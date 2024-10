Le plan de recyclage des batteries de l’UE jugé irréaliste pour le cobalt

Zapping Le Blogauto Au volant avec Chat GPT

Des quotas jugés trop ambitieux

Le nouveau règlement européen sur les batteries est entré en vigueur au début de l'année. Il stipule qu'à partir de 2036, au moins 26 % du cobalt de chaque batterie devra être recyclé, contre 15 % pour le nickel et 12 % pour le lithium, rappelle IW.

Les chercheurs ont déclaré que l'approche générale de l'UE était correcte, mais ont ajouté que les quotas étaient très ambitieux étant donné que les batteries des voitures électriques peuvent être utilisées pendant une longue période, alors que la demande de batteries est appelée à augmenter rapidement.

Vers une pénurie de cobalt recyclé

« Le lithium et le cobalt recyclés sont particulièrement susceptibles de devenir rares », a déclaré IW . « Si chaque batterie de véhicule dure en moyenne environ 14 ans et retourne ensuite directement dans le cycle, il manquera environ 3 500 tonnes de cobalt recyclé d’ici 2031. » Si les batteries des voitures électriques sont utilisées à d’autres fins après leur utilisation dans les voitures, par exemple pour le stockage d’énergie stationnaire, il manquera plus de 4 100 tonnes de cobalt recyclé d’ici 2031, prédisent les chercheurs.

Selon eux, « la réglementation européenne serait impossible à respecter, du moins tant qu’il n’existe pas d’autres sources de matières premières recyclées. »

L’UE doit veiller à la collecte des batteries en fin de vie

Sarah Lichtenthäler, co-auteure du rapport, estime que l’UE doit veiller à ce que les batteries soient collectées en fin de vie et empêcher leur exportation afin de garantir leur disponibilité en tant que ressource. « Nous n’utilisons toujours pas les ressources de manière optimale en termes d’économie circulaire », a-t-elle déclaré. La situation pourrait devenir préoccupante alors que selon les calculs de l’IW , environ 231 000 tonnes de nickel seront nécessaires dans l’ensemble de l’UE en 2031, et près de 490 000 tonnes en 2045.

Notre avis, par leblogauto.com

L'approvisionnement et le recyclage des matières premières pour les voitures électriques devront être considérablement améliorés pour permettre la transition énergétique.

Reste que l'industrie automobile doit faire face à un défi de taille : garantir que les ressources nécessaires à la mobilité propre ne causent pas de dommages sociaux et environnementaux.