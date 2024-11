La R5 E-Tech 40 kWh a un prix canon !

Zapping Le Blogauto Alpha Tonale Q4 PHEV-2 280ch Veloce

L'extension de la gamme était attendue depuis le lancement de R5. Maintenant qu'on commence à la voir dans les rues, signe d'un bon démarrage des ventes, Renault lance la "petite" batterie. 40 kWh de capacité et jusqu'à 312 km WLTP. Renault en profite pour lancer une nouvelle finition : Evolution.

Quand on va acheter sa R5 E-Tech, il va falloir savoir quel usage on va en avoir. Si on ne s'en sert d'au quotidien et sur des trajets de moins de 200 à 250 km, alors cette version d'entrée de gamme sera suffisante. C'est 12 kWh de moins que la version "normale" de la R5 (412 km WLTP) mais cela fait une différence de prix. D'autant plus avec la finition Evolution.

Pour cette version, Renault baisse le prix à 27 990 € avant bonus électrique. En 2024, il est de 4 000 € mais pourrait passer à 3 000 € en 2025. Cela met donc la R5 40 kWh à 23 990 € bonus déduit. En plus de Evolution, une finition Five sera lancée sur cette version à 40 kWh. Cette version sera encore plus entrée de gamme puisque Renault l'annonce sous les 25 000 € bonus non déduit ! On pourrait être tenté d'attendre encore cette version. Elle aura 95 chevaux et 300 km WLTP.

La finition évolution est "de base". Elle a des jantes acier avec enjoliveurs, un système OpenR 10" avec réplication de smartphone mais la clim automatique et pompe à chaleur. Le basique et le strict nécessaire en quelques sortes. Dans la galerie, nous avons mis la version 40 kWh Evolution et la 52 kWh Techno. Outre les enjoliveurs, l'accastillage change aussi avec un bouclier arrière en partie non peint.

Notre avis, par leblogauto.com

Esthétiquement, elle ne serait pas finalement mieux ainsi la Renault 5 E-Tech ? Avec son bouclier noir en partie, des décalcomanies en moins et son antenne à l'ancienne ? Bon, à chacun de voir quelle R5 sera la plus adaptée. Mais avec cette version à 23 990 € (bonus déduit), tente de rattraper ceux qui pourraient être tentés par d'autres VE moins cher (coucou la Citroën ë-C3).

Reste un prix pour une voiture qui est toujours aussi élevé. Il ne faut pas s'étonner que le marché automobile baisse globalement.