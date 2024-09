JV Stellantis-Orano : projet de recyclage de batteries out

Zapping Le Blogauto Essai Alpine A110

Projet avorté

Stellantis et Orano "ne finaliseront pas la coentreprise prévue pour le recyclage des batteries des véhicules électriques en fin de vie et des rebuts de fabrication des gigafactories, conformément au protocole d'accord non engageant annoncé par les deux parties en octobre 2023", indique ainsi un communiqué.

Pour rappel, l’usine projetée initialement devait débuter ses activités en 2026, lesquelles comprenaient la récupération de tous les composants des batteries automobiles lithium-ion, la fabrication de nouveaux matériaux pour les cathodes et la production de la "masse noire" ou de la "masse active" à partir des métaux contenus dans les batteries usagées. Cette dernière devant à la suite être raffinée par Orano puis "réutilisée dans les batteries, fermant ainsi la boucle de l'économie circulaire", selon les dires mêmes du constructeur.

La récupération prévue de cobalt, de nickel et de lithium devait soutenir l’approche d’une économie circulaire de Stellantis et devait contribuer à respecter la directive 2031 relative aux batteries de l’Union Européenne imposant l’utilisation de matériaux recyclés dans les batteries neuves.

Les deux entreprises, satisfaites de la relation de collaboration qu'elles ont développée" déclarent toutefois "explorer d'autres relations commerciales potentielles compte tenu de la qualité du procédé de recyclage d'Orano".

Orano conserve ses ambitions sur le recyclage des batteries

Rien n’est perdu pour autant pour Orano, qui affirme que cette décision ne remet pas en cause ses ambitions dans le recyclage des batteries. La société indique "poursuivre" des discussions partenariales "avec d'autres acteurs de l'écosystème".

Le projet industriel d'Orano à Dunkerque pour la fabrication de composants de batteries pour véhicules électriques est également maintenu, la société ajoutant qu’elle compte poursuivre "le développement de son activité recyclage".

Notre avis, par leblogauto.com

Une renonciation à projet qui intervient alors que les ventes de VE en Europe ont enregistré leur quatrième mois de baisse en août (-43,9%), repassant sous la barre des 100 000 véhicules pour 14,4% du marché, selon l'Association des constructeurs (ACEA).

A noter enfin, que ce projet devait permettre de "renforcer la position de Stellantis sur la chaîne de valeur des batteries des véhicules électriques par l’obtention d’un accès supplémentaire au cobalt, au nickel et au lithium nécessaires à l’électrification et à la transition énergétique". Et de sécuriser ainsi ses approvisionnements …

Sources : AFP, Stellantis, ACEA