Nouvelle Abarth 600e : puissante, mais digne héritière ?

Zapping Le Blogauto Essai de l'Abarth 500E

Carlo Abarth aurait-il approuvé ce que devient la marque qu'il a fondée ? Pas certain. Mais ne faisons pas parler les morts. Ici, l'Abarth 600e développe jusqu'à 280 chevaux (207 kW). C'est largement plus qu'une Ferrari 308 et pratiquement autant que la F348. De quoi se prendre pour Magnum ? Oh là doucement bijou ! Si cette 600e devient l'Abarth la plus puissante jamais produite, elle est électrique et c'est sans doute là que le bât blesse.

Sur le papier, elle déchire. 0 à 100 km/h en 5,85 secondes. La voiture a été préparée par Stellantis Motorsport (ex-PSA). Le moteur électrique est exclusif et a été testé par l'équipe en charge de la Formule E chez DS Performance. Elle dispose d'un différentiel à glissement limité Torsen de chez JTEKT, de freins hautes performances, de pneumatiques Michelin dérivés de la course électrique et un système de refroidissement de la batterie qui améliore les performances.

Cette 600e Abarth sera disponible en deux versions :

Abarth 600e Turismo (240 ch, 175 kW)

Abarth 600e « Scorpionissima » (280 ch, 207 kW)

La "Scorpionissima ne sera disponible qu'en "seulement" 1 949 exemplaires et uniquement en deux couleurs, Violet Hypnotique et Vert Acide. La version Turismo de son côté a le Vert Acide, le Blanc Antidote, le Orange Rush et le Noir Venum. Une Abarth "historique" c'est blanc avec décalcomanies rouges. Après vous faites ce que vous voulez... Esthétiquement, cette Abarth 600e s'inspirerait de l'Abarth 850 TC. Bon faut avoir abusé du Chianti pour y voir un rapprochement. La mercatique évoque la grosse boîte à air de l'ancêtre pour la comparer à cette grille basse sur cette 600e Abarth. Mouais.

Sinon dans les détails, cette Abarth est 30 mm plus large à l'avant et 25 mm à l'arrière et ce via les voies. De profil, le parechoc avant a été redessiné pour accentuer le "nez de requin". En plus d'être esthétique, cela a une fonction aérodynamique. Les feux arrière sont aussi spécifiques pour ajouter un peu à la distinction entre la Fiat et l'Abarth.

L'intérieur est celui de la Fiat 600 mais en moins clinquant, plus "sport". Ici, on a du noir mat, de l'aluminium, un volant recouvert de cuir et d'Alcantara, des sièges spécifiques, etc.

Pour en revenir à la technique, on a donc une Abarth 600e Scorpionissima qui fait le 0 à 100 km/h en 5,85 secondes, quand la version Turismo de 240 chevaux le fait en 6,24 secondes. Pour l'autonomie WLTP peut atteindre 332 km (*). C'est à comparer avec les 400 km (et quelques kilomètres) de la Fiat 600e. Plusieurs modes de puissance sont disponibles de 110 kW à 207 kW. La réponse à l'accélérateur peut alors être modéré, tout comme le couple. De quoi rouler "pépère" sous la pluie, ou quand on veut éviter de perdre trop vite son permis.

Le prix débute à 44 900 € pour la Turismo (hors bonus électrique). La Scorpionissima est présentée comme un "pack" à 48 900 € ce qui devrait permettre d'avoir là aussi le bonus bien que dépassant les 47 000 € (subtilité qu'il faudrait faire sauter rapidement messieurs les législateurs...).

Notre avis, par leblogauto.com

Forcément un petit véhicule fort de 280 chevaux, on ne peut s'empêcher de penser aux GTi des années 90. Mais sans le bruit/son du moteur, le plaisir est-il toujours là ? Sans doute. Surtout qu'ici il y a un Torsen mécanique et non une "bidouille" électronique.

Pour les nostalgiques de la "boîte à savon" avec moteur plus puissant (comme les R8 Gordini après tout), et bien les temps ont changé, faudra vous y habituer.

(*) 334 km officiellement avec les pneus bas frottement, 322 et 321 km homologués pour Turismo et Scorpionissima. C'est peu en réel.