Essai de la Cupra Born en Laponie

Près de 800 km sans faire le plein, c'est assez commun en matière de véhicule thermique. Beaucoup moins avec un véhicule électrique. Le VW ID.7 Pros S est homologué WLTP pour 709 km. En soit, c'est déjà un bon chiffre, permis, entre autres, par sa batterie de 86 kWh de capacité nette. Pour les fans de consommation, cela donne un peu plus de 12 kWh/100 km et c'est en gros ce que faisaient les bons VEB il y a 10 ans (beaucoup moins lourds aussi). Selon l'homologation, la consommation est 16,2-13,6 kWh/100 km.

Pour sa tentative, VW a décidé de choisir un parcours réel, en journée. Le parcours de près de 81 km mélange à la fois de la ville (Zoug au sud de Zurich), des portions d’autoroute et des routes de campagne avec "d’importants dénivelés" précise-t-on. Deux journées consécutives ont été nécessaires pour réaliser le parcours, avec 8 conducteurs qui se sont relayés.

794 km avant la "panne sèche" (une batterie de VEB n'est jamais à 0 NDLA) ce qui donne une consommation de 10,3 kWh/100 km. Cela donnerait en gros 1,1 l/100 km en motorisation Diesel. C'est donc impressionnant. Surtout que le véhicule du test était avec des options comme le pack Comfort, le pack d'aide à la conduite et le pack Extérieur Plus.

Mais, au final, est-ce que c'est si impressionnant que cela ce "record" ? A bien y regarder, la vitesse moyenne du parcours n'est que de 51 km/h. Certes, c'est un parcours que l'on peut faire au quotidien, mais on sait que l'immense majorité des véhicules 100% électriques est conçu pour minimiser sa consommation sur ce genre de parcours, type WLTP mixte.

Notre avis, par leblogauto.com

Dépasser le WLTP n'est pas "trop" difficile. Leblogauto.com l'avait largement fait lors du test de la Nissan Leaf sur des routes de campagne, dépassant les 385 km WLTP (et même les 400 km). Ici, il serait intéressant de prendre le même véhicule et de lui faire parcourir un trajet 100% autoroute, à la limitation en vigueur, pour voir l'autonomie sur des trajets rapides.

En effet, c'est cette autonomie qui intéresse les gens. Certes, on entend les arguties sur le fait qu'on ne part pas en vacances tous les weekends. Mais si le VE veut s'installer durablement dans le paysage automobile français, sans user de subventions ni de contraintes réglementaires, il doit convaincre sur ce type de trajets.

Une possibilité pour pallier une autonomie jugée "insuffisante" sur autoroute, c'est la capacité à charger très très rapidement, et surtout à le supporter sur le long terme. Le VW ID.7 Pros S charge en courant continu potentiellement sous 200 kW. De quoi faire un 10-80% en 26 minutes dans l'idéal. Un temps acceptable pour une pause si cela représente 350 à 400 km à 130 km/h (soit 2h30 à 3h entre deux charges). Les batteries n'aiment pas forcément ce traitement choc. C'est cette capacité qui est appréciée et reconnue chez Tesla. Certains utilisateurs nous rapportent des 18 à 19 kWh/100 km à 130 km/h sur des trajets direction l'Espagne ou le Portugal par exemple.

Là encore, c'est une des seuls moyens pour que le VE se fasse accepter. Allez Msieur VW, tu la mets sur une autoroute à 130 km/h et tu nous donnes l'autonomie s'il te plait ? Et mieux, tu fais une charge rapide et on voit si on peut réellement repartir après 26 minutes. Chiche ?