Novembre fait reculer le marché électrique 2024 en France

Les chiffres AAA-Data pour la PFA et compilés par l'Avere sont imparables. En novembre, il s'est immatriculé 23 255 véhicules électriques à particulier. C'est un recul de 24,4% dans un marché global en recul de 12,7 % par rapport à novembre 2023. Du côté des véhicules utilitaires, le recul est encore plus marqué (sur un volume plus faible) avec -43,3 % !

Cumulé, cela représente 25 395 immatriculations sur novembre 2024, soit un recul de 26,5 % par rapport à l'an dernier. Sur le cumul des 11 premiers mois de 2024, on est à un total de 285 655 immatriculations VP+VUL soit un recul de 0,9 % ! 2024 vient de basculer vers le négatif. Ce n'est donc pas étonnant que les constructeurs rivalisent de primes et autres promotions en ce moment sur les VE. Tous y vont d'un bonus doublé, ou d'une prime exceptionnelle sans condition de reprise. Il faut écouler les stocks et finir dans le vert, si possible.

La grande gagnante du mois de novembre était la grande attendue de 2024 : la Renault 5 E-Tech. 3 316 immatriculations sur le mois. Elle se paie même le Tesla Model Y qui enregistre une vague de livraison avec 3 175 unités. Loin derrière on retrouve la modeste (sur son positionnement commercial) Citroën ë-C3 avec 1 239 immatriculations.

On peut remarquer que l'ex-reine Peugeot e-208 n'est que 5e, derrière le Renault Scenic et juste devant la Renault Megane E-Tech. Retour dans le top 10 du Dacia Spring. A voir si cela se confirme ou pas. Mais le volume est très modeste avec 705 immatriculations quand c'était 2 518 en novembre 2023. Pour dire à quel point la Renault 5 fait un démarrage sur les chapeaux de roues, en quelques semaines de livraisons, elle se hisse déjà 78e dans le classement global de l'année, devant la Peugeot 408 ou le Renault Symbioz.

Top 3 de 2024 des véhicules électriques particuliers

La Peugeot e-208 conserve la tête du classement de l'année, grâce en partie au leasing social du début d'année. Le Tesla Model Y revient à 2 134 unités seulement et, à la faveur d'un gros mois de décembre, pourrait reprendre la place de #1. La Renault Megane E-Tech continue de bien fonctionner commercialement avec près de 16 000 immatriculations.

Pour les modèles lancés en cours d'année, la Citroën ë-C3 cumule déjà 7 070 immatriculations et la Renault 5 E-Tech 5 292. Avec 4 296 unités, le Dacia Spring redresse un peu la barre mais ce n'est pas le Pérou.

Sinon on peut signaler la Model 3 à 10 732 unités "seulement", ou le BMW iX1 qui frôle les 8 000 immatriculations sur 11 mois. La Fiat 500e qui avait superbement débuté 2024 voit ses livraisons se tarir et cumule environ 14 300 unités (pour 2 300 Fiat 500 thermiques NDLA). Enfin, les ID de VW ne fonctionnent toujours pas trop en France. L'ID.3 c'est 6 416 immatriculations et l'ID.4 3 975.