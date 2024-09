Le lobby auto allemand (VDA) presse l’UE de revoir les objectifs CO2

Zapping Le Blogauto Essai de la Volkswagen ID3 (2023)

L’affaire n’est pas nouvelle. En octobre 2022, suite à la conclusion de l'accord européen établi entre les représentants de la Commission européenne, du Parlement et du Conseil sur les objectifs de CO2 pour voitures et camionnettes, l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) avait exhorté les décideurs politiques européens à passer à la vitesse supérieure pour déployer les conditions propices à une mobilité zéro émission. Sous-entendu : développer les infrastructures de recharge permettant de répondre aux besoins et disposer de ressources nécessaires pour pouvoir produire les batteries des véhicules ou les alimenter.

A l'heure actuelle, il est prévu de revoir les objectifs pour les voitures en 2026 et ceux pour les poids lourds en 2027. En conséquence, les conséquences ne pourraient être tirées qu'un ou deux ans plus tard. "Nous n'avons pas ce temps", a déclaré Mme Müller.

La présidente de la VDA, Hildegard Müller, a déclaré que pour atteindre les objectifs, les conditions générales devaient être bonnes. Or, l’association constate que « dans l'ensemble, l'écart entre les objectifs ambitieux en matière de réglementation de la flotte et les conditions-cadres de soutien continue de se creuser".

Pour résumer

La VDA, l'association allemande de l'industrie automobile (VDA) presse la Commission européenne de réviser les objectifs de CO2 pour les voitures et les véhicules utilitaires légers.



Arguant que la demande de voitures électriques est actuellement inférieure aux attentes, la VDA estime désormais que la révision des objectifs, prévue en 2026, devrait être avancée d'un an, soit 2025.



En octobre 2022, suite à la conclusion de l'accord européen établi entre les représentants de la Commission européenne, du Parlement et du Conseil sur les objectifs de CO2 pour voitures et camionnettes, l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) avait quant à elle exhorté les décideurs politiques européens à passer à la vitesse supérieure pour déployer les conditions propices à une mobilité zéro émission. Sous-entendu : développer les infrastructures de recharge permettant de répondre aux besoins et disposer de ressources nécessaires pour pouvoir produire les batteries des véhicules ou les alimenter.

Alors que les ventes de VE diminuent, les constructeurs pourraient se voir contraints de s'acquitter de lourdes amendes ...